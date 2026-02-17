Prințesa Charlene de Monaco și fiica sa, Gabriella, apariție elegantă în paltoane asortate la Jocurile Olimpice de la Milano

Fostă înotătoare olimpică, Prințesa Charlene de Monaco este unul dintre cele mai sportivi membri familii regale ale Europei. Dar, atunci când a apărut la turneul feminin de curling de la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia, weekendul trecut, a transformat evenimentul într-o adevărată prezentare de modă alături de fiica ei, care îi seamănă izbitor.

Membrii familiei regale din Monaco adoptă stilul chic de iarnă la Olimpiadă

Prințesa a fost însoțită nu doar de fiica ei, Prințesa Gabriella, în vârstă de 11 ani, ci și de soțul ei, Prințul Albert, care a concurat la bob la cinci ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice de Iarnă, între 1988 și 2002, precum și de fiul lor, Prințul Jacques, atunci când au ajuns la Stadio Olimpico del Ghiaccio. Membra familiei regale, în vârstă de 48 de ani, a purtat un elegant palton alb din lână, cu guler supradimensionat.

Paltonul Prințesei Charlene a fost asortat cu un pulover pe gât în aceeași nuanță de alb-gheață, care i-a alungit silueta și i-a oferit un plus de căldură. În partea de jos a purtat pantaloni negri cu croială largă și a avut asupra ei o geantă tote din piele maro.

Între timp, Prințesa Gabriella i-a fost un adevărat „mini-me” stilistic, purtând un palton într-o nuanță caramel. Asemenea celui al mamei sale, paltonul tinerei membre a familiei regale avea matlasare tip puffer, perfectă pentru a urmări sporturile de iarnă, deoarece compartimentele izolate rețin aerul încălzit de corp și mențin căldura.

Haina ei adorabilă avea și un guler din blană artificială pentru un plus de confort, iar ea a purtat jeans pentru a menține un aspect tineresc și jucăuș. Prințesa Charlene își lasă părul să crească de la sfârșitul anului 2025, iar se pare că Gabriella îi urmează exemplul, deoarece părul ei părea mai lung ca niciodată.

Fetița și-a lăsat părul, de un castaniu cald, să cadă liber pe spate, în timp ce mama ei și-a prins șuvițele blonde tot mai lungi într-un coc elegant, lăsând câteva bucle să cadă delicat în jurul feței pentru a-i încadra trăsăturile. Charlene a purtat un look de coafură aproape identic și la ceremonia din 2026 dedicată Sainte-Devote. Stilista Suzie McGill, cu peste 30 de ani de experiență în domeniu, declara atunci:

„Stilul este minimalist, dar de impact, echilibrând structura și naturalețea. Abordarea cu părul dat pe spate îi evidențiază trăsăturile feței, menținând în același timp un aspect curat și contemporan. Este un look versatil, suficient de rafinat pentru evenimente formale, dar modern și ușor de purtat.”

Revenirea Prințesei Charlene de Monaco în prim-planul vieții publice este însoțită de o schimbare vizibilă, după o perioadă lungă marcată de probleme medicale și absențe îndelungate. HELLO! descrie acest moment drept începutul unui nou capitol pentru soția Prințului Albert, unul definit de siguranță, calm și asumare.

Prințesa Charlene a început un nou capitol

Într-un material amplu publicat de HELLO!, Arlene Prinsloo, autoarea volumului Charlene: In Search of a Princess, vorbește despre transformarea prințesei, care, pe 25 ianuarie, a împlinit 48 de ani, și despre modul în care aceasta pare să-și fi redefinit rolul regal.

„Într-un interviu de acum câțiva ani, Charlene spunea: ‘Nimeni nu-ți dă o fișă cu instrucțiuni despre cum ar trebui să se comporte o prințesă’. Iar mie mi se pare că acum și-a scris propriul manual despre ce înseamnă să fii o figură regală”, a declarat Prinsloo.

Autoarea a fost impresionată de apariția lui Charlene la Ziua Națională a Principatului: „Am fost uimită de apariția ei de Ziua Națională. Arată cu adevărat regal, poate chiar mai mult decât Prințesa Grace. Știu că Charlene urăște comparațiile, dar acum e într-o altă ligă”.

Prinsloo subliniază că, deși Prințesa Charlene de Monaco „respectă regulile”, le adaptează. „Această încredere marchează noul capitol din viața ei. Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie, despre dorința de a trăi în Elveția, toate lucrurile neconfirmate. Acum este aici și rămâne”.

