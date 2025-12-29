Brigitte Bardot, declarații controversate despre fiul ei. De ce nu s-a implicat în creșterea lui Nicolas-Jacques Charrier: „Obiectul nenorocirii mele”

Model, actriță și cântăreață, Brigitte Bardot a purtat de-a lungul vieții multe „etichete”, însă una pe care nu și-a dorit niciodată să o aibă a fost aceea de mamă.

Brigitte Bardot nu și-a dorit să fie mamă

„Nu sunt făcută să fiu mamă. Nu sunt suficient de matură. Știu că este îngrozitor să recunosc asta, dar nu sunt destul de adultă ca să am grijă de un copil”, scria Bardot în memoriile sale din anii 90, Initiales B.B..

Cu toate acestea, ea și soțul ei de atunci, actorul Jacques Charrier, au avut un fiu, Nicolas-Jacques Charrier, născut în 1960.

foto: Profimedia

Brigitte Bardot a fost căsătorită de patru ori: cu regizorul Roger Vadim (1952–1957), cu actorul Jacques Charrier (1959–1962), cu miliardarul german Gunter Sachs (1966–1969) și, din 1992, cu omul de afaceri Bernard dOrmale.

Ea l-a adus pe lume pe Nicolas la Paris, pe 11 ianuarie 1960, printr-o naștere la domiciliu, în apartamentul familiei. În memoriile sale, Bardot a vorbit extrem de dur despre sarcină și despre lipsa dorinței de a deveni mamă.

„Îmi priveam burta plată și subțire în oglindă ca pe o prietenă dragă peste care urma să închid capacul unui sicriu”, a scris ea. După divorț, custodia lui Nicolas a rămas tatălui.

Declarații rasiste și xenofobe

Înainte de a muri, la vârsta de 91 de ani, Bardot a fost din nou criticată pentru declarațiile sale controversate. În 2018, a descris mișcarea #MeToo drept „ipocrită și ridicolă”, iar în 2008 a fost amendată cu peste 25.000 de dolari pentru afirmații potrivit cărora musulmanii „distrug Franța”.

„Multe actrițe flirtează cu producătorii pentru a obține un rol. Apoi, când povestesc ulterior întâmplarea, spun că au fost hărțuite. … De fapt, în loc să le fie de folos, acest lucru le face doar rău”, declara ea.

În 2022 a fost amendată cu 40.000 de euro după ce a descris locuitorii din Reunion, un teritoriu francez de peste mări, ca fiind „degenerați” care „și-au păstrat genele sălbatice”. Activismul ei s-a transformat într-un sprijin deschis pentru Frontul Național de extremă dreapta din Franța, cunoscut acum sub numele de National Rally și pentru liderul de lungă durată al partidului, Marine Le Pen.

Tot ce se știe despre fiul ei, Nicolas-Jacques Charrier

După divorțul din 1962, Nicolas a fost crescut în principal de bunicii paterni. Bardot a explicat ulterior de ce nu și-a crescut fiul:

„Nu l-am crescut pe Nicolas pentru că aveam nevoie de sprijin, de rădăcini. Eu nu puteam fi rădăcinile lui, pentru că eram complet dezrădăcinată, dezechilibrată, pierdută în acea lume nebună.”

Înainte de publicarea memoriilor Initiales B.B., Nicolas și Jacques Charrier au încercat să cenzureze pasajele care îi priveau, fără succes. Fragmentele în care Bardot îl descria pe fiul ei drept „obiectul nenorocirii mele” au devenit cele mai comentate la apariția cărții.

În volum, Bardot a dezvăluit și că avusese două avorturi înainte de sarcina dusă la termen, unul aproape fatal, și că a încercat să se sinucidă după ce Charrier i-a interzis să mai joace pentru a se dedica maternității. „Voiam să mă eliberez, în toate sensurile cuvântului, dar nu puteam, pentru că eram prizoniera numelui meu prea celebru, a naturii posesive a lui Jacques, prizoniera corpului meu, a chipului meu, a copilului meu”, a scris ea.

După apariția cărții, în 1997, Nicolas și Charrier au dat-o în judecată pe Bardot pentru încălcarea vieții private. Un tribunal din Paris a obligat-o să plătească aproximativ 40.000 de dolari despăgubiri. În același an, Charrier a publicat propria versiune a poveștii, într-o carte-răspuns.

În 1992, Bardot s-a căsătorit cu Bernard dOrmale în Norvegia, aproape de locul unde trăiau Nicolas și familia sa. Într-un interviu, dOrmale a povestit că nunta a fost decisă spontan și a avut loc discret, departe de atenția publicului. În iunie 2024, revista Paris Match a publicat un număr special dedicat lui Bardot. Acolo, ea a explicat de ce nu vorbea public despre fiul ei: a promis lui Nicolas că nu îl va mai menționa în interviuri.

foto: Profimedia

