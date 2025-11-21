Anunțul cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Ce decizie a luat pe plan profesional: „Nimic nu va mai fi la fel. Abia aștept…”

Vlad Gherman a făcut mai multe schimbări semnificative în viața lui în ultima vreme, iar cel mai recent anunț al actorului i-a încântat pe fanii lui.

Vlad Gherman se alătură distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Un nou personaj anunță să zguduie universul fragil din serialul original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cu un rol magnetic și imposibil de ignorat în povestea deja conturată, Alexandru, interpretat de actorul Vlad Gherman, poate stârni noi emoții puternice, dar și declanșa răsturnări de situație care nu vor mai putea fi reparate.

Noul personaj vine cu un iz de mister și o energie care se va intercala cu destinele protagoniștilor, iar explozia de sentimente îi va lua cu asalt pe cei care încearcă, din răsputeri, să găsească adevărul în pânza de păianjen construită de către personajele care au lăsat doar întrebări în urma lor, fără a oferi și răspunsurile.

Publicul va trăi experiențe inedite, care nu pot fi ratate, iar Vlad Gherman promite că personajul său va da peste cap echilibrul pe care ceilalți l-au căpătat cu mari eforturi. Cu priviri care pot spune mai multe ca orice cuvânt, Alexandru va schimba ritmul inimilor, iar fanii serialului trebuie să îi surprindă orice gest pentru a-l înțelege.

„Mă bucur enorm să pot anunța că mă alătur distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, într-un rol care, recunosc, m-a scos complet din zona de confort. Este un personaj misterios, cu multe fețe, care nu se dezvăluie ușor și care va veni să dea peste cap echilibrul pe care ceilalți credeau că l-au găsit. E un tip de personaj care îți cere să-l înțelegi înainte să-l judeci — și tocmai asta mi s-a părut fascinant. Nu pot spune prea multe acum, dar pot garanta că, odată ce apare în poveste, nimic nu va mai fi la fel. Abia aștept ca telespectatorii să-l descopere pe Alexandru și să vadă cum fiecare acțiune a lui va schimba dinamica serialului în moduri neașteptate.”, declară Vlad Gherman.

Emoțiile sunt mai puternice ca oricând, iar personajul jucat de Vlad Gherman poate să completeze, dar și să tulbure, aducând un farmec aparte în proiect. Vor reuși restul să facă față sau noile perspective îi vor face să se adâncească mai mult în secrete? Totul va fi descoperit în noile episoade, care vor scoate la iveală chiar și cele mai arzătoare dorințe. Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, poate fi urmărit în fiecare joi, de la ora 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Vlad Gherman, schimbări radicale în stilul de viață

Vlad Gherman a vorbit recent despre ce l-a motivat să își schimbe radical stilul de viață.

„Totul a început așa, a fost un pariu cu mine, pus acum în urmă cu un an, când eram mult mai plinuț, aveam 87 de kg. Dat fiind faptul că aveam și liber, nu eram în niciun proiect, am spus să fie acesta proiectul meu principal. Am început prin a-mi face abonament la sală, iar apoi, după ce mi-am luat și antrenor, am început să am grijă la ce mănânc. Am ținut prima dată un regim, nu am mâncat deloc carbohidrați, după care am adăugat treptat și carbohidrați”, a spus Vlad Gherman pentru Spynews.ro.

Actorul a dezvăluit și care a fost principala provocare după ce a început să fie mai atent la alimentația lui și să facă sport constant.

„Nu am avut o problemă cu sala, problema a fost pentru mine să țin regimul acela keto, eu care eram disperat seara să stau cu Oana să ne uităm la seriale, să comandăm numai nenorociri, pizza, sushi, burgeri. Pentru mine a fost deprimant să stau în pat, să mă uit la serial și să nu mănânc nimic. Această parte a fost sinistră, mi s-a părut aproape imposibilă. Prima săptămână a fost cea mai grea. După, am integrat și carbohidrații și mi-am revenit puțin, pentru că nu aveam nici energia, mergeam la sală și eram o legumă

Transformarea este uluitoare. Pasiune este puțin spus, adică săraca Oana mai avea puțin și divorța de mine, glumesc, evident! Dar sunt disperat, mie, când mi se pune pata pe ceva, da, mă țin. Și ce mă bucură este faptul că am motivat-o și pe Oana, care se ține de sala de pilates.”

Vlad Gherman a mărturisit că a observat deja o mulțime de îmbunătățiri de când și-a schimbat alimentația și a început să facă mai des mișcare.

„Mai am o zi pe săptămână în care mănânc ce vreau, mi-a recomandat și antrenorul, psihic te și ajută. Nu e ca și cum mă pregătesc de vreun concurs să devin culturist. Vreau să mă simt bine și deja mă simt, de câteva luni, super bine. Nu mai vorbesc de tonus, de trezitul dimineața, și ziua îmi pare mai lungă. E altceva, parcă toată viața capătă altă valență de când cu antrenamentele acestea. Nu mai stau până seara târziu pe telefon, mă culc, la ora zece deja rup patul. Tot programul s-a schimbat în bine. Mă simt mai tânăr, jur că am impresia acum, la 32, că mă simt mai bine decât mă simțeam la 28.”

