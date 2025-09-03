Reportajele exclusive Libertatea, promovate în jurnalul de știri Focus de la Prima TVCiteşte întreaga ştire: Reportajele exclusive Libertatea, promovate în jurnalul de știri Focus de la Prima TV

Începând din această lună, reportajele exclusive semnate de Libertatea sunt difuzate și promovate în cadrul jurnalului de știri Focus de la Prima TV.

Reportajele exclusive publicate de Libertatea sunt promovate în jurnalul de știri Focus de la Prima TV, începând din această lună.

Libertatea, cel mai citit site din România, și Focus, jurnalul de știri de la Prima TV, lansează un parteneriat media inovator: reportajele speciale realizate de Libertatea vor fi difuzate și la televizor, în cadrul jurnalului Focus, aducând povești captivante direct în casele telespectatorilor.

În același timp, materialele video exclusive produse de Focus vor fi disponibile într-o pagină specială pe site-ul Libertatea, pentru ca publicul online să aibă acces facil la cele mai importante știri și reportaje.

Prin această colaborare, oferă o experiență completă și integrată de informare, adaptată nevoilor tuturor consumatorilor de știri.

foto: Libertatea

