Sore, impresionată de un gest făcut de partenerul ei. Cum a fost surprinsă artista

Sore a trecut printr-o perioadă dificilă, iar iubitul ei i-a fost alături. Cântăreața a povestit pe rețelele de socializare cum a ajutat-o partenerul ei să gestioneze mai ușor această perioadă.

Sore, impresionată de un gest făcut de partenerul ei

Sore a fost sinceră cu urmăritorii ei de pe Instagram și le-a mărturisit acestora că nu a trecut printr-o perioadă tocmai bună. Artista a întâmpinat o serie de provocări, însă cel care a ajutat-o să le proceseze mai ușor a fost partenerul ei de viață.

„Vă povesteam că am avut niște săptămâni mai grele, cu provocări, supărări, tristeți și nopți nedormite. Așa că atunci când iubitul meu a propus să mă scoată din rutină chiar și pentru o zi, creierul meu a primit informația: relaxează-te! Ajunși în Brașov, am mâncat buuuun tare și cum am ajuns în camera de hotel și am văzut patul impecabil, am știut că voi face ceva ce nu fac niciodată: somn de prânz! Am dormit 2 h 30, simt că mi se refac ușor-ușor conexiunile neuronale. Ce concluzie trag de aici? Când simți că te apasă lucrurile, este ok să pui un pic de pauză. E poate cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru tine. (Nu îmi vine să cred că eu, doer-ul, care trage până când cad toate roțile, spun asta)”, a scris Sore pe Instagram.

Sore, declarații despre relația cu partenerul ei

Sore a vorbit despre relația cu partenerul ei actual și a dat mai multe detalii despre viața ei și despre cum s-a construit relația.

„Nu mi se pare că trebuie să joc nici un rol, să port mănuși. Mi se pare că felul ăsta al meu de a fi este ceea ce el iubește cu adevărat. (…) A știut de la bun început care este formula. Eu eram într-un moment de frică, nu voiam să cunosc pe cineva de care eventual să îmi placă, să fiu dezamăgită. Și fix omul pe care l-am respins este omul care pare că se potrivește foarte bine în puzzle-ul meu”, a spus Sore în cadrul podcastului DilEMMA.

Din declarațiile vedetei la podcast a reieșit și ce relație are partenerul lui Sore cu Erin, fiica ei, și de ce acest detaliu este esențial pentru relația adulților.

„Este un lucru pe care aș vrea să îl facă și el și îl face. Este prietenul ei. Pentru mine este foarte important, în situația noastră el nu are de ce să se simtă presat în a fi tată, pentru că fata are tată. El este prietenul ei, ăsta este rolul lui și mă bucur să văd că se bucură și el de rolul ăsta.”

Astfel, Sore a declarat că se află într-o relație care a schimbat-o în bine.

„Mi se pare că m-a schimbat. (…) Am devenit o femeie mai sigură, mai încrezătoare datorită lui. Și mai sensibilă, nu în sensul negativ, ci în sensul că el a preluat multe lucruri din jurul meu care pe mine mă făceau să îmi scot mușchii și să le rezolv. Acum sunt în zona mea de femeie pentru că el este bărbat și mă ajută să nu mai am tensiunea asta. (…) Acum mă gândesc și din perspectiva celuilalt.”

