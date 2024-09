Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase, imagini alături de iubitul ei. Cum s-au pozat cei doi

Amalia și Ilie Năstase au format un cuplu timp de 14 ani și au împreună două fete, pe Alessia și Emma. În anul 2010, au ales să divorțeze, după o căsnicie care a durat 7 ani. După separarea de fostul jucător de tenis, Amalia Năstase și-a refăcut viața sentimentală alături de Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Toma.

Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase, are în prezent 21 de ani. Tânăra a urmat cursurile liceului Mark Twain International School din București și a luat bacalaureatul în vara anului 2021. După ce a participat și la balul de absolvire alături de colegi, Alessia Năstase s-a mutat la Paris, unde a obținut o bursă la celebra școală de artă și design Parsons, dorindu-și să se specializeze în mai multe domenii, fiind vorba despre artă, media și tehnologie.

Recent, Alessia Năstase a împărtășit pe contul personal de Instagram o serie de cadre în care este în compania partenerului ei. Tânăra formează un cuplu alături de un băiat pe nume Bogdan Oancea. Pe rețelele de socializare, cei doi apar în ipostaze tandre, în timp ce se sărută. Alături de acea imagine, Alessia Năstase a scris: „Fără context.”

După publicarea acestei imagini, Alessia Năstase a primit și un comentariu neașteptat din partea unei persoane, care părea deranjată de ipostaza în care tânăra s-a afișat cu partenerul ei. „Nu este pentru toată lumea, cerem scuze”, a scris Alessia. „Mă așteptam la un răspuns obraznic pentru reacția mea nedorită, dar chiar m-ai surprins. Nu am înțeles niciodată de ce fetele postează astfel de imagini, cu limba ieșită. Dar poate este o chestie reprezentativă generației și trebuie să mă adaptez la asta. O zi bună”, a comentat acea persoană. Ulterior, mama ei, Amalia Năstase, a avut o reacție, în spirit de glumă, în secțiunea de comentarii. „Mă cunoaște lumea pe acolo.”

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Alessia Năstase a vorbit despre planurile ei de viitor, dezvăluind faptul că își dorește să se stabilească în Franța.

Alessia Năstase a fost pasionată de mică de artă și vrea să își construiască o carieră în acest domeniu. De asemenea, tânăra a mai povestit despre un moment important din viața ei, atunci când Ion Țiriac i-a achiziționat o creație.

„A fost prima mea pasiune de când aveam patru, cinci ani. Când stăteam la casă mă duceam în fiecare zi şi desenam un pod, pictam. În fiecare zi făceam ceva nou. Mereu am ştiut că ăsta e drumul meu. (n.r. – Ion Ţiriac i-a cumpărat o lucrare) A făcut-o şi pentru că i-a plăcut mult ce am făcut la expoziţia pe care am avut-o. Cu 400-500 de euro a cumpărat-o”, suma corectă, conform aceleiași surse.