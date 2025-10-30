Cristina Ciobănașu, dezvăluiri surprinzătoare despre implicarea Ruxandrei Ion în cariera ei artistică: „Mă ceartă acasă”

Cristina Ciobănașu se pregătește să revină cu forțe proaspete pe micile ecrane, dar nu exclude nici aparițiile pe marele ecran. După ce și-a împlinit visul de a fi concurentă în show-ul transformărilor „Te cunosc de undeva” de la Antena 1, actrița și-a luat o binemeritată pauză, pe care a petrecut-o călătorind și relaxându-se.

Cristina Ciobănașu, noutăți din viața profesională

În această perioadă de răgaz, Cristina Ciobănașu a continuat să fie activă pe social media, să participe la campanii și să caute cursuri de actorie care să îi perfecționeze tehnica.

„Da, am plecat că era nevoie. Eram într-o ușoară stare de multă muncă și simțeam nevoia să avem un pic de timp de odihnă și un pic de timp pentru noi, pentru că avem program diferit și de obicei când ajung eu acasă bărbatul doarme și când plec eu de acasă, bărbatul deja a plecat de mult sau invers”, povestește Cristina pentru Cancan despre mini-vacanța de weekend la munte, pe care a făcut-o alături de iubitul ei.

Pe plan profesional, actrița continuă să fie implicată în emisiunea „Happy Caffe”, pe care o prezintă împreună cu Vlad Gherman și Ruxandra Luca. În paralel, își dedică timpul creării de conținut online și caută cursuri de actorie pentru a-și dezvolta abilitățile.

„Noi, artiștii în general și actorii în general, învățăm cât suntem. Sunt în faza aia, în care ușor-ușor, după ce am avut o vacanță și o vară lungă și frumoasă și relaxantă, ușor-ușor încep să mă repun pe linia asta a proiectelor pe actorie”, explică actrița.

Actrița a confirmat că a început să participe la castinguri pentru seriale, dar recunoaște că emoțiile sunt mai mari atunci când face parte din comisie și și mama ei adoptivă, Ruxandra Ion.

„Am mai mari emoții, dar cred că alea sunt castingurile în care sunt cea mai exigentă cu mine, pentru că ea mă știe foarte bine și știe ce pot. Și dacă nu mă adun și nu dau tot ce am mai bun, după aceea mă ceartă acasă. Pentru că știe ce a crescut și își dorește să fiu foarte bună”, spune Cristina.

Cum s-a schimbat relația cu Ruxandra ion

Relația cu Ruxandra Ion a rămas strânsă chiar și după ce nu mai locuiesc împreună. Actrița recunoaște că distanța a afectat programul întâlnirilor, dar au păstrat tradițiile și momentele speciale:

„Suntem bine. Suferim amândouă, de fapt toți trei (n.r soțul Ruxandrei Ion), pentru că nu mai reușesc să îi mai văd atât de des. Avem tradiție să ne vedem duminică de duminică la masă, dar cum eu am fost ba plecată din București, ba cu proiecte, ba pentru relaxare, n-am mai putut să merg duminica la masă și am mai reușit să trec serile, așa după muncă, în fugă. Hai că am venit la o cafeluță, hai că am venit să vă pup, hai să nu știu ce. Dar n-am mai apucat să stăm așa cum stăteam înainte, când trăiam în aceeași casă și din cauza asta pot să zic că suferim un pic, că suntem destul de mult despărțiți”, explică actrița.

Cristina Ciobănașu trăiește la momentul actual o poveste de dragoste discretă împreună cu partenerul ei, Alexandru Mureșan. Actrița a fost cerută în căsătorie de către el, dar încă păstrează secrete detaliile despre acest moment.

„O să vă spun la un moment dat, probabil că o să fac pe Instagramul meu, așa că fiți cu ochii în patru. Povestea nu e atât de măreață pe cât poate se așteaptă toată lumea, dar pentru că a fost naturală și spontană, pentru mine și partenerul meu de viață, cântărește enorm pentru că s-a întâmplat într-un mod neașteptat”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru Playtech.

Foto: Instagram

