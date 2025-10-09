10 dintre cele mai triste filme care au fost adaptate după cărți cunoscute

Filmele de mai jos au avut la bază unele dintre cele mai triste cărți și te vor emoționa și pe tine până la lacrimi.

  de  Braslasu Iulia
10. A Walk To Remember
De cele mai multe ori ne ferim să ne uităm la filme triste pentru că nu vrem să ne încărcăm cu emoții negative. Dar adevărul este că și aceste pelicule au rolul lor, aducându-ne în atenție povești dramatice de dragoste, lupta cu o boală grea sau părți uitate ale istoriei. 

Poveștile emoționante de viață au stat la baza unora dintre cele urmărite filme, de care ne bucurăm și în ziua de astăzi. Iată o listă cu 10 dintre cele mai triste pelicule care au fost adaptate după cărți cunoscute.

10. A Walk To Remember


Filmul A Walk To Remember are la bază cartea cu același nume scrisă de Nicolas Sparks și prezintă una dintre cele mai triste povești de iubire. Jamie Sullivan ajunge să se îndrăgostească de cel mai popular băiat din liceu. La prima vedere totul pare minunat, până când tânăra află că suferă de o boală și vrea să păstreze asta secret. Însă Landon descoperă adevărul și sunt nevoiți să treacă prin această cumpănă împreună.

9. The Perks Of Being A Wallflower

Stephen Chbosky a scris cartea The Perks Of Being A Wallflower, iar ecranizarea acesteia din 2012 e regizată tot de el. Filmul documentează viața lui Charlie, un adolescent care trece printr-un moment foarte dificil, și anume moartea celui mai bun prieten al său, Michael. Pelicula e un roller-coaster emoțional în care Charlie se luptă să se integreze într-un grup. Din fericire, are doi prieteni foarte buni, iar momentele petrecute cu ei sunt cele care îl fac fericit.

8. Wonder

Filmul Wonder e bazat pe cartea scrisă de R.J. Palacio. Pelicula ne introduce în povestea de viață inspirațională a unui băiat, pe nume August Pullman, care are sindromul Treacher Collins. August le oferă celorlalți o lecție necesară despre bunătate și cum trebuie să fie amabili unii cu alții.

7. The Green Mile

The Green Mile, romanul din 1996 scris de Stephen King, a stat la baza filmului cu același nume din 1999. Paznicii unei închisori întâmpină o dilemă morală atunci când descoperă că unul dintre prizonieri, care a fost condamnat pentru crimă, are un dar misterios și special. În acest film, Tom Hanks îl joacă pe Paul Edgecomb, gardianul șef, iar Michael Clarke Dunkan îl interpretează pe John Coffey, cel care e condamnat.

6. Lion

Având ca sursă de inspirație cartea A Long Way Home scrisă de Saroo Brierley și Larry Buttrose, filmul Lion îl urmărește pe Saroo și provocările prin care el trece după ce a fost separat de familia sa. Ajunge să fie adoptat de o familie din Australia, însă întotdeauna a avut dorința de a afla cine este familia lui adevărată. Saroo pleacă spre India în încercarea de a-și găsi familia, iar în această călătorie are parte de mai multe suișuri și coborâșuri, dar și de momente care te vor întrista.

5. My Sister’s Keeper

My Sister’s Keeper este cartea scrisă de Jodi Picoult și care ne dezvăluie o poveste emoționantă. Filmul se bazează pe Anna Fitzgerald, care caută sprijin din partea unui avocat pentru a-i împiedica pe părinții ei să-i doneze organele și sângele pentru sora ei, Kate, care suferă de leucemie. Anna îi spune avocatului cum a fost concepută prin fertilizare in vitro pentru a deveni donatoare, dar și operațiile prin care a trecut de la vârsta de 5 ani pentru salvarea vieții surorii ei.

4. The Boy in the Striped Pyjamas

Atât romanul, cât și filmul te vor emoționa până la lacrimi pentru că ne arată suferința creată de lagărele de concentrare naziste. The Boy in the Striped Pyjamas surprinde relația de prietenie interzisă dintre doi băieți care au vieți total diferite, fiind despărțiți de un gard. Bruno, care e fiul în vârstă de 8 ani al unui comandant dintr-un lagăr de concentrare, se împrietenește cu Shmnuel, care locuiește în lagărul de concentrare. Cei doi nu înțeleg motivul pentru care stau separat, însă la un moment dat Bruno ajunge să fie alături de Shmuel. 

3. The Notebook

Cu siguranță ai văzut până acum de mai multe The Notebook și de fiecare dată te-a întristat. Filmul se bazează pe romanul lui Nicholas Spark, scris în 1996. Povestea de dragoste a protagoniștilor e una pe care o regăsim în mai multe pelicule de succes. Un tânăr care nu are o condiție materială foarte bună, se îndrăgostește de o femeie bogată. Între ei intervin, fără îndoială, diferențele sociale, dar și părinții, fiind astfel separați pe parcursul mai multor ani.

2. Marley & Me

Cartea autobiografică scrisă de John Grogan a stat la baza realizării peliculei Marley & Me. Filmul se concentrează pe o familie și dificultățile cu care se confruntă de-a lungul timpului. Marley este un labrador extrem de energic, care oferă familiei sale dragoste și fericire. Familia are o legătură specială cu acest câine și învață o mulțime de lecții esențiale despre viață de la el. 

1. Sophie’s Choice

Romanul lui William Styron, Sophie’s Choice, a stat la baza filmului ce poartă același nume, în care protagonista este Meryl Streep. Actrița o joacă pe Sophie, care este o supraviețuitoare a lagărelor de concentrare naziste. Ea îl cunoaște pe Stingo, un scriitor, aspect care complică relația pe care o are cu partenerul ei, Nathan. Filmul este unul emoționant, mai cu seamă că expune și unele dintre experiențele trăite de Sophie și alegerile de viață și de moarte pe care le-a luat. 

