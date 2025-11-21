Anunțul cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Ce decizie a luat pe plan profesional: „Nimic nu va mai fi la fel. Abia aștept…”

Cel mai recent anunț al actorului i-a încântat pe fanii lui.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Vlad Gherman revine la Antena 1 (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 19

Vlad Gherman a făcut mai multe schimbări semnificative în viața lui în ultima vreme, iar cel mai recent anunț al actorului i-a încântat pe fanii lui.

Vlad Gherman se alătură distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Un nou personaj anunță să zguduie universul fragil din serialul original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cu un rol magnetic și imposibil de ignorat în povestea deja conturată, Alexandru, interpretat de actorul Vlad Gherman, poate stârni noi emoții puternice, dar și declanșa răsturnări de situație care nu vor mai putea fi reparate.

Noul personaj vine cu un iz de mister și o energie care se va intercala cu destinele protagoniștilor, iar explozia de sentimente îi va lua cu asalt pe cei care încearcă, din răsputeri, să găsească adevărul în pânza de păianjen construită de către personajele care au lăsat doar întrebări în urma lor, fără a oferi și răspunsurile.

Publicul va trăi experiențe inedite, care nu pot fi ratate, iar Vlad Gherman promite că personajul său va da peste cap echilibrul pe care ceilalți l-au căpătat cu mari eforturi. Cu priviri care pot spune mai multe ca orice cuvânt, Alexandru va schimba ritmul inimilor, iar fanii serialului trebuie să îi surprindă orice gest pentru a-l înțelege.

„Mă bucur enorm să pot anunța că mă alătur distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, într-un rol care, recunosc, m-a scos complet din zona de confort. Este un personaj misterios, cu multe fețe, care nu se dezvăluie ușor și care va veni să dea peste cap echilibrul pe care ceilalți credeau că l-au găsit. E un tip de personaj care îți cere să-l înțelegi înainte să-l judeci — și tocmai asta mi s-a părut fascinant. Nu pot spune prea multe acum, dar pot garanta că, odată ce apare în poveste, nimic nu va mai fi la fel. Abia aștept ca telespectatorii să-l descopere pe Alexandru și să vadă cum fiecare acțiune a lui va schimba dinamica serialului în moduri neașteptate.”, declară Vlad Gherman.

Emoțiile sunt mai puternice ca oricând, iar personajul jucat de Vlad Gherman poate să completeze, dar și să tulbure, aducând un farmec aparte în proiect. Vor reuși restul să facă față sau noile perspective îi vor face să se adâncească mai mult în secrete? Totul va fi descoperit în noile episoade, care vor scoate la iveală chiar și cele mai arzătoare dorințe. Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, poate fi urmărit în fiecare joi, de la ora 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Vlad Gherman, schimbări radicale în stilul de viață

Vlad Gherman a vorbit recent despre ce l-a motivat să își schimbe radical stilul de viață. 

„Totul a început așa, a fost un pariu cu mine, pus acum în urmă cu un an, când eram mult mai plinuț, aveam 87 de kg. Dat fiind faptul că aveam și liber, nu eram în niciun proiect, am spus să fie acesta proiectul meu principal. Am început prin a-mi face abonament la sală, iar apoi, după ce mi-am luat și antrenor, am început să am grijă la ce mănânc. Am ținut prima dată un regim, nu am mâncat deloc carbohidrați, după care am adăugat treptat și carbohidrați”, a spus Vlad Gherman pentru Spynews.ro.

Actorul a dezvăluit și care a fost principala provocare după ce a început să fie mai atent la alimentația lui și să facă sport constant. 

„Nu am avut o problemă cu sala, problema a fost pentru mine să țin regimul acela keto, eu care eram disperat seara să stau cu Oana să ne uităm la seriale, să comandăm numai nenorociri, pizza, sushi, burgeri. Pentru mine a fost deprimant să stau în pat, să mă uit la serial și să nu mănânc nimic. Această parte a fost sinistră, mi s-a părut aproape imposibilă. Prima săptămână a fost cea mai grea. După, am integrat și carbohidrații și mi-am revenit puțin, pentru că nu aveam nici energia, mergeam la sală și eram o legumă

Transformarea este uluitoare. Pasiune este puțin spus, adică săraca Oana mai avea puțin și divorța de mine, glumesc, evident! Dar sunt disperat, mie, când mi se pune pata pe ceva, da, mă țin. Și ce mă bucură este faptul că am motivat-o și pe Oana, care se ține de sala de pilates.”

Vlad Gherman a mărturisit că a observat deja o mulțime de îmbunătățiri de când și-a schimbat alimentația și a început să facă mai des mișcare. 

„Mai am o zi pe săptămână în care mănânc ce vreau, mi-a recomandat și antrenorul, psihic te și ajută. Nu e ca și cum mă pregătesc de vreun concurs să devin culturist. Vreau să mă simt bine și deja mă simt, de câteva luni, super bine. Nu mai vorbesc de tonus, de trezitul dimineața, și ziua îmi pare mai lungă. E altceva, parcă toată viața capătă altă valență de când cu antrenamentele acestea. Nu mai stau până seara târziu pe telefon, mă culc, la ora zece deja rup patul. Tot programul s-a schimbat în bine. Mă simt mai tânăr, jur că am impresia acum, la 32, că mă simt mai bine decât mă simțeam la 28.”

