De ce Cristina Ciobănașu nu mai apare în serialele de la Antena 1 produse chiar de mama ei adoptivă, Ruxandra Ion: „I-a fost foarte greu să accepte că…”

Ruxandra Ion și Cristina Ciobănașu au o legătură specială, actrița fiind adoptată de celebra producătoare de la o vârstă fragedă. Cu mai bine de 15 ani în urmă, Cristina Ciobănașu a devenit parte a familiei Ruxandrei Ion după ce producătoarea a aflat povestea ei prezentată în emisiunea „Dansez pentru tine”. Vedeta, care a menținut o legătură strânsă și cu mama ei biologică, s-a mutat de la Botoșani la București, începând apoi o carieră în muzică și actorie.

De-a lungul anilor, Cristina Ciobănașu a apărut în serialele pe care Ruxandra Ion le realizează la Antena 1, însă fanii au observat că în cele mai recente producții TV, ea nu are niciun rol.

Cristina a mărturisit că a mers pregătită la casting, însă rolul pentru care a dat audiție nu i s-a potrivit

Ruxandra Ion a fost prezentă la acel casting, însă acest lucru nu a influențat deloc faptul că fiica ei adoptată nu a reușit să obțină rolul.

Întrebată de relația dintre ea și Ruxandra Ion, Cristina Ciobănașu a dezvăluit că în momentul acesta nu poate fi vorba de una profesională, actrița nefiind parte din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” de la Antena 1. Cu toate acestea, relația de familie este una foarte strânsă.

Într-un interviu pentru Ego.ro, Cristina Ciobănașu a vorbit despre primele ei câștiguri financiare și ce a învățat de la Ruxandra Ion în privința economiilor.

„I-am făcut prin intermediul job-urilor pe care le-am avut până la 18 ani, când am avut cardul meu, am fost majoră și am putut să am acces la banii pe care i-am muncit! Ruxandra Ion a făcut o chestie foarte inteligentă, altfel nu aș fi știut să îi gestionez! Mi-a făcut un cont de economii pentru copii, semnat de mama mea biologică pentru că ea era tutorele. Toți banii pe care i-am încasat din toate telenovelele pe care le-am făcut până la 18 ani, inclusiv din ‘Pariu cu viața’, care era primul serial pe care îl făceam, s-au dus în contul respectiv. Am avut acces la bani la 18 ani. Mi-am luat prima mașină din banii respectivi! Asta m-a învățat să fiu responsabilă și calculată cu economiile mele!”, a spus Cristina Ciobănașu pentru Ego.ro.