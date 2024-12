Bella Santiago, mărturisiri sincere despre căsnicia cu Nicu Grigore. Cum trec cei doi peste conflicte: „Ne iertăm fiecare”

Bella Santiago a dezvăluit că relația sa cu Nicu Grigore se bazează pe încredere și comunicare sinceră, excluzând complet gelozia din viața de cuplu. Artista a explicat că orice conflict apărut între ei este rezolvat prin discuții deschise, iar persoana care a greșit este cea care face primul pas spre împăcare. Un principiu esențial în căsnicia lor este să nu meargă niciodată la culcare supărați.

Într-un interviu acordat revistei VIVA!, Bella Santiago a vorbit și despre posibilitatea de a avea un al doilea copil. Ea a împărtășit cum fiica sa privește ideea de a avea frați sau surori, sugerând că familia lor este deschisă către această perspectivă în viitor.

Cei doi au și câte un sfat pentru cuplurile care renunță să mai lupte la relație și aleg despărțirea ca metodă mai ușoară de rezolvare a problemelor.

„Noi am reușit să găsim echilibrul ca urmare a experienței pe care am avut-o fiecare în relații. La începutul relației noastre, am povestit tot despre ce nu a fost bine, ce nu a mers, și uite că noi am găsit calea de mijloc, să nu mai repetăm aceleași greșeli, și cred că am reușit cumva, iar asta ne-a ajutat mult să ținem echilibrul. Cred că sfatul este să găsească timp pentru ei doi, să vorbească, să mai iasă la un film, la restaurant, să nu piardă timpul destinat relației de cuplu, să fie deschiși mereu, să discute problemele și să le rezolve împreună.”, a declarat artista.

„Sfatul pentru astfel de cupluri este să fie asumați și să se accepte unul pe celălalt așa cum sunt, să comunice orice îi deranjează, să ofere înțelegere unde este cazul și să își rezolve problemele singuri, fără a implica pe nimeni din afara relației, pentru că, în general, într-o relație, dacă stai să asculți opiniile separate, ambii au dreptate. Deci ei singuri, prin comunicare, trebuie să repare ce au stricat. În ceea ce privește terapia, nu mi se pare o rezolvare, mi se pare ciudat să implic un străin în viața noastră care să afle primul ceea ce eu ar fi trebuit să știu de mult. Înseamnă că, de fapt, până în momentul în care s-a ajuns acolo, am trăit în minciună alături de un om care s-a prefăcut că totul e OK până când nu a mai suportat și a explodat… Și când a explodat, am ajuns la mediator sau, cum îl numesc unii, terapeut. (zâmbește) Este strict părerea mea, a nu se generaliza. (râde)”, a mai spus soțul ei.