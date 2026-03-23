Prințesa Charlene de Monaco, apariție spectaculoasă la „Galaxy Rose Ball”. Cum arată ținuta cu care a tras toate privirile

Prințesa Charlene de Monaco a participat, alături de soțul ei, Prințul Albert II de Monaco, la Balul anual al Trandafirului de la Monaco, împreună cu sora Prințului, Prințesa Caroline de Hanovra.

Prințesa Charlene a fost o apariție spectaculoasă, plină de strălucire, sâmbătă seară, formând alături de soțul ei un cuplu de excepție la acest eveniment.

Balul, organizat sub tema „Galaxy Rose Ball” de către Prințesa Caroline de Hanovra, i-a invitat pe oaspeți într-o călătorie prin spațiu. Complexul Sporting Monte-Carlo a fost transformat într-o navetă spațială argintie, iar sala Salle des Etoiles a fost decorată cu hublouri care își schimbau culoarea în funcție de planetele „explorate” pe parcursul serii.

Prințesa Charlene a respectat perfect tema, alegând o superbă rochie argintie semnată Elie Saab, așa cum au remarcat cei de la Royal Fashion Police pe Instagram. Rochia, realizată special pentru ea, avea un design asimetric, cu o capă pe un umăr și paiete în cascadă. Acestea decorau și partea superioară, care era continuată de o fustă amplă, cu drapaj pe un șold.

Rochia gri pal s-a potrivit perfect cu cerceii săi statement cu diamante și cu manichiura în tonuri milky. Părul Prințesei, pe care îl lasă să crească încă de la finalul anului 2025, a fost coafat într-un coc elegant, cu aer vintage.

„O croială asimetrică este o siluetă care se potrivește de minune cu constituția atletică a lui Charlene. Este un stil la care revine des și pe bună dreptate, deoarece o avantajează foarte mult. Coafura ei, cu acea buclă simplă în față, aduce un omagiu subtil fostei sale soacre, un detaliu atent și elegant pe care l-am mai observat. Devine un fel de semnătură pentru ea și i se potrivește perfect. Cerceii lungi sunt o alegere ideală, completând partea superioară bogat decorată a rochiei și materialul transparent care cade pe un braț. Împreună, aceste detalii creează coerență și ridică întreaga ținută.”, a declarat stilista Leanne Jones.

Părul ei blond, tot mai lung, a fost prins și ascuns pentru a crea efectul unui bob fals și a fost despărțit pe o parte. O mică secțiune a fost lăsată liberă și ondulată pentru a-i încadra chipul și a îndulci aspectul general.

În ceea ce privește machiajul, Prințesa a renunțat la tonurile reci de argintiu și a ales un look romantic, în nuanțe de roz. A purtat fard de pleoape rozaliu, blush și un gloss de buze în tonuri piersicii.

Între timp, Prințul Albert, în vârstă de 68 de ani, a avut o apariție elegantă într-un costum black tie, conform codului vestimentar, completat de pantofi Oxford din lac. Sora sa a ales o rochie neagră cu buline strălucitoare, sandale argintii cu vârful decupat și o jachetă cu paiete.

Într-un material amplu publicat de HELLO!, Arlene Prinsloo, autoarea volumului Charlene: In Search of a Princess, vorbește despre transformarea prințesei, care, pe 25 ianuarie, a împlinit 48 de ani, și despre modul în care aceasta pare să-și fi redefinit rolul regal.

„Într-un interviu de acum câțiva ani, Charlene spunea: ‘Nimeni nu-ți dă o fișă cu instrucțiuni despre cum ar trebui să se comporte o prințesă. Iar mie mi se pare că acum și-a scris propriul manual despre ce înseamnă să fii o figură regală”, a declarat Prinsloo.

foto: Arhiva ELLE

