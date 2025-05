Joe Jonas, dezvăluiri neașteptate despre viața sa amoroasă și divorțul de Sophie Turner

Joe Jonas a vorbit deschis despre viața sa amoroasă, la aproape un an după ce a finalizat divorțul de Sophie Turner. În timpul unei transmisiuni TalkShopLive, cântărețul în vârstă de 35 de ani — care a flirtrat recent cu Kelly Clarkson în cadrul emisiunii ei — a oferit câteva detalii despre cum despărțirea de actriță i-a schimbat percepția asupra iubirii.

Joe Jonas, dezvăluiri neașteptate despre viața sa amoroasă

La un moment dat, artistul a vorbit despre piesa Only Love, de pe albumul Music For People Who Believe In Love

„La acel moment, ieșeam cu cineva și începeam să iau în calcul ideea de a mă întoarce în lumea întâlnirilor”, a povestit Jonas. „A fost cu adevărat înfricoșător și intimidant. Dragostea capătă forme diferite, iar eu redescopeream ce înseamnă cu adevărat.”

Joe și-a amintit că persoana cu care se vedea atunci — pe care nu a dorit să o numească — i-a spus simplu: „Ei bine, e doar dragoste.”

„Iar eu m-am gândit: „Dacă o pui așa…” Așa că am scris o piesă despre asta. Nu părea un lucru mare, dar pentru mine a fost important — și pentru ea, la fel.”

Artistul a adăugat: „E în regulă să ai curajul să încerci din nou și să te deschizi în fața iubirii.”

Joe Jonas și Sophie Turner: un divorț intens

Joe Jonas și Sophie Turner sunt oficial divorțați. Potrivit TMZ, cei doi au ajuns la o înțelegere în toamna trecută, însă detaliile acordului au rămas confidențiale. De asemenea, Jonas și Turner nu au făcut publice informații despre custodia celor două fiice ale lor: Willa, în vârstă de 3 ani, și Delphine, de 2 ani.

Joe Jonas a pus capăt căsniciei sale cu Sophie Turner în septembrie 2023. Procesul de divorț dintre Joe și Sophie a fost unul complicat, cei doi participând la diverse sesiuni de mediere pentru a stabili detaliile custodiei copiilor.

În septembrie 2023, actrița din Game of Thrones a solicitat unei instanțe din Manhattan întoarcerea imediată a copiilor, acuzându-l pe fostul său partener de reținerea acestora în mod nedrept, după ce acesta a refuzat să le înmâneze pașapoartele. Bătălia pentru custodia celor două fiice a apărut în urma mutării familiei în Marea Britanie. Cuplul stabilise că fiicele lor vor fi sub supravegherea tatălui în Statele Unite cât timp Turner se afla pe platourile de filmare, însă la finalizarea proiectului, Jonas ar fi refuzat să returneze copiii. Ulterior, Sophie Turner a renunțat la plângerea împotriva lui Joe Jonas, care împiedica întoarcerea copiilor lor, Willa și Delphine, în Anglia.

În octombrie 2023, cei doi au ajuns la un acord temporar privind custodia celor două fiice. Au stabilit custodia comună, iar fetițele urmau să își împartă timpul între Anglia și Statele Unite.

„După o mediere productivă și reușită, am convenit ca fetițele să petreacă timp în mod egal în cămine iubitoare, atât în SUA, cât și în Marea Britanie”, a declarat fostul cuplu pentru Us Weekly.

Cu toate acestea, acordul nu a funcționat mult timp. În primăvara anului 2024, Sophie Turner a cerut „reactivarea” procesului de divorț dintre ea și Joe Jonas, deoarece cei doi nu au reușit să ajungă la un consens în privința custodiei fiicelor lor și a împărțirii proprietății.

Documentele depuse de actriță la tribunalul din Miami și obținute de Page Six au menționat că „acest caz urmează să fie reactivat.” „Depunerea a fost o formalitate legală, iar cuplul continuă să negocieze o soluționare amiabilă”, a declarat atunci reprezentantul lui Jonas pentru publicație.

Sophie Turner a vorbit despre agitația mediatică din jurul despărțirii, recunoscând că s-a luptat cu „vina de mamă” și a descris acea perioadă ca fiind „cele mai proaste zile din viața ei.” Ea a spus că ambii ei copii au fost „victime” ale consecințelor amare ale despărțirii lor.

„Vreau să spun, acelea au fost cele mai rele zile din viața mea. Au fost câteva zile în care nu știam dacă voi supraviețui. Îmi sunam avocatul spunându-i: ‘Nu pot să fac asta. Pur și simplu nu pot. Nu am fost niciodată suficient de puternică pentru a mă apăra. În cele din urmă, după două săptămâni, ea mi-a reamintit că mă luptam pentru copiii mei. Dacă cineva îmi spune: ‘Fă-o pentru copiii tăi, o fac. Nu aș face-o pentru mine, dar găsesc puterea pentru ei”, a declarat Sophie Turner pentru Vogue.

La acea vreme, Sophie Turner se afla în Marea Britanie, unde filma serialul Joan, în timp ce Joe Jonas și cele două fiice ale lor, Willa și Delphine, erau în SUA.

„Aveam contract să mai stau pe platou încă două săptămâni, așa că nu puteam pleca. Copiii mei erau în Statele Unite și nu puteam ajunge la ei pentru că trebuia să termin Joan. Apoi au început să apară toate aceste articole…”, a spus vedeta.

În interviul acordat revistei Vogue, Sophie Turner a recunoscut că anterior a suferit de „depresie, anxietate și bulimie.”

„Nu sunt foarte bună la procesarea emoțiilor. Le reprim, apoi ele ies la suprafață în anii următori sub formă de depresie sau anxietate. Fiind o fată tânără care crește în lumina reflectoarelor, te judeci foarte aspru”, a împărtășit ea.

