Ana Baniciu, mărturisiri neașteptate despre infidelitate. Ce a dezvăluit artista: „Nu trebuie să aflu”

Ana Baniciu a fost invitată în emisiunea „În direct cu România” de la Antena 1, găzduită de Mihaela Tatu. Cu ocazia asta, artista a făcut declarații neașteptate despre un subiect discutat în emisiune, și anume despre infidelitate.

Ana Baniciu și-a expus părerea despre infidelitate și a dezvăluit ce ar face în situația în care ar afla că ar fi înșelată de soțul ei.

Ana Baniciu formează un cuplu alături de Edy Kovacs. Cei doi s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. Vedeta a fost condusă la altar de către tatăl ei, artistul Mircea Baniciu.

Ana Baniciu a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2024. Artista a născut un băiețel, iar ea și soțul ei, Edy Kovacs, au ales un nume special pentru el, și anume Aris.

Într-un interviu acordat recent, Ana Baniciu a vorbit despre viața de familie și despre cum reușește să împartă responsabilitățile de părinte alături de soțul ei, Edy Kovacs. Artista și partenerul ei păstrează un echilibru între viața lor personală și cea profesională. De când a venit pe lume Aris, viața celor doi s-a schimbat complet.

„Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, a declarat Ana Baniciu pentru CANCAN.RO