Alessia Năstase și-a făcut prima operație estetică la 22 de ani. Ce a dezvăluit fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase: „Efectiv mi s-a schimbat viața”

Amalia și Ilie Năstase au format un cuplu timp de 14 ani și au împreună două fete, pe Alessia și Emma. În anul 2010, au ales să divorțeze, după o căsnicie care a durat 7 ani. După separarea de fostul jucător de tenis, Amalia Năstase și-a refăcut viața sentimentală alături de Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Toma.

Alessia Năstase și-a făcut prima operație estetică la 22 de ani

Alessia, fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase, a dezvăluit pe rețelele de socializare că a apelat la ajutorul medicilor esteticieni. Tânăra a împărtășit cu sinceritate experiența intervenției de augmentare mamară, documentând pas cu pas procesul, de la consultație, ziua operației, până la momentul în care a văzut pentru prima oară rezultatul.

„Sunt multe chestii pe care nu le faci pentru că tu ai fost învățată altfel de altă lume și când ajungi la doctor și vezi că de fapt nu e așa, chiar îți poate schimba viața. Eu inițial, când am auzit ce-am auzit, mă abțineam, ziceam că poate nu e pentru mine, poate nu trebuie să fac, și nu are nicio treabă. Adică acum pot să zic că efectiv mi s-a schimbat viața și modul în care trăiesc pentru că mă simt bine eu cu mine”, a spus Alessia Năstase în videoclip.

Amalia Năstase, mama ei, a fost una dintre primele persoane care a reacționat la postare, exprimându-și iubirea și susținerea necondiționată. „Te iubesc”, i-a scris Amalia, iar într-un alt comentariu a adăugat: „Ești uimitoare! La fel și rezultatul”. La doar câteva zile după, Amalia a mai comentat în dreptul unui videoclip în care Alessia își vedea noul look: „Toate emoțiile”.

Alessia Năstase, dezvăluiri neștiute despre divorțul părinților ei

Amalia Năstase și fiica ei cea mare, Alessia, au fost invitate recent la un podcast în cadrul căruia au discutat despre diverse subiecte, inclusiv despre divorțul Amaliei de Ilie Năstase, din 2010. La acea vreme, Alessia și sora ei mai mică, Emma, aveau doar 6, respectiv 3 ani.

În cadrul emisiunii „Vineri cu Veranda”, Amalia și Alessia au vorbit despre relația lor și despre cum au gestionat divorțul în fața copiilor. Amalia a explicat ce măsuri au luat pentru a proteja fetele de impactul negativ al separării.

„Evident că e o schimbare. Și eu și Ilie suntem foarte fericiți că Alessia și Emma au putut sta și la mine și la el în mod egal, când au simțit. N-a stat nimeni să calculeze. (…) Copilul trebuie să primeze. Faptul că ai copii nu înseamnă că viața ta s-a terminat și că faci numai ce vor copiii. Ei nu vor nimic. Ei n-au cerut nimic. Îți trăiești viața cum vrei, dar copiii trebuie protejați”, a spus Amalia Năstase în cadrul podcastului.

De asemenea, Amalia a subliniat importanța modului în care părinții separați vorbesc despre celălalt părinte în fața copiilor.

„E cel mai rău lucru pe care i-l poți face unui copil, să-i vorbești urât despre celălalt părinte, să vrei ca și copilul tău să devină parte din această ceartă. Înainte puteai să te bălăcărești, nu prea existau urme, dar acum copilul tău se va uita pe Internet (la tine) vorbind despre taică-su, indiferent ce se întâmplă. La noi nu s-a întâmplat nimic, pentru că Ilie este un om extraordinar”, a adăugat aceasta.

În continuarea discuției, Amalia a încurajat-o pe Alessia să împărtășească experiența ei legată de divorț. Alessia și-a amintit cum, la scurt timp după separare, a fost evaluată de un psiholog școlar, iar specialistul a concluzionat că nu exista semne că divorțul părinților să fi avut un impact negativ asupra ei.

„Țin minte când ai mei au divorțat. A fost o perioadă de două săptămâni în care nu am înțeles unde mă duc. Mi s-a explicat, am înțeles, m-am văzut cu tata când am vrut eu, și cu mama la fel. Am avut câteva prietene care-mi povesteau că au fost la tribunal, îmi fac în fiecare weekend bagajele, plec vineri, mă întorc duminică. Eu nu am trecut printr-un divorț, nici sora mea. Sora mea cred că nici nu mai ține minte. Eu am câteva amintiri, dar niciun regret”, a spus Alessia Năstase pe YouTube.

Amalia a adăugat cu un zâmbet: „Bine, și le-am luat și un câine, a fost și această chestie”.

Deși nu a fost direct afectată de divorțul părinților, Alessia Năstase a admis că a resimțit tensiunile dintre aceștia înainte ca decizia de separare să fie luată. „Ne-am simțit mult mai bine și noi că nu mai era o situație tensionată acasă”, a mai spus Alessia, în cadrul discuției.

Citește și:

Mario Fresh, noi dezvăluiri despre despărțirea de Alexia Eram: „Am suferit mult. Am crescut împreună'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro