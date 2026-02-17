Bianca Censori, citată ca martor în procesul legat de vila controversată a lui Kanye West din Malibu

Procesul privind vila lui Kanye West din Malibu o aduce și pe Bianca Censori în atenția instanței.

Bianca Censori, citată ca martor în procesul legat de vila controversată a lui Kanye West din Malibu

Bianca Censori, soția lui Kanye West, ar putea fi citată ca martor într-un proces care vizează renovarea controversată a unei proprietăți de lux din Malibu deținută de artist. Informația apare în contextul procesului deschis de Tony Saxon, care îl acuză pe West de încălcări ale legislației muncii și neplata unor sume semnificative.

Potrivit TMZ, care a analizat documentele depuse în instanță, Saxon a solicitat oficial, printr-o cerere adresată unei instanțe din Los Angeles, ca Bianca Censori, în vârstă de 31 de ani, să fie chemată să depună mărturie. Motivul exact pentru care aceasta a fost indicată drept potențial martor nu este detaliat în documente. Totuși, un material publicat de The New Yorker în 2024 menționa că Censori ar fi avut, la un moment dat, un rol de intermediar în proiect.

Litigiul are la bază o înțelegere dintre West și Saxon din septembrie 2021. Conform TMZ, la acel moment, rapperul plănuia modificări radicale pentru vila sa de pe malul oceanului din Malibu, achiziționată cu peste 57 de milioane de dolari.

În documentele depuse în instanță, Saxon susține că, pentru a răspunde cerințelor lui West, a îndeplinit mai multe roluri, de la management de proiect la administrarea proprietății și asigurarea securității. El afirmă că lucra chiar și 16 ore pe zi și că, uneori, dormea pe jos, folosindu-și haina pe post de învelitoare, pentru a respecta termenele stabilite.

Conform Daily Mail, contractorul declară că relația profesională s-a deteriorat după aproximativ două luni, în noiembrie 2021. Potrivit mărturiei sale, s-a opus mai multor solicitări legate de renovare. Saxon susține că West i-ar fi cerut să demoleze băile din marmură și să elimine instalațiile sanitare, ferestrele și echipamentele electrice. Când artistul ar fi propus mutarea unor generatoare mari în interiorul casei, Saxon afirmă că l-a avertizat asupra riscului major de incendiu.

În plângerea citată de TMZ, Saxon spune că, în acel context, West l-ar fi amenințat și i-ar fi transmis că va deveni „un dușman” dacă nu îi respectă viziunea. Contractorul relatează că rapperul i-ar fi spus: „Dacă nu faci ce spun, nu vei mai lucra pentru mine, nu o să mai fiu prietenul tău și o să mă vezi doar la TV”. Răspunsul său, conform documentelor legale, ar fi fost că nu se uită la televizor, moment în care ar fi fost concediat pe loc și i s-ar fi spus să „iasă naibii din casă”.

Saxon mai susține că a fost plătit doar pentru o săptămână de muncă și că îl acționează în instanță pe West pentru mai multe încălcări ale legislației muncii, solicitând peste un milion de dolari reprezentând salarii restante și despăgubiri.

În proces, potrivit NBC News, contractorul descrie viziunea lui West pentru proprietate ca fiind aceea de a o transforma într-un adăpost anti-bombă din anii 1910. El mai spune că artistul își dorea un spațiu în care să se poată „ascunde de familia Clinton și de familia Kardashian„.

Inițial, Saxon ar fi perceput proiectul drept unul artistic, însă ulterior a ajuns la concluzia că West chiar intenționa să locuiască acolo. În documentele citate de NBC News, el afirmă: „Voia doar plante. Voia doar lumânări. Voia doar lumini pe baterii. Și își dorea ca totul să fie deschis și întunecat”. De asemenea, susține că West „nu voia electricitate”.

Kanye West a negat acuzațiile într-un document depus în noiembrie 2023, prin care a cerut respingerea procesului. Avocații săi, conform relatărilor din presa americană, susțin că artistul nu este responsabil pentru prejudiciile invocate și că Saxon ar fi realizat lucrări fără știrea lui.

Între timp, starea proprietății a atras atenția. Fotografii din 2024, obținute de TMZ, arată semne clare de degradare: ferestrele din podea până în tavan au fost îndepărtate, lăsând casa expusă la vânt și umiditate. Interiorul pare deteriorat, iar balustradele metalice prezintă rugină din cauza aerului sărat și a condițiilor de coastă.

Vecini ai lui West din Malibu au declarat pentru TMZ că vila a fost „lăsată în paragină” și că nu au „văzut pe nimeni pe acolo de mai multe luni”.

Foto: Arhiva ELLE

