Bianca Censori, surprinsă într-o nouă ținută controversată, în timpul unei întâlniri cu soțul ei, Kanye West

Bianca Censori a atras din nou toate privirile vineri seară, în timpul unei ieșiri alături de Kanye West. Cei doi au fost văzuți la Chateau Marmont, în Los Angeles, unde Censori a ales o ținută îndrăzneață: un body nude, purtat peste colanți argintii metalizați.

Designer-ul părea într-o dispoziție excelentă, relaxându-se pe un șezlong lângă West, în vârstă de 48 de ani. În contrast, artistul a optat pentru o ținută complet acoperită, purtând un hanorac negru peste un sweatshirt. În imaginile surprinse, cei doi poartă o conversație animată cu o persoană necunoscută. Bianca Censori a fost văzută râzând și sorbind dintr-o băutură, în timp ce Kanye West a zâmbit la un moment dat.

Nu este prima dată când aparițiile vestimentare ale Biancăi Censori stârnesc reacții. În luna februarie, un judecător a transmis un avertisment indirect atât ei, cât și lui West, în cadrul unui proces legat de renovarea eșuată a unei proprietăți din Malibu.

Judecătorul Brock T. Hammond a subliniat că toți cei prezenți la procesul din Los Angeles „trebuie să respecte codul vestimentar de bază”, în caz contrar riscând să nu fie lăsați să intre în sală. De asemenea, a precizat că nu vor fi permise accesorii precum ochelarii de soare sau pălăriile.

Bianca Censori s-a conformat și a apărut în martie la tribunal într-o ținută sobră: un cardigan negru închis până sus și o fustă lungă, tip creion.

Între timp, revenirea lui Kanye West în prim-plan nu a fost lipsită de obstacole. La începutul lunii, autoritățile din Marea Britanie i-au interzis accesul în țară din cauza declarațiilor antisemite din trecut, ceea ce a dus la anularea Wireless Festival, unde urma să fie cap de afiș. Ulterior, artistul și-a amânat concertul programat în Franța, în contextul în care autoritățile analizau dacă îi vor permite intrarea în țară.

„După multă gândire și analiză, este decizia mea exclusivă să amân concertul din Marsilia, Franța, până la o dată ulterioară”, a scris el pe platforma X. El a continuat: „Știu că este nevoie de timp pentru ca oamenii să înțeleagă sinceritatea dorinței mele de a repara lucrurile. Îmi asum pe deplin responsabilitatea pentru ceea ce îmi aparține, dar nu vreau să-mi pun fanii în mijlocul acestei situații.”

„Fanii mei înseamnă totul pentru mine. Aștept cu nerăbdare următoarele concerte. Ne vedem în vârful lumii.”

Kanye West și-a cerut scuze pentru declarațiile sale încă din luna ianuarie, printr-o scrisoare publicată sub forma unei reclame de o pagină în The Wall Street Journal.

Artistul a explicat că o parte din comportamentul său ar fi influențată de un accident de mașină suferit în urmă cu 25 de ani, în urma căruia a avut maxilarul fracturat și leziuni la nivelul lobului frontal drept al creierului, afectare care, potrivit lui, a fost observată abia în 2023.

„Acea omisiune medicală a provocat daune serioase sănătății mele mintale și a dus la diagnosticul meu de tulburare bipolară de tip 1. Când ești în episod maniacal, nu crezi că ești bolnav. Ai impresia că toți ceilalți exagerează. Simți că vezi lumea mai clar ca niciodată, când, în realitate, pierzi complet controlul.”, a scris el.

foto: Arhiva ELLE

