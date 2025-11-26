Actori care au avut impresia că s-au descurcat dezastruos la audiții, dar tot au primit rolurile

Cu toate că s-au lovit de provocări la audiții și au crezut că nu vor obține rolurile, tot au ajuns să le primească.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Lea Michele
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Dacă la prima vedere credeau că audițiile au fost groaznice și că nimic nu a funcționat în favoarea lor, ei bine, în final actorii de mai jos au avut surpriza de a obține rolurile pe care și le doreau. 

1. Brittany Snow

Brittany Snow considera că audiția ei pentru rolul din Hairspray a mers îngrozitor și nu se aștepta să fie acceptată. „M-am enervat foarte tare; am devenit foarte nervoasă și vocea mi s-a stricat. M-am descurcat destul de bine la dans, dar partea cu cântatul a fost chiar groaznică pentru mine”, și-a amintit actrița pentru Variety. Dar, Adam Shankman, regizorul filmului, a sunat-o să îi spună că într-adevăr nu a fost ce trebuie, dar că și-ar dori să fie în distribuție alături de Michelle Pfeiffer.

2. Lea Michele

Lea Michele era sigură că nu va ajunge să joace în serialul Glee. Audiția ei fusese teribilă de la un capăt la celălalt, dar la final a avut o surpriză și a fost acceptată. „Am intrat și pianistul mi-a stricat melodia. Am devenit atât de nervoasă și am intrat în panică. (…) Am plecat și mi s-a părut că a mers groaznic.”

3. Zach Braff

Zach Braff a jucat în serialul de comedie Scrubs. Actorul a povestit pentru The Off Camera Show că audiția sa nu a mers deloc așa cum se aștepta, iar momentul său a fost aruncat. A doua oară, a fost mult mai pregătit. „Am găsit scenariul potrivit; m-a făcut să râd la culme. A fost exact simțul umorului meu.”

4. Ian Somerhalder

Ian Somerhalder știa de la bun început că vrea să îl joace pe Damon Salvatore în The Vampire Diaries. Actorul a fost pe punctul de a pierde rolul după prima sa audiție. „Am făcut ce am crezut că trebuie să fac și am plecat simțindu-mă groaznic. Ghici ce? Nu a fost suficient de bine”, a spus el în timpul unei emisiuni. Actorul a revenit la audiție și a reușit să impresioneze.

5. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth a trecut prin emoții foarte mari după audiția de la filmul Thor. Producătorii nu l-au sunat pe actor timp de mai multe luni și l-au contactat pe fratele său, Liam, să dea audiție pentru același rol. Dar, Chris Hemsworth a fost chemat din nou și la final el a primit răspuns pozitiv. „A doua audiție a fost cu mult diferită față de prima. Am venit cam cu puțină motivație, cred, și poate cu frustrare că fratele meu mai mic ajunsese mai departe decât mine”, a spus el pentru W Magazine.

6. Dominic Fike

În cadrul unui episod din podcast-ul Armchair Expert, Dominic Fike a recunoscut că se distrase foarte mult cu o seară înainte de audiția de la serialul Euphoria. El a fost propus de către un agent de casting, care l-a văzut într-un videoclip. Nici măcar nu știa despre serial, cine îl regizează sau cine mai joacă în el. „M-am dus la audiție sau la lectură. Râdeam de Sam, și toată lumea râdea de mine pentru că eu râd de ei.” El a fost ales, iar Sam Levinson a scris personajul său inspirat din personalitatea lui.

7. Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris l-a jucat pe Barney Stinson în celebrul serial How I Met Your Mother. Atunci când a citit mai multe despre personajul său, actorul era convins că: „Nu o să obțin slujba asta”, după cum a recunoscut el pentru GQ. Din fericire, la casting lucrurile au mers foarte bine și a ajuns să interpreteze rolul principal.

8. Anthony Ramos

În cadrul unui interviu pentru revista Men’s Health, Anthony Ramos a povestit că audiția lui pentru musicalul In The Heights a decurs teribil. „Am picat audiția. A fost oribilă.” Dar, în final, actorul tot a obținut rolul principal.

9. Emilia Clarke

Unul dintre rolurile celebre din cariera actriței Emilia Clarke este Daenerys Targaryen din serialul Game of Thrones. După ce a interpretat câteva scene la audiție, i s-a cerut să mai facă și altceva. Ea a venit cu ideea să danseze, dar nu ceva obișnuit. S-a gândit la un moment ieșit din comun, în care să joace un pui care se transformă în robot. Deși nu avea prea mari speranțe, ei bine, se pare că datorită acelui dans a obținut rolul. „Am auzit niște râsete și m-am gândit: Asta e genial!”, și-a amintit ea în emisiunea The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

10. Teresa Palmer

Teresa Palmer a întâmpinat mai multe obstacole tehnice în timpul unei discuții pe care o avea pe Skype cu Mel Gibson pentru a obține un rol în filmul regizat de el, Hacksaw Ridge. Actrița nu știa, de fapt, că urma să aibă această întâlnire virtuală și a fost anunțată abia când regizorul o aștepta de minute bune. I s-au blocat pe rând telefonul și apoi tableta și credea că nu mai are nicio șansă. „A trebuit să improvizez. Și cumva am reușit să obțin filmul.”

