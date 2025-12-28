Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul făcut de fundația care îi poartă numele

Brigitte Bardot, una dintre cele mai mari figuri ale cinematografiei franceze și o personalitate care a stârnit numeroase controverse în ultimele decenii, a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de Fundația Brigitte Bardot, printr-un comunicat transmis agenției France Presse.

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu o imensă tristețe moartea fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață de renume mondial, care a ales să abandoneze o carieră prestigioasă pentru a-și dedica viața și energia protecției animalelor”, se arată în comunicat, citat de BBC. Autoritățile nu au precizat data exactă și locul decesului. Vestea vine după ce, în octombrie 2025, presa relatase că actrița suferise o intervenție chirurgicală pe fondul unei boli grave.

Născută la Paris, în septembrie 1934, Brigitte Anne-Marie Bardot, cunoscută în întreaga lume ca „B.B.', a devenit celebră la nivel internațional după rolul din filmul controversat And God Created Woman (1956). Cariera sa a început în modelling: la doar 15 ani apărea pe coperta revistei Elle. Curând, a fost remarcată de regizorul Marc Allégret și l-a cunoscut pe Roger Vadim, care avea să-i devină soț și mentor artistic.

În anii 50, Bardot a cunoscut un succes fulminant, jucând în comedii și filme romantice de mare popularitate. And God Created Woman, regizat de Vadim, a transformat-o într-un sex simbol al epocii și a lansat-o definitiv pe scena internațională. Deși a divorțat de Vadim în același an, colaborarea lor profesională a continuat.

De-a lungul vieții, Brigitte Bardot s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate mintală. În 1960, în timpul filmărilor pentru drama Adevărul, a încercat să se sinucidă. Mai târziu, avea să vorbească deschis despre dificultățile aduse de faimă și presiunea mediatică.

În anii 60 și 70 a continuat să joace, inclusiv în producții internaționale, alături de actori precum James Stewart și Sean Connery. Totuși, interesul ei pentru cinema a scăzut treptat. În 1973, la doar 39 de ani, Bardot s-a retras definitiv din actorie.

După retragere, și-a dedicat viața activismului pentru drepturile animalelor. În 1986 a fondat Fundația Brigitte Bardot, devenind una dintre cele mai cunoscute voci ale luptei pentru protecția animalelor la nivel mondial.

Viața personală a fost la fel de intens mediatizată ca și cariera sa. A fost căsătorită de patru ori și a avut numeroase relații celebre. Are un fiu, Nicolas-Jacques Charrier, născut în 1960, care a fost crescut în mare parte de familia tatălui său.

În ultimele decenii, Bardot a fost implicată în numeroase scandaluri, fiind condamnată și amendată de mai multe ori pentru declarații considerate xenofobe și instigare la ură rasială. De asemenea, pozițiile sale dure față de imigrație și islam, precum și criticile aduse mișcării #MeToo, au provocat reacții puternice în Franța și în afara ei.

Brigitte Bardot lasă în urmă o moștenire complexă: un simbol incontestabil al cinematografiei și al libertății feminine, dar și o personalitate profund controversată.