Citește și:
Anca Serea și soțul ei, Adrian Sînă, au împlinit 10 ani de căsnicie. Imagini speciale cu cei doi din ziua nunții

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Meryl Streep și Martin Short continuă să alimenteze zvonurile despre o idilă romantică
People
Meryl Streep și Martin Short continuă să alimenteze zvonurile despre o idilă romantică
Katy Perry și Justin Trudeau fac un pas important în relația lor. Ce decizie a luat artista
People
Katy Perry și Justin Trudeau fac un pas important în relația lor. Ce decizie a luat artista
Octavia Geamănu, mesaj emoționant pentru fiul ei, Andrei. Ce i-a transmis vedeta de ziua lui de naștere: "Suntem norocoși"
People
Octavia Geamănu, mesaj emoționant pentru fiul ei, Andrei. Ce i-a transmis vedeta de ziua lui de naștere: "Suntem norocoși"
Ilona Brezoianu a dezvăluit o imagine inedită cu soțul și copilul lor, la câteva zile după ce au devenit părinți: "A născut..."
People
Ilona Brezoianu a dezvăluit o imagine inedită cu soțul și copilul lor, la câteva zile după ce au devenit părinți: "A născut..."
Simona Pătruleasa, apariție inedită alături de fiica ei. Cum arată Ingrid astăzi
People
Simona Pătruleasa, apariție inedită alături de fiica ei. Cum arată Ingrid astăzi
Meghan Markle, dezvăluiri rare despre căsnicia cu Prințul Harry: "Nimeni nu mă iubește mai mult decât el"
People
Meghan Markle, dezvăluiri rare despre căsnicia cu Prințul Harry: "Nimeni nu mă iubește mai mult decât el"
Libertatea
Cu ce s-a întors Iulia Vântur de la Vatican și cât timp va petrece în România în următoarea perioadă. „Vin să vă colind”
Cu ce s-a întors Iulia Vântur de la Vatican și cât timp va petrece în România în următoarea perioadă. „Vin să vă colind”
Adela Popescu revine la PRO TV. Emisiunea specială în care apare pe 1 decembrie 2025
Adela Popescu revine la PRO TV. Emisiunea specială în care apare pe 1 decembrie 2025
Cu ce se ocupă Irina Columbeanu în timpul liber. E susținută chiar de mama ei, Monica Gabor: „Ești lumina mea, iar talentul tău mă emoționează”
Cu ce se ocupă Irina Columbeanu în timpul liber. E susținută chiar de mama ei, Monica Gabor: „Ești lumina mea, iar talentul tău mă emoționează”
Imagini cu Cătălin Botezatu de la Balul Prinților și Prințeselor din Cairo. „Aceste baluri au o taxă, costă. Există un meniu”
Imagini cu Cătălin Botezatu de la Balul Prinților și Prințeselor din Cairo. „Aceste baluri au o taxă, costă. Există un meniu”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
“Vreau să anunț pe toată lumea că familia Clejani s-a destrămat”. Fulgy, derapaj grav pe TikTok. Ce a spus despre mama și sora lui
“Vreau să anunț pe toată lumea că familia Clejani s-a destrămat”. Fulgy, derapaj grav pe TikTok. Ce a spus despre mama și sora lui
E pur copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri! Cum a fost fotografiată Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Micuța, surprinsă în ipostaze în care nimeni nu se aștepta la doar 7 anișori
E pur copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri! Cum a fost fotografiată Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Micuța, surprinsă în ipostaze în care nimeni nu se aștepta la doar 7 anișori
catine.ro
4 semne zodiacale primesc un semn puternic din partea Universului pe 22 noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale primesc un semn puternic din partea Universului pe 22 noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Meghan Markle a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc pe coperta unei reviste celebre. Cum a pozat Ducesa de Sussex
Meghan Markle a îmbrăcat o ținută cu decolteu adânc pe coperta unei reviste celebre. Cum a pozat Ducesa de Sussex
Fatima Bosch din Mexic este Miss Univers 2025. Cine a reprezentat România
Fatima Bosch din Mexic este Miss Univers 2025. Cine a reprezentat România
Mai multe din people
Aris Eram, dezvăluiri despre viața sentimentală. Ce caută în viitoarea parteneră: "Mi-e greu, sunt foarte selectiv"
Aris Eram, dezvăluiri despre viața sentimentală. Ce caută în viitoarea parteneră: "Mi-e greu, sunt foarte selectiv"
People

Aris Eram a dezvăluit că își dorește o relație amoroasă pentru anul viitor și ce anume caută la viitoarea parteneră.

+ Mai multe
Simona Halep, prezentă la o bază militară românească. Ce ținută a ales sportiva
Simona Halep, prezentă la o bază militară românească. Ce ținută a ales sportiva
People

Simona Halep a fost prezentă la Baza 57 Aeriană "Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino", unde a onorat memoria pilotului român.

+ Mai multe
Elwira Petre, declarații emoționante după 17 ani de relație cu Mihai Petre: "În fiecare perioadă a vieții te schimbi"
Elwira Petre, declarații emoționante după 17 ani de relație cu Mihai Petre: "În fiecare perioadă a vieții te schimbi"
People

Elwira și Mihai Petre au vorbit deschis despre relația lor de 17 ani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC