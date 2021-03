Cele mai bune 10 filme biografice despre femei celebre care au schimbat lumea

Mai multe femei cunoscute au reușit să influențeze lumea datorită contribuțiilor serioase pe care le-au avut în societate. Fie că vorbim de artiste, jurnaliste, scriitoare sau activiste, acestea au pus bazele unor mișcări relevante și în ziua de astăzi.

Ți-am pregătit o listă cu 10 filme biografice despre femei iconice care au schimbat lumea și ale căror povești inspiraționale de viață merită să le descoperi:

10. Erin Brockovich (2000)

Această dramă urmărește povestea reală a activistei Erin Brockovich, jucată de Julia Roberts, care luptă împotriva unei companii cu influență din California, care contamina resursele de apă ale unui mic oraș. Erin a preluat acest caz după ce s-a angajat la o firmă de avocatură, în vreme ce are grijă și de copilul ei, fiind o mamă singură. Filmul biografic Erin Brockovich îți arată ce poate face o persoană atunci când luptă pentru dreptate. Pelicula în regia lui Steven Soderbergh a obținut 5 nominalizări la Oscar, iar Julia Robers a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță.

9. Frida (2002)

Actrița Salma Hayek o interpretează pe celebra artistă de origine mexicană Frida Kahlo în acest film biografic din 2002. Filmul explorează viața pe cât de sumbră, pe atât de fascinantă a artistei, de la relațiile din 1920 și 1930, călătoriile la New York și Paris, până la problemele sale de sănătate. Frida este mai degrabă o incursiune în viața unei femei puternice, care a avut parte de multe provocări, iar astăzi o putem include în categoria artistelor iconice.

8. A Private War (2018)

A Private War surprinde povestea uneia dintre cele mai cunoscute corespondente de război, Marie Colvin, care a lucrat pentru The Sunday Times. În timp ce se confruntă cu tulburarea de stres post-traumatic (PTSD), după ce a fost împușcată în timpul unei misiuni din Sri Lanka, îl întâlnește pe Paul Conroy (Jamie Dornan), un fotograf de război, alături de care decide să acopere criza siriană în 2012. Marie Colvin a murit în 2012 în urma unei explozii în Siria, iar filmul este un omagiu adus jurnalistei, cuprinzând și interviuri din viața reală cu ea și ilustrând puterea femeilor care își riscă viața pentru a face publice aceste povești pe care e necesar să le cunoaștem.

7. Colette (2018)

Filmul Colette are la bază povestea reală a scriitoarei de origine franceze Sidonie-Gabrielle Colette, interpretată de Keira Knightley. Pelicula explorează relația toxică pe care Colette o are cu soțul ei, Willy (Dominic West), care publică o serie de cărți scrise de ea, iar Willy își însușește succesul. Willy ajunge în situația în care să o închidă în cameră pe Colette până când termină de scris continuarea pe care i-a promis-o editorului său.

6. Hidden Figures (2016)

Hidden Figures le surprinde pe Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Mary Jackson (Janelle Monáe) și Dorothy Vaughan (Octavia Spencer). Filmul are la bază povestea reală a trei femei de culoare, care sunt matematiciene și impactul pe care ele l-au avut pentru lansarea programului spațial NASA, în vreme ce trebuie să facă față și prejudecăților zilnice.

5. Woman Walks Ahead (2017)

Woman Walks Ahead o descrie pe artista și activista Asociației Naționale de Apărare a Indiei, Caroline Weldon (Jessica Chastain), care călătorește în Dakota în anii 1890 pentru a picta un portret al liderului Sitting Bull (Michael Greyeyes) în mijlocul tensiunilor cu localnicii americani. Pe lângă asta, Caroline Weldon se implică și în lupta poporului Lakota pentru drepturile asupra pământului lor.

4. Bessie (2015)

Queen Latifah o joacă pe Bessie Smith, celebra cântăreață de blues devenită cunoscută în anii 1920 și 1930. În ciuda succesului de care se bucură, Bessie se confruntă cu rasismul, iar dependența de alcool îi afectează sănătatea mintală. Cântăreața rezistă acestor provocări și se străduiește să revină în muzică.

3. The Iron Lady (2011)

The Iron Lady este un film biografic despre Margaret Thatcher, care a fost prim-ministră a Regatului Unit. Pelicula urmărește parcursul ei, studiile pe care le-a făcut la Universitatea Oxford și sfera politică dominată de bărbați. Ea este numită „doamna de fier” tocmai pentru perseverența de care a dat dovadă. Rolul este interpretat de celebra Meryl Streep, care a câștigat mai multe premii pentru performanța sa.

2. On The Basis Of Sex (2018)

On the Basis of Sex spune povestea regretatei judecătoare a Curții Supreme a SUA, Ruth Bader Ginsburg, care a fost un simbol privind lupta pentru drepturile femeilor și care și-a concentrat atenția asupra dreptului acestora de a avea parte de același tratament precum bărbații, dar și aceleași oportunități educaționale și egalități salariale. În ciuda dispariției lui Ruth Bader Ginsburg, pelicula este actuală și astăzi și ne arată că lupta pentru câștigarea drepturilor nu se sfârșește niciodată.

1. Harriet (2019)

Cynthia Erivo o joacă pe Harriet Tubman, o femeie care a scăpat din sclavie și s-a transformat într-una dintre cele mai mari eroine ale Americii. Povestea ei de viață expune lumii lupta pentru libertate și împotriva rasismului sistemic.

Citește și:

TOP 15 Cele mai vizionate filme ce au la bază cărți de succes

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro