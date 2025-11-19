Cum se pregătesc Anna Kournikova și Enrique Iglesias pentru venirea pe lume a celui de-al patrulea copil: „Sunt atât de entuziasmați”

Anna Kournikova și Enrique Iglesias urmează să își mărească familia, iar vestea este întâmpinată cu multă bucurie în casa celor doi. Potrivit PEOPLE, cuplul a intrat deja în ritmul pregătirilor pentru venirea bebelușului.

O sursă apropiată celor doi a declarat pentru publicație că Anna, în vârstă de 44 de ani, și Enrique, în vârstă de 50 de ani, abia așteaptă să-și cunoască cel de-al patrulea copil.

„Sunt atât de entuziasmați și petrec timp pregătindu-i pe ceilalți trei copii”, a spus sursa. „[Sunt] pregătiți pentru schimbare și haos controlat”.

Primele informații despre sarcină au fost confirmate încă din luna august, tot pentru PEOPLE.

„Anna și Enrique sunt foarte fericiți să devină din nou părinți. Ei au demonstrat că sunt părinți grozavi pentru cei trei copii ai lor și ambilor le place acest proces. Se bucură de activități și de tot ceea ce implică creșterea copiilor”, a dezvăluit o sursă.

Cuplul se concentrează în prezent pe menținerea echilibrului în familie, lucru pentru care Iglesias și-a ajustat în urmă cu câțiva ani programul profesional.

„Își iubește fanii și adoră să fie în turneu, dar pe măsură ce a îmbătrânit și a devenit părinte, i-a fost din ce în ce mai greu să plece”, a explicat sursa PEOPLE. „Nu își va neglija niciodată fanii, dar să fie tată este foarte important pentru el”.

Cel de-al patrulea copil se va alătura gemenilor Lucy și Nicholas, în vârstă de 7 ani, și mezinei Mary, în vârstă de 5 ani. Familia trăiește în continuare departe de lumina reflectoarelor, la Miami Beach, unde, potrivit aceleiași surse, „Anna și Enrique sunt cei mai fericiți atunci când sunt acasă, împreună cu familia lor”.

Anna Kournikova, fotografie emoționantă de familie

Fosta jucătoare de tenis, care așteaptă al patrulea copil, a publicat pe 18 octombrie, pe Instagram, o fotografie emoționantă în care apare alături de cei trei copii ai săi, costumați pentru o ieșire de Halloween.

Kournikova purta un costum galben de rață, cu pantaloni negri, în timp ce fetele ei, Lucy (7 ani) și Mary (5 ani), erau îmbrăcate în costume portocalii de dovleac, cu căciuli asortate și Crocși portocalii. Nicholas (7 ani), fiul lor, a ales o ținută mai casual, un tricou galben în degrade și pantaloni scurți negri. Fosta sportivă a însoțit fotografia cu o serie de emoji: doi dovlecei, o minge de fotbal și o rață.

Detalii despre relația lor

Kournikova și Iglesias au devenit părinți pentru prima dată în decembrie 2017, când s-au născut gemenii Lucy și Nicholas, iar în ianuarie 2020 familia s-a mărit cu Mary. Cei doi s-au cunoscut în 2001, pe platourile videoclipului piesei Escape, unde au avut câteva scene pasionale, iar la scurt timp după aceea au devenit un cuplu.

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în 2023, Enrique Iglesias a vorbit despre relația lor de lungă durată.

„Videoclipul mi-a schimbat viața într-un mod la care nici nu m-aș fi gândit”, a mărturisit artistul, referindu-se la momentul în care a cunoscut-o pe Anna.

Cântărețul a spus și că cei mici sunt cei mai mari fani ai lui: „Când îi iau de la școală și au o zi proastă sau se ceartă, le zic: ‘Care e melodia voastră preferată? Și unul începe să cânte I Like It, apoi toți se alătură și e adorabil”.

În iunie 2024, Kournikova a postat un omagiu de Ziua Tatălui pentru Iglesias, publicând mai multe fotografii cu el și copiii lor, însoțite de mesajul: „La mulți ani de Ziua Tatălui, iubirea mea @enriqueiglesias Și tuturor taților!!!”.

