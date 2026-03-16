Best dressed pe covorul roșu la Oscar 2026: cele mai inspirate ținute

Covorul roșu la Oscar 2026 a reflectat pe deplin dispoziția în care cei mai mulți dintre noi ne aflăm în vremuri atât de complicate. Majoritatea starurilor au purtat ținute în alb sau negru, cu puține excepții fericite. Și dacă de data aceasta au lipsit declarațiile politice cu care vedetele de la Hollywood ne obișnuiseră în trecut, ce nu a lipsit a fost senzația că, cel puțin în parte, outfit-urile au fost relativ coordonate.

E greu să spui în ziua de azi că un astfel de eveniment are vreo altă greutate în afară de cea considerabilă de a promova proiectele respective, dar măcar vedetele nu mai au pretenția că au și mare lucru de spus în afară de a afișa ținute. Însă moda și-a jucat rolul de a reflecta un mood… iar acesta e, cu siguranță, sobru, după cum demonstrează cele mai inspirate ținute care au defilat pe covorul roșu la Oscar 2026. Iată, deci, ce ne-a plăcut din multitudinea de outfit-uri care mai de care mai glam.

A fost o seară bună pentru casa franceză Louis Vuitton la Dolby Theater, iar dintre toate ținutele semnate de Nicolas Ghesquiere probabil cea despre care vom vorbi și peste câțiva ani este cea purtată de Emma Stone, care a fost diafană într-o rochie albă brodată integral cu paiete delicate. Dar și Alana Haim într-o rochie sculpturală și strălucitoare, Ava DuVernay defilând cu o fundă imensă pe bust, Renate Reinsve în roșu și mai ales câștigătorul Michael B. Jordan au demonstrat că există un motiv pentru care eleganța clasică rămâne… ei bine, clasică.

Chanel are parte de o revenire spectaculoasă sub conducerea designerului Matthieu Blazy, iar covorul roșu la Oscar 2026 stă mărturie pentru asta. De la marea câștigătoare Jessie Buckley într-o elegantă rochie roz și coral, la Nicole Kidman, strălucind într-un ansamblu în tonuri luminoase, de la Gracie Abrams neagră într-o ținută amintind puternic de anii 90 până la broșa floare a lui Pedro Pascal, și, mai ales, la rochia customizată special pentru Teyana Taylor (numele copiilor actriței au fost brodate pe partea din față a veșmântului), Chanel a demonstrat forță și prospețime.

Nici Dior nu s-a lăsat mult mai prejos, deși cu mai puține succese la activ pe covorul roșu la Oscar 2026. Dar rochia din catifea într-o nuanță profundă purtată de Mikey Madison, Mia Goth într-o splendidă rochie albă amintind parcă de mireasa lui Frankenstein (sau de Miss Havisham), sacoul ornamentat puternic al câștigătoarei pentru rol secundar Amy Madigan, toate au fost reușite notabile. Asta ca să nu uit de Rose Byrne, și ea impecabilă.

Flowers for spring? Groudbreaking, spune o replică celebră din deja iconicul Diavolul de îmbracă de la Prada. Ei bine, Anne Hathaway a îndrăznit să poate o rochie florală Valentino Haute Couture și a arătat de-a dreptul spectaculos. Și Joe Alwyn a fost îmbrăcat de casa Valentino, cu un efect similar, iar Odessa A’zion a arătat la fel de cool cum ne-a obișnuit.

Din seria ținutelor spectaculoase și mai elaborate decât altele pe covorul roșu la Oscar 2026, trebuie să o amintesc pe Demi Moore, într-o fabuloasă construcție Gucci din pene iridescente, dar și pe Elle Fanning în Givenchy, actrița demonstrând încă o dată că și-a ales stilistul potrivit, care știe să îi pună în valoare de fiecare dată frumusețea. Notabil, Damson Idris a purtat o ținută îndrăzneață Prada și a făcut ca asta să lucreze în avantajul lui.

Și, la final, ca o demonstrație a faptului că mai puțin poate să însemne de foarte multe ori mai mult, merită menționate câteva apariții elegante, deși poate nu toate la fel de flamboaiante ca altele. Wagner Moura (în Zegna) și Adrien Brody (în Gucci) au dat un semnal privind eleganța tuturor bărbaților; Gwyneth Paltrow a demonstrat, de parcă mai era nevoie, că nu ai cum să greșești pe un covor roșu în Giorgio Armani Privé; Kirsten Dunst a rămas fidelă propriului stil în Celine, la fel și Zoe Saldana în Saint Laurent. Iar Beca Michie într-o rochie albă Georges Chakra vintage, Alma Jodorowsky în Jacquemus, Vicki Krieps în Bottega Veneta, Audrey Nuna în Thom Browne și Ginnifer Goodwin în Monse ne-au arătat de ce putem să ne gândim și altfel (dar cu succes) atunci când compunem o ținută pentru o ocazie atât de specială.

Foto: Profimedia, PR

