Chiara Ferragni în România: „Sunt foarte încântată să vin la București și să fiu acolo cu sora mea și cea mai bună prietenă” (EXCLUSIV)

Înainte de sosirea sa la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week pentru evenimentul Manokhi, am stat de vorbă despre viața și cariera ei.

ELLE: Ți-ai început cariera în modă într-un moment în care frenezia social media abia începea. Cum ai descrie întregul drum care te-a adus până în momentul de față?

Chiara Ferragni: Călătoria mea a fost un vis devenit realitate. Toate pasiunile mele, călătoriile, fotografia și moda au funcționat împreună și mi-am făcut o carieră din asta. Mă bucur foarte mult de toate astea, pentru că este tot ceea ce visam, ba chiar mai bine.

ELLE: Care erau așteptările tale când ai devenit influencer și cum s-au schimbat ele pe parcurs? Cum s-a schimbat meseria de creator de conținut în această perioadă?

C.F.: Nu m-am așteptat niciodată să realizez toate aceste lucruri: să devin un studiu de caz la Harvard, să fiu primul influencer pe coperta revistei Vogue, Forbes declarându-mă „Cel mai puternic influencer de modă” – totul a fost mult peste așteptările mele și o încurajare uriașă pentru a continua să fac ceea ce făceam, chiar dacă îmi solicita întreaga energie și venea cu multe responsabilități. La început simt că a fi creator de conținut m-a ținut foarte ocupată, dar într-un ritm plăcut. Postam pe blogul meu săptămânal și pe Instagram la fiecare două zile. Apoi, cu Instagram Stories și Snapchat, puteai distribui conținut zilnic, care era mult mai light, și care dispărea după 24 de ore, așa că prezența mea online a devenit mai frecventă. Acum simt că am găsit un echilibru bun: sunt online, dar nu simt o presiune de a posta în fiecare zi și, când o fac, vreau să mă bucur cu adevărat de ceea ce împărtășesc.

ELLE: Când ai început The Blonde Salad, ai visat vreodată că va deveni atât de mare și că-ți va transforma întreaga viață?

C.F.: Chiar și înainte de The Blonde Salad postam pe Flickr și Lookbook și deja îmi plăcea și construiam o comunitate care mă susținea. Când mi-am deschis blogul în octombrie 2009, totul a început să fie mult mai orientat spre afaceri și mai profesionist, am avut „casa mea digitală”, unde postam despre călătorii, ținutele mele și momentele speciale. Speram să fac o afacere din asta, dar mi-a depășit așteptările!

ELLE: Cum a început partea de afaceri a carierei tale și ce ai învățat din ea?

C.F.: Partea de afacere a început în octombrie 2009, când mi-am deschis blogul și am început să construiesc o echipă, TBS CREW (Echipa The Blonde Salad), care este compania mea. Cel de-al doilea pas a fost deschiderea propriului meu brand, brand-ul Chiara Ferragni. Aceasta a fost o mare schimbare în cariera mea, deoarece am devenit antreprenoare la propriu. Am învățat că, cu cât devii mai puternic, cu atât responsabilitățile sunt mai mari și că trebuie să delegi, nu poți face totul de una singură și trebuie să te înconjori de oameni în care ai încredere și care vor ce e mai bun pentru tine și compania ta.

ELLE: Și revenind la social media – cum îmbini prezența ta online cu viața privată, de familie? Cât de mult din viața ta reală ajung să vadă fanii tăi?

C.F.: Întotdeauna am fost foarte deschisă cu privire la viața mea pe social media, pentru că îmi place să împărtășesc momentele fericite și speciale din viața mea. Îmi place să împărtășesc călătoria mea online și primesc atât de mult sprijin din partea urmăritorilor mei. Cei care mă urmăresc mă văd așa cum sunt, poate că uneori păstrez unele părți private, dar asta pentru că sunt momente delicate pentru mine sau pentru cineva apropiat și nu sunt pregătită să le împărtășesc, dar când o fac, vreau să fiu sinceră.

ELLE: Ai lansat un brand de modă cu mult timp în urmă și se pare că a devenit o senzație în scurt timp, ajungând să fie studiu de caz în universități. Cum ai creat acest concept și ce l-a inspirat?

C.F.: Mulțumesc! Când am deschis brand-ul Chiara Ferragni am vrut să creez un brand care să vândă pantofi pe care i-aș purta și eu, așa că am început cu balerini colorați, tocuri sclipitoare, cizme cool. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu o echipă de creație pentru a proiecta fiecare colecție. Apoi ne-am extins la genți, haine și accesorii și a devenit ca a doua mea garderobă. Ideea a fost să creez lucruri pe care le-aș purta în viața de zi cu zi și cred că de aceea urmăritorilor mei le-au plăcut foarte mult.

ELLE: Și ce te inspiră astăzi când vine vorba de modă și de afacerile tale?

C.F.: Mă inspiră oamenii pe care îi întâlnesc la evenimente și la muncă, oamenii pe care îi urmăresc în social media, podcast-urile și uneori chiar documentarele și serialele TV pe care le urmăresc. Sunt cu adevărat curioasă când aud de alte afaceri de succes, cum ar fi podcastul Call Her Daddy, și mă inspir când aud oameni vorbind despre călătoriile și greșelile lor.

ELLE: După atât de mulți ani în modă, ești recunoscută și pentru stilul tău personal. Cum l-ai defini?

C.F.: Stilul meu este cu siguranță fără efort, trebuie să mă simt confortabil pentru a mă simți încrezătoare, dar și foarte eclectic, deoarece se schimbă în funcție de starea mea de spirit: uneori vreau să mă simt sexy, alteori mai serioasă și concentrată pe muncă, iar alteori vreau doar să mă relaxez.