Citește și:
10 dintre cele mai triste filme care au fost adaptate după cărți cunoscute

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Vă gândiți să deveniți părinți? La ce aspecte personale sau de cuplu e important să lucrați
Lifestyle
Vă gândiți să deveniți părinți? La ce aspecte personale sau de cuplu e important să lucrați
Un progres major pentru drepturile omului - România trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în UE
Lifestyle
Un progres major pentru drepturile omului - România trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în UE
Sirāt, filmul-bombă al anului, intră în cinematografele din toată țara începând cu 28 noiembrie
Lifestyle
Sirāt, filmul-bombă al anului, intră în cinematografele din toată țara începând cu 28 noiembrie
Părinți faimoși care nu le-au permis copiilor să vadă filmele în care au jucat
Lifestyle
Părinți faimoși care nu le-au permis copiilor să vadă filmele în care au jucat
Ce se întâmplă în cuplu și la nivel personal când iertarea nu a fost autentică
Lifestyle
Ce se întâmplă în cuplu și la nivel personal când iertarea nu a fost autentică
Thrillere politice foarte bune, pe care nu trebuie să le ratezi
Lifestyle
Thrillere politice foarte bune, pe care nu trebuie să le ratezi
Libertatea
Reacția lui Pepe, după ce s-a zvonit că va fi tată a patra oară. Artistul are două fete și un băiat
Reacția lui Pepe, după ce s-a zvonit că va fi tată a patra oară. Artistul are două fete și un băiat
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: „Îmi doresc să mă mențin”. Decizia pe care a luat-o în privința meselor de sărbători
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: „Îmi doresc să mă mențin”. Decizia pe care a luat-o în privința meselor de sărbători
Nepoata lui John F. Kennedy este bolnavă de cancer în fază terminală: „Nu m-am simțit rău”
Nepoata lui John F. Kennedy este bolnavă de cancer în fază terminală: „Nu m-am simțit rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
„Mă întrebați mereu unde e”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Margherita, fata Clejanilor. Mama ei, Viorica, a spus adevărul
„Mă întrebați mereu unde e”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Margherita, fata Clejanilor. Mama ei, Viorica, a spus adevărul
Diana Șoșoacă, moment șocant, viral la înmormântarea Flaviei Groșan. Incredibil cum s-a afișat europarlamentara la funeraliile doctoriței. Imaginile despre care vorbește toată lumea!
Diana Șoșoacă, moment șocant, viral la înmormântarea Flaviei Groșan. Incredibil cum s-a afișat europarlamentara la funeraliile doctoriței. Imaginile despre care vorbește toată lumea!
catine.ro
Motivul surprinzător pentru care se adaugă doar o picătură de apă plată în cafea. Explicația științifică
Motivul surprinzător pentru care se adaugă doar o picătură de apă plată în cafea. Explicația științifică
Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025. Vărsătorii se simt în siguranță. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025. Vărsătorii se simt în siguranță. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Tara Reid, internată în spital după un incident într-un hotel din Chicago. Actrița ar fi primit substanțe interzise fără voia ei
Tara Reid, internată în spital după un incident într-un hotel din Chicago. Actrița ar fi primit substanțe interzise fără voia ei
Vedeta care s-a transformat complet după un episod psihotic. Actrița trece prin momente de nedescris
Vedeta care s-a transformat complet după un episod psihotic. Actrița trece prin momente de nedescris
Mai multe din lifestyle
Comportamentul său deja devine abuziv? Scuze greșite pe care i le găsești partenerului gelos
Comportamentul său deja devine abuziv? Scuze greșite pe care i le găsești partenerului gelos
Lifestyle

Nu e o noutate faptul că e gelos, doar că acum comportamentul său este mai mult decât deranjant. Iar explicațiile nu ajută pe nimeni.

+ Mai multe
Motive pentru care împăcările și despărțirile repetate nu vă animă relația, ci sunt extrem de nocive
Motive pentru care împăcările și despărțirile repetate nu vă animă relația, ci sunt extrem de nocive
Lifestyle

Despărțirile și împăcările multiple nu sunt ca sarea și piperul din relația voastră. Ci mai degrabă o rugină ce va măcina cuplul până nu mai este nimic de făcut.

+ Mai multe
Îți spui că nu ai noroc în dragoste? De ce de fiecare dată alegi parteneri care nu își asumă cu adevărat relația de cuplu
Îți spui că nu ai noroc în dragoste? De ce de fiecare dată alegi parteneri care nu își asumă cu adevărat relația de cuplu
Lifestyle

A fi cu un bărbat indisponibil nu ține de a avea sau nu noroc în dragoste. Resorturi psihice complexe duc la asta.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC