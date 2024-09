Cristina Ciobănașu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Alexandru Mureșan: „Suntem amândoi foarte stresați”

Cristina Ciobănașu și Alex Mureșan sunt împreună de trei ani și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au reușit să se adapteze la obiceiurile fiecăruia, demonstrând înțelegere și sprijin reciproc în carieră, iar relația lor decurge foarte bine. Actrița din serialul „Lia, soția soțului meu” a fost cerută în căsătorie pe două continente diferite, iar cuplul explorează și ideea de a deveni părinți.

Cristina Ciobănașu și partenerul său, Alex Mureșan, se confruntă în această perioadă cu neplăcerile cauzate de alergia la ambrozie, care le creează un disconfort considerabil. La avanpremiera filmului „Beetlejuice Beetlejuice”, prezentatoarea emisiunii Happy Caffee a declarat pentru CIAO.RO că alergia sa a apărut brusc în timpul pandemiei și de atunci îi provoacă probleme timp de aproximativ două luni în fiecare an.

Din cauza programului aglomerat, nu a ajuns încă la un alergolog, însă urmează un tratament pentru momentele de criză. De asemenea, actrița a dezvăluit informații inedite despre vacanțele petrecute în vara recent încheiată. Actrița a dezvăluit și detalii despre relația lor, dezvăluind că ea și partenerul ei sunt într-o perioadă foarte bună.

„Suntem bine. În momentul de față suntem amândoi foarte stresați cu munca. Avem un program super plin amândoi și reușim să ne mai vedem foarte puține ore pe zi. Da, de câte ori mai sunt ocazii încercăm să ieșim împreună, dar, uite, spre exemplu, în seara asta, amândoi suntem distruși de alergia la ambrozie. Și el a fost toată ziua așa. Nu mă simt extraordinar, vorbesc pe nas și mă mănâncă toată fața și ochii și îmi vine să mă scarpin întruna. În teorie da, iau un tratament, doar că ar trebui să mă duc la un medic specialist alergolog pentru asta. Iar ca să poți să faci asta, trebuie să te duci în lunile în care nu este activată alergia, ca să poți să-ți faci testele să vezi exact la ce ești alergic, pentru ce să iei tratament, cât de grav e, etc. Și pentru că eu nu am ajuns, mă tratez cam băbește ce să zic, nu e bine. Dar nu am reușit să ajung. Și acum când sunt liberă, când aș putea să-mi găsesc timp, acum s-a activat alergia. Am înțeles că există un atidot, un vaccin.”, a spus Cristina Ciobănașu.