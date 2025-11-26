Actori care au avut impresia că s-au descurcat dezastruos la audiții, dar tot au primit rolurile

Dacă la prima vedere credeau că audițiile au fost groaznice și că nimic nu a funcționat în favoarea lor, ei bine, în final actorii de mai jos au avut surpriza de a obține rolurile pe care și le doreau.

1. Brittany Snow

Brittany Snow considera că audiția ei pentru rolul din Hairspray a mers îngrozitor și nu se aștepta să fie acceptată. „M-am enervat foarte tare; am devenit foarte nervoasă și vocea mi s-a stricat. M-am descurcat destul de bine la dans, dar partea cu cântatul a fost chiar groaznică pentru mine”, și-a amintit actrița pentru Variety. Dar, Adam Shankman, regizorul filmului, a sunat-o să îi spună că într-adevăr nu a fost ce trebuie, dar că și-ar dori să fie în distribuție alături de Michelle Pfeiffer.

2. Lea Michele

Lea Michele era sigură că nu va ajunge să joace în serialul Glee. Audiția ei fusese teribilă de la un capăt la celălalt, dar la final a avut o surpriză și a fost acceptată. „Am intrat și pianistul mi-a stricat melodia. Am devenit atât de nervoasă și am intrat în panică. (…) Am plecat și mi s-a părut că a mers groaznic.”

3. Zach Braff

Zach Braff a jucat în serialul de comedie Scrubs. Actorul a povestit pentru The Off Camera Show că audiția sa nu a mers deloc așa cum se aștepta, iar momentul său a fost aruncat. A doua oară, a fost mult mai pregătit. „Am găsit scenariul potrivit; m-a făcut să râd la culme. A fost exact simțul umorului meu.”

4. Ian Somerhalder

Ian Somerhalder știa de la bun început că vrea să îl joace pe Damon Salvatore în The Vampire Diaries. Actorul a fost pe punctul de a pierde rolul după prima sa audiție. „Am făcut ce am crezut că trebuie să fac și am plecat simțindu-mă groaznic. Ghici ce? Nu a fost suficient de bine”, a spus el în timpul unei emisiuni. Actorul a revenit la audiție și a reușit să impresioneze.

5. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth a trecut prin emoții foarte mari după audiția de la filmul Thor. Producătorii nu l-au sunat pe actor timp de mai multe luni și l-au contactat pe fratele său, Liam, să dea audiție pentru același rol. Dar, Chris Hemsworth a fost chemat din nou și la final el a primit răspuns pozitiv. „A doua audiție a fost cu mult diferită față de prima. Am venit cam cu puțină motivație, cred, și poate cu frustrare că fratele meu mai mic ajunsese mai departe decât mine”, a spus el pentru W Magazine.

6. Dominic Fike

În cadrul unui episod din podcast-ul Armchair Expert, Dominic Fike a recunoscut că se distrase foarte mult cu o seară înainte de audiția de la serialul Euphoria. El a fost propus de către un agent de casting, care l-a văzut într-un videoclip. Nici măcar nu știa despre serial, cine îl regizează sau cine mai joacă în el. „M-am dus la audiție sau la lectură. Râdeam de Sam, și toată lumea râdea de mine pentru că eu râd de ei.” El a fost ales, iar Sam Levinson a scris personajul său inspirat din personalitatea lui.

7. Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris l-a jucat pe Barney Stinson în celebrul serial How I Met Your Mother. Atunci când a citit mai multe despre personajul său, actorul era convins că: „Nu o să obțin slujba asta”, după cum a recunoscut el pentru GQ. Din fericire, la casting lucrurile au mers foarte bine și a ajuns să interpreteze rolul principal.

8. Anthony Ramos

În cadrul unui interviu pentru revista Men’s Health, Anthony Ramos a povestit că audiția lui pentru musicalul In The Heights a decurs teribil. „Am picat audiția. A fost oribilă.” Dar, în final, actorul tot a obținut rolul principal.

9. Emilia Clarke

Unul dintre rolurile celebre din cariera actriței Emilia Clarke este Daenerys Targaryen din serialul Game of Thrones. După ce a interpretat câteva scene la audiție, i s-a cerut să mai facă și altceva. Ea a venit cu ideea să danseze, dar nu ceva obișnuit. S-a gândit la un moment ieșit din comun, în care să joace un pui care se transformă în robot. Deși nu avea prea mari speranțe, ei bine, se pare că datorită acelui dans a obținut rolul. „Am auzit niște râsete și m-am gândit: Asta e genial!”, și-a amintit ea în emisiunea The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

10. Teresa Palmer

Teresa Palmer a întâmpinat mai multe obstacole tehnice în timpul unei discuții pe care o avea pe Skype cu Mel Gibson pentru a obține un rol în filmul regizat de el, Hacksaw Ridge. Actrița nu știa, de fapt, că urma să aibă această întâlnire virtuală și a fost anunțată abia când regizorul o aștepta de minute bune. I s-au blocat pe rând telefonul și apoi tableta și credea că nu mai are nicio șansă. „A trebuit să improvizez. Și cumva am reușit să obțin filmul.”

Foto: PR