ELLE: Și cum ai spune că s-a schimbat de-a lungul anilor?

C.F.: În primii ani am vrut să-mi construiesc o garderobă iconică, așa că îmi foloseam primii mei bani pentru a cumpăra o geantă Louis Vuitton sau Chanel. Apoi, când m-am mutat pentru câțiva ani în Los Angeles, interesul meu pentru vintage a devenit mai mare și am cumpărat o mulțime de cămăși vintage, blugi și tricouri. În prezent investesc mai mult în piese de calitate, așa că nu mai cumpăr la fel de des ca în trecut. Când cumpăr ceva, mă gândesc dacă voi purta acea piesă și peste cinci ani.

ELLE: Cum ai descoperit brand-ul Manokhi? Și ce ți-a plăcut la el? Ai o piesă preferată de la acest brand?

C.F.: Am început să port Manokhi când eram în Los Angeles. Cred că prima mea piesă a fost o fustă din piele, de fapt, îmi amintesc foarte bine două fuste din piele pe care le-am iubit foarte mult de la brand, una era roșie și am purtat-o cu un tricou alb, iar cealaltă era neagră cu un design foarte cool, care arăta ca și cum aș fi purtat mai multe curele. Îmi plac amândouă și au fost foarte confortabile, dar în același timp atât de cool, și m-au făcut să mă simt foarte încrezătoare. Apoi am continuat să port și alte piese, cum ar fi pălăriile și trenciurile, la Săptămânile Modei și la evenimente și am văzut că brand-ul se extinde și că e purtat și de alte celebrități și am fost foarte fericită pentru ei.

ELLE: Știu că vei participa la evenimentul Manokhi la MBBFW împreună cu sora ta, Valentina, și cu cea mai bună prietenă a ta, Veronica Ferraro. Ce ne poți spune despre asta?

C.F.: Da, sunt foarte încântată să vin la București și să fiu acolo cu sora mea și cea mai bună prietenă! Sper să am ceva timp pentru a explora orașul în prima zi și știu că Mădălina, fondatoarea Manokhi, plănuiește două evenimente mari, unul sâmbătă seara și al doilea duminică, într-un loc iconic din România.

ELLE: Vei fi deci prezentă la cea de-a doua ediție a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Care sunt sentimentele tale despre acest lucru și ce aștepți de la acest nou peisaj al modei în Europa de Est?

C.F.: Sunt foarte încântată să particip și sunt foarte curioasă să văd designeri tineri. În Italia sunt parte din Camera Nazionale della Moda Italiana, și principalul meu obiectiv este să sprijin designerii italieni emergenți, așa că sunt fericită că voi împărtăși cu urmăritorii mei o parte din MBBFW.

ELLE: De asemenea, vorbind despre Bucharest Fashion Week, de ce crezi că este vital pentru oameni puternici din industrie, ca tine, să sprijine piețele în curs de dezvoltare, tinerii designeri, brand-urile mai puțin cunoscute?

C.F.: Cred că este important să sprijinim oamenii tineri și creativi, deoarece concurența este atât de mare și ai nevoie de mult sprijin pentru a reuși. Am experimentat asta eu însămi, pe vremuri industria modei era o elită foarte puternică și era foarte greu să intri în ea dacă nu aveai relații, așa cum a fost în cazul meu

ELLE: Ce ți se mai pare interesant în modă, după atâția ani în industrie? Ce te bucură cel mai mult când vine vorba de modă?

C.F.: Îmi place să particip la prezentări de modă, pentru că acolo vezi apogeul creativității. Nu doar ținutele, ci, de asemenea, locurile, muzica din timpul show-urilor, culisele, să văd moodboard-urile designerilor. Toate aceste lucruri mă inspiră. Și, de asemenea, îmi place să văd campaniile de marketing ale brand-urilor precum Rhode, Skims, Fenty… au idei grozave.

ELLE: Știu că femeile sunt întrebate despre acest lucru mai des decât bărbații, dar se întâmplă pentru că este încă cazul. Așa că aș vrea să știu cum reușești să gestionezi totul în viața ta, o carieră, o prezența publică, maternitatea și toate celelalte? Care este secretul tău?

C.F.: Este atât de greu să păstrezi un echilibru și să rămâi concentrată. „Secretul” este că știu care sunt prioritățile: familia, sănătatea, fericirea și apoi restul. Mă ajută foarte mult atunci când trebuie să iau o decizie dificilă și este motivul pentru care am învățat să spun de multe ori „nu” la muncă.

ELLE: Privind înapoi la viața și cariera ta de până acum, care ai spune că este momentul de care ești cea mai mândră?

C.F.: Oh, este atât de greu să decid. În viața mea, cu siguranță, atunci când am dat naștere copiilor mei. Și toate zilele mele de naștere înconjurată de oamenii pe care îi iubesc cel mai mult. În carieră, poate când am mers la Harvard pentru studiul de caz? A fost un moment iconic.

ELLE: Unde ți-ar plăcea să fii peste 10 ani?

C.F.: Mi-ar plăcea să fiu cu familia mea și cu cei dragi, acasă și să petrecem timp de calitate… dar pregătindu-mă să plec într-o altă călătorie de lucru interesantă!

Fotografii: Nicholas Fols

Realizatoare: Roxana Voloșeniuc și Domnica Mărgescu

Coordonatoare proiect: Mădălina Lalu

Styling: Salvatore Pezzella / @sasy_pezz.

Machiaj: Manuele Mameli / @manuelemameli.

Coafură: Andrea Missiti / @andreamissiti.

