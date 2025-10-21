Joe Jonas, dezvăluiri rare despre viața lui amoroasă, la doi ani de la divorțul de Sophie Turner: "Am întâlnit..."

Membrul trupei Jonas Brothers, Joe, a vorbit despre dificultățile sale în dragoste într-un interviu acordat revistei Esquire, publicat luni. Publicația a menționat că solistul, în vârstă de 36 de ani, mai iese la întâlniri — dar nu foarte des în timpul turneului Jonas20: Greetings From Your Hometown.

Joe Jonas, despre viața sentimentală

„Cinci concerte la rând nu fac foarte ușor să întâlnești pe cineva pentru o cafea”, a explicat fostul star Disney Channel.

Deși a insistat că nu folosește aplicații de întâlniri, Jonas a recunoscut: „Bănuiesc că Instagram și TikTok sunt aplicații, și am întâlnit oameni prin ele.”

Actualizarea rară a vieții sale amoroase vine la doi ani după ce el și fosta soție, Sophie Turner, au divorțat. Cei doi au fost căsătoriți timp de doi ani și au împreună două fiice — Willa, de 5 ani, și Delphine, de 3 ani — atunci când Jonas a depus cererea de divorț în septembrie 2023. Bătălia lor complicată pentru custodie s-a încheiat un an mai târziu.

Până la finalizarea divorțului, în septembrie 2024, Turner și-a început o relație cu aristocratul britanic Peregrine Pearson. Cu toate că au circulat zvonuri despre despărțire mai devreme în acest an, cuplul pare să fie în continuare împreună.

Jonas, între timp, a avut o relație scurtă cu Stormi Bree și a recunoscut recent că a trece peste despărțire a fost „înfricoșător și intimidant”.

„E OK să faci un pas de curaj și să încerci din nou, să te expui”, a spus nominalizat la Grammy în timpul unui live TalkShopLive în luna mai.

Înainte de relația cu Turner, începută în 2016, Jonas a avut relații cu mai multe celebrități, printre care Taylor Swift și Gigi Hadid. În cadrul interviului de luni, starul din „Camp Rock” a vorbit și despre albumul The Life of a Showgirl al lui Taylor Swift:

„Am ascultat o parte din el,” a spus el. „Cred că ea este, evident, cea mai mare artistă din lume. Toată lumea are o opinie, dar din ce am ascultat, sunt câteva melodii foarte catchy.”

Ce spune despre Sophie Turner

Joe Jonas a făcut recent referire la fosta sa soție, Sophie Turner, într-un interviu acordat în cadrul podcastului School of Greatness, unde a apărut alături de frații săi, Nick și Kevin Jonas.

Artistul a vorbit cu apreciere despre mama copiilor săi, declarând:

„Am două fetițe minunate. Micuțele mele au femei incredibile drept modele, inclusiv pe mama lor.”

Joe Jonas și Sophie Turner împart responsabilitatea creșterii celor două fiice pe care le au împreună din perioada mariajului.

Jonas a precizat, de asemenea, că în prezent între el și Turner există „o relație foarte bună de creștere a copiilor”, adăugând că acest aspect este „foarte important pentru mine.”

Joe Jonas a vorbit deschis despre viața sa amoroasă, la aproape un an după ce a finalizat divorțul de Sophie Turner. În timpul unei transmisiuni TalkShopLive, cântărețul în vârstă de 35 de ani — care a flirtrat recent cu Kelly Clarkson în cadrul emisiunii ei — a oferit câteva detalii despre cum despărțirea de actriță i-a schimbat percepția asupra iubirii.

La un moment dat, artistul a vorbit despre piesa Only Love, de pe albumul Music For People Who Believe In Love.

„La acel moment, ieșeam cu cineva și începeam să iau în calcul ideea de a mă întoarce în lumea întâlnirilor. A fost cu adevărat înfricoșător și intimidant. Dragostea capătă forme diferite, iar eu redescopeream ce înseamnă cu adevărat.”

foto: Arhiva ELLE

