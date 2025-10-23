Ce relație este acum între Jennifer Lopez și Ben Affleck după ce au apărut împreună pe covorul roșu

După ce au apărut împreună pe covorul roșu, relația dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck pare să stagneze.

Ce relație este acum între Jennifer Lopez și Ben Affleck după ce au apărut împreună pe covorul roșu

Jennifer Lopez și al patrulea ei fost soț, Ben Affleck, nu se vor împăca, în ciuda apariției lor împreună pe covorul roșu la premiera din New York a musicalului Kiss of the Spider Woman de la începutul acestei luni.

Ce relație este acum între Jennifer Lopez și Ben Affleck

„Nu se întâmplă nimic între ei”, a declarat o sursă pentru Us Weekly. O a doua sursă a adăugat că „Jen se simte mai confortabil în pielea ei ca niciodată” și că se află „într-un loc mental foarte bun în acest moment.”

„Ea a acceptat că relația cu Ben și-a atins cursul”, a spus același insider. „Încă există multă dragoste între ei, dar amândoi înțeleg că nu ar trebui să fie căsătoriți.” Între timp, o a treia sursă a spus pentru Us Weekly că artista este „recunoscătoare pentru lecțiile pe care le-a învățat” din căsnicia cu actorul din Gone Girl.

„Nu are regrete”, a adăugat aceeași sursă.

Jennifer Lopez „nu mai păstrează legătura cu Ben” și „este mai probabil” să rămână în contact cu copiii acestuia — Violet, 19 ani, Seraphina, 16 ani, și Samuel, 13 ani — pentru că relația lor a fost „naturală,” a mai precizat o altă sursă. Page Six a încercat să obțină un comentariu de la reprezentantul lui Affleck, dar nu a primit încă răspuns.

Săptămâna trecută, Jennifer Lopez a făcut o aluzie subtilă la Affleck și la toți foștii ei în cadrul unui interviu cu Howard Stern, vorbind despre sentimentul că nu a fost niciodată „cu adevărat iubită.”

„Ceea ce am învățat este că nu e vorba că nu sunt iubibilă, ci că ei nu sunt capabili… Nu au asta în ei”, a spus artista în emisiunea Howard Stern Show, pe 15 octombrie.

„Trebuie să aprecieze persoana mică din interiorul lor. Trebuie să o iubească”, a adăugat ea. Deși Lopez a spus că foștii ei i-au oferit „ce aveau,” inclusiv „casele, inelele, căsnicia”, acest lucru nu a fost suficient.

Cei doi foști soți, împreună pe covorul roșu

Ben Affleck, care a avut de-a lungul timpului numai cuvinte de laudă pentru Jennifer Lopez, chiar și în cele două decenii în care aceștia au fost separați, se pare că e în continuare cel mai mare susținător al vedetei.

AstfelAffleck a pus la cale o apariție surpriză la premiera din New York a celui mai recent film al lui Lopez, musicalul Kiss of the Spider Woman, care a avut loc luni, 6 octombrie. Compania Artists Equity, deținută de Affleck și de bunul său prieten și colaborator, Matt Damon, a co-produs filmul, care se bazează pe musicalul Broadway de Terrence McNally, John Kander și Frank Ebb și pe romanul lui Manuel Puig.

Având în vedere implicarea acestuia în proiect, nu e de mirare că Ben Affleck și JLo au avut o reuniune pe covorul roșu. Mai mult decât atât, la eveniment, Affleck și-a împărtășit admirația pentru Lopez în remarcile de introducere a filmului.

Actrița de 56 de ani și Affleck, de 53 de ani, s-au logodit pentru prima dată în noiembrie 2002, dar s-au despărțit cu doar două zile înainte de nuntă.

Cei doi foști colegi din Gigli s-au împăcat în 2021 și s-au logodit din nou în anul următor. Lopez a dezvăluit că și-au spus „da” în ediția din iulie 2022 a newsletter-ului ei „On The JLo”. Totuși, doi ani mai târziu, actrița din Hustlers a depus actele pentru divorț.

Jennifer Lopez a mai fost căsătorită de trei ori: cu ospătarul cubanez Ojani Noa (1997–1998), cu dansatorul Cris Judd (2001–2003) și cu cântărețul Marc Anthony (2004–2014). Lopez și Marc Anthony au gemeni în vârstă de 17 ani, Emme și Max.

Foto: Profimedia

Publicitate
Bradley Cooper și Gigi Hadid, apariție rară împreună. Au sărbătorit doi ani de relație
Bradley Cooper și Gigi Hadid, apariție rară împreună. Au sărbătorit doi ani de relație
People

Gigi Hadid și Bradley Cooper au fost surprinși împreună la cea de-a doua aniversare a relației lor.

Sorin Bontea, dezvăluiri rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soția lui, după 30 de ani de căsătorie: "Cred că ăsta este secretul..."
Sorin Bontea, dezvăluiri rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soția lui, după 30 de ani de căsătorie: "Cred că ăsta este secretul..."
People

Sorin Bontea și soția lui sunt căsătoriți din 1994 și au împreună doi copii, Iulian și Miruna.

Victoria Beckham vorbește despre presupusa aventură dintre soțul ei, David Beckham, și fosta lui asistentă, Rebecca Loos
Victoria Beckham vorbește despre presupusa aventură dintre soțul ei, David Beckham, și fosta lui asistentă, Rebecca Loos
People

Victoria Beckham a abordat subiectul presupusei infidelități a soțului ei, David Beckham.

