Alexandra Stan confirmă că este însărcinată. Cum a dezvăluit artista vestea: „Mă simt incredibil de binecuvântată”

  Actualizat 20.03.2026, 10:38
Alexandra Stan este însărcinată pentru prima dată! Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, care este și toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte, vor deveni părinți.

Alexandra Stan este însărcinată. După ce în presa mondenă au circulat în ultima vreme mai multe zvonuri potrivit cărora cântăreața ar urma să devină mamă, iată că acum a venit confirmarea din partea ei. Vedeta a făcut publică prima imagine cu ea însărcinată. În fotografie, Alexandra Stan apare alături de partenerul ei, Ștefan Oprea, care îi pune mâna într-un mod tandru pe burtică. 

Cu această ocazie, Alexandra Stan a dezvăluit în mod indirect sexul copilului prin numele ales acestuia, și anume Eva. Astfel că, artista urmează să aibă o fetiță. 

„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă.
Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers.
Mă simt incredibil de binecuvântată că pot trăi asta alături de Ștefan și, mai ales, că putem să exprimăm prin muzică tot ceea ce simțim și să împărtășim această emoție și cu voi.
Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei.
Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor.
I love you forever… Eva!”

Cine este partenerul Alexandrei Stan

Deși obișnuiește să-și protejeze intimitatea și nu intră des în detalii despre viața sentimentală, Alexandra Stan a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit alături de care petrece momente speciale și care o răsfață constant.

Surpriza este, însă, faptul că noul partener al artistei este o persoană foarte apropiată ei, mai exact toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte.

Alexandra Stan a fost surprinsă de Valentine’s Day cu un buchet uriaș de trandafiri din partea iubitului. Cântăreața a postat mai multe fotografii cu el, atât de acasă, cât și din mașină, dar și din lift, acolo unde artista a mărturisit în glumă, având un sac plin de sticle, că iubitul o scoate în oraș la reciclat.

Poți vedea imaginile cu cei doi AICI

Alexandra Stan a vorbit în trecut de dorința de a avea un copil

Alexandra Stan nu și-a ascuns până acum intenția de a deveni mamă. Artista a dezvăluit că își dorește să facă acest pas alături de persoana potrivită. 

„O să vină și la mine, dar la momentul potrivit, cu o persoană potrivită. Într-o familie funcțională și sănătoasă, în care copilul trebuie să fie pe primul loc și important e să te înțelegi cu cel de lângă tine”, a spus Alexandra Stan pentru cancan.ro.

Citește și:
Cătălin Măruță, primul proiect profesional după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am dorit să construiesc un…'

Cătălin Măruță, primul proiect profesional după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: "Mi-am dorit să construiesc un..."
Ce urare i-a făcut Raluca Bădulescu fiului ei. Alex a împlinit 23 de ani: "Nimeni nu este ca tine"
Andreea Esca, despre cei doi copii ai ei și avantajele și dezavantajele pe care le-au avut crescând în lumina reflectoarelor: "I-am învățat valoarea banilor..."
Directorul executiv Netflix rupe tăcerea cu privire la presupusul conflict cu Meghan Markle și Prințul Harry: "Contractele vin și pleacă tot timpul"
Lili Sandu și Silviu Țolu au intrat în lumea afacerilor. Anunțul oficial făcut de cei doi: "Multe luni de muncă..."
Moment viral cu Kim Kardashian: ce a pățit vedeta la petrecerea Vanity Fair?
Chuck Norris a fost internat de urgență în spital. Actorul a împlinit 86 de ani
Povestea emoționantă a dobermanului-erou Hanna din Ucraina: „A salvat peste 170 de vieți până în ultima zi de viață”
Cum se simte Alina Pușcaș după ce a avut burnout și infecție la rinichi. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme. „Un an foarte greu”
Tunelul iubirii a înflorit spectaculos la Timișoara
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Veste de ultimă oră despre Asia Express! Fanii emisiunii au așteptat cu sufletul la gură. Primele detalii despre sezonul 9
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
E anunțul zilei în televiziune! Ce au anunțat acum producătorii Asia Express! E fără precedent pentru o emisiune din România
Alimentul care a ajutat-o pe Gina Pistol să slăbească fără dietă drastică sau înfometare: „Am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi! Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar...”
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Cum a apărut Rareș Cojoc pe internet la câteva zile de la anunțul divorțului de Andreea Popescu
Anunț OFICIAL: În ce țări se va desfășura Asia Express, sezonul 9. Concurenții vor merge pe "Drumul Mătăsii"
Octavia Geamănu, revoltată pe rețelele sociale. De ce a răbufnit: "E super greșit"
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Totul despre sampanie
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

