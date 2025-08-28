Sore, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre iubitul ei și fiica sa, Erin: „A trecut testul”

Sore este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din showbiz-ul autohton. Vedeta se bucură de o carieră de succes și o familie minunată.

Sore, detalii despre familie

Artista vorbește cu emoție despre fiica sa, pe care o descrie ca fiind un copil luminos, empatic și lipsit de răutăți. Artista și tatăl fetiței ei și-au propus încă de la început să o crească într-un mediu sănătos, unde bunătatea și valorile autentice să primeze. Rezultatele nu au întârziat să apară, iar micuța lor evoluează exact așa cum și-au dorit părinții.

„Este în primul rând un copil fericit, și un copil bun! Nu are răutăți, cum, mă rog, se întâmplă de la vârstele mici, răutăți gratuite, mici invidii, chiar e un copil, așa a venit ea pe pământ, și așa am reușit și noi să o ținem, părinții ei, un copil senin, solar. Amândoi ne-am dorit să creștem un copil bun, să ajungă să fie un adult bun, să aibă valori. Am încercat să îi insuflăm, încă de mică, să aibă principii/valori, de viață, de conduită socială, personală, și să nu îi fie niciodată teamă să își exprime părerile, iar până acum ne-a ieșit”, a mărturisit Sore într-un interviu pentru Spynews.

Pe lângă rolul de mamă, cântăreața a subliniat și importanța relației dintre părinți, chiar și atunci când drumurile lor se despart. Ea este convinsă că echilibrul emoțional al copilului depinde de modul în care adulții aleg să păstreze respectul reciproc.

„Le-aș dori tuturor celor care nu reușesc să își păstreze o familie tradițională, din diferite motive, să încerce să păstreze o relație bună între părinți, pentru că de acest lucru are copilul nevoie cel mai mult. Contează foarte mult și ce valori au cei doi oameni care se despart, dacă sunt oameni mișto, oameni buni și cu valori puternice, atunci nu au de ce să nu găsească o cale comună de a se înțelege bine.”, a mai declarat artista.

Discretă atunci când vine vorba de viața personală, Sore recunoaște însă că trăiește de doi ani o poveste de dragoste stabilă și împlinită. Ea consideră că atât norocul, cât și deciziile asumate au cântărit mult în echilibrul relației.

„Sunt într-o relație fericită, de doi ani de zile și îmi este foarte bine așa. Am avut și noroc, și poate am știut și cum să aleg. Tind să cred că într-o situație de genul, și norocul, dar și alegerile conștiente sunt importante. Da, este foarte important ca fiica mea să fie ok cu relația pe care o am. Iubitul meu a trecut testul, cu ghilimelele de rigoare.”, a mai adăugat cântăreața.

Artista a început un proiect special

Sore le-a dezvăluit fanilor ei faptul că se ocupă în prezent de un proiect care are o valoare sentimentală pentru ea. Concret, artista a ales în urmă cu câteva luni să cumpere apartamentul în care a crescut, iar acum este în etapa în care îl renovează complet.

Sore a împărtășit pe Instagram câteva cadre cu felul în care arăta apartamentul înainte de renovări și cum este în stadiul actual. Artista este entuziasmată de tot procesul de a da o nouă viață locuinței în care a crescut. Ea a menționat faptul că încă nu știe dacă să vândă apartamentul sau să îl dea în chirie.

„Jurnal de șantier. Îmi place foarte tare tot procesul de remodelare, dacă mă urmăriți de ceva timp știți asta despre mine și constat că deși unele preferințe îmi rămân constante (cum ar fi să jonglez cu tapetul, cu nuanțele calde etc) mă bucură foarte tare noutatea. Acest proiect a fost mai amănunțit decât cele de până acum, întrucât am luat un apartament vechi (cel în care am făcut primii pași, chiar) și pe care îl aducem în prezent. S-au schimbat toate cele: electrică, țevile, parchetul, gresia, faianță, caloriferele și am ajuns în prezent când începem să îl „îmbrăcăm' într-un cămin. Sunt recunoscătoare că am în jurul meu oameni talentați care sar în ajutor mereu și îmi susțin proiectele și cu siguranță nu ar fi mers totul la fel de bine. Până e gata, vă mai țin la curent și trebuie doar să mă decid dacă îl dau spre chirie sau la vânzare. Voi ce spuneți?”, a scris Sore pe Instagram.

