Alina Pușcaș și Octavia Geamănu, ceartă în mediul online. De la ce a pornit conflictul dintre ele: „Mi-e silă de ipocrizia asta”

Alina Pușcaș și Octavia Geamănu se află în centrul unei controverse recente care a luat naștere pe rețelele de socializare. Disputa a avut ca punct de plecare o discuție legată de Constituția României, dar a degenerat rapid, atingând subiecte personale, inclusiv referiri la hainele pe care Alina Pușcaș i le-ar fi oferit Octaviei Geamănu pe vremea când aceasta prezenta Observatorul la Antena 1.

Conflictul a fost declanșat de un mesaj trimis de Alina Pușcaș, gazda emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1, pe contul de Instagram al Octaviei Geamănu, fostă colegă în cadrul aceluiași trust. Mesajul conținea o trimitere la un articol din Constituția României, dar schimbul de replici a evoluat rapid în spațiul public, atrăgând atenția internauților.

Alina Pușcaș a clarificat că pagina sa de Instagram este gestionată exclusiv de ea, contrazicând afirmațiile Octaviei Geamănu făcute pe Facebook, conform cărora altcineva ar fi fost responsabil de postările sale. De asemenea, Alina a menționat că interacțiunile dintre ele din acea zi au fost limitate și a subliniat că nu regretă faptul că nu mai lucrează împreună de doi ani.

Octavia Geamănu a afirmat că este posibil ca Alina Pușcaș să fi fost victima unui atac cibernetic, sugerând că reacțiile publicate nu ar fi fost autentice și că acestea nu reflectă comportamentul real al vedetei.

„Am și eu nevoie de ajutorul vostru, dacă e cineva aici care o cunoaște de undeva pe Alina Pușcaș, care, pe vremuri, prezenta o emisiune la Antena 1, ‘Te cunosc de undeva’, nu știu dacă o mai prezintă, că eu nu m-am mai uitat de vreo doi ani la Antena 1. Și oricum, la emisiunea aia nu m-am uitat niciodată, pentru că nu este genul meu. Dacă o cunoaște cineva, să o anunțe că eu cred că i-a fost spart contul de Instagram. De ce? Pentru că noi nu suntem prietene, nu am nici numărul ei de telefon, nu am pe cine să sun, pentru că nu mai vorbesc cu nimeni din Antenă, așa că m-am decis să anunț aici. M-am trezit cu un mesaj pe Instagram de la ea și mă întrebam de ce mi-ar scrie mie Alina așa ceva… nu suntem prietene, însă i-am răspuns”, a explicat Octavia Geamănu.

Supărată de afirmațiile Alinei Pușcaș, Octavia Geamănu a clarificat că nu există vreo relație de prietenie între ele. De asemenea, aceasta a precizat că a îmbrăcat hainele Alinei doar pentru a le promova, la sugestia stilistei care se ocupa atunci de imaginea sa în cadrul Observatorului de la Antena 1.

„Nu am experimentat niciodată o situație atât de neplăcută, dar Alina Pușcaș a oferit acest prim moment. Rog PR-ul Antenei să gestioneze situația, pentru că ceea ce se întâmplă acum este greu de înțeles. Am explicat clar contextul în clipul anterior. Primesc screenshot-uri pe WhatsApp de pe contul ei, însă vreau să subliniez că nu suntem prietene, nu o urmăresc și nu am fost niciodată interesată de activitatea ei. Cu toate acestea, ea pare a fi la curent cu postările mele, din moment ce mi-a scris. Ultima ei postare este de-a dreptul deplasată. În imaginea respectivă, menționasem clar, încă de la momentul postării, că ținuta fusese adusă de stilista Observatorului pentru a promova brandul ei prin marketingul trustului, conform practicilor de atunci. Toate ținutele aduse de stiliști erau returnate, așa cum am procedat și de această dată. Insistența ei că mi-a oferit-o drept cadou este complet nefondată. Mi-am cumpărat câteva ținute, iar la rugămintea stilistei, pentru a o ajuta cu promovarea brandului, am adăugat propoziția de la final. Înțeleg dorința de a-și promova brandul, însă această abordare este nepotrivită. Așa cum am spus, nu mi-am asociat imaginea cu lucruri de valoare scăzută, și nici nu o voi face. Este trist să văd cum astfel de momente scot la iveală ce e mai puțin plăcut în oameni”, a mai spus Octavia Geamănu, care a șters de pe rețelele de socializare postările care aveau legătură cu cearta cu Alina Pușcaș.