Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu au împlinit opt ani de la nuntă. Vedeta și partenerul ei s-au căsătorit în Las Vegas

Amalia Năstase și partenerul ei, Răzvan Vasilescu, formează un cuplu din anul 2010. Au împreună un fiu, pe nume Toma, iar Amalia mai are două fete, pe Alessia și Emma, din căsnicia anterioară cu Ilie Năstase.

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu s-au căsătorit civil în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Las Vegas. Cei doi au împlinit recent opt ani de la evenimentul fabulos, iar vedeta a împărtășit câteva imagini de la nuntă.

„Ce s-a întâmplat în Vegas…”, a scris Amalia Năstase alături de un video de la nunta ei din Vegas cu Răzvan Vasilescu.

Amalia Năstase și soțul ei, Răzvan Vasilescu, planifică să se retragă în Franța la bătrânețe. Recent, vedeta a dezvăluit că visează să aibă o casă în sudul Franței sau un apartament în Paris.

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu au planificat deja itinerariul pentru vacanța de anul acesta, care include atât activități de familie, cât și momente speciale în doi. Vedeta va călători cu familia în Grecia, dar visează și la timpul petrecut pe Coasta de Azur, locul ei favorit. De asemenea, Amalia Năstase a decis țara în care se va muta cu soțul ei în viitor.

„Franța! M-aș muta definitiv atunci când vom fi mai în vârstă, probabil că o să avem o căsuță în sudul Franței. Parisul… dacă putem… un apartament la Paris e… Francezii sunt cei mai aristocrați așa la bătrânețe și ies la masă până la 90 de ani. M-au cucerit! Așa aș vrea să fiu și eu!”, a mărturisit Amalia Năstase la Star Matinal, potrivit Spynews.

Amalia Năstase are multiple planuri pentru vacanța din acest an. Ea va călători în Grecia împreună cu soțul și copiii lor. Totuși, vedeta are în plan și o evadare romantică alături de partenerul ei de viață.

„Vrem să mergem prin Grecia, să ne împărțim între vacanțele cu copiii și o zi, două fără copii. Vom avea o vară în care mergem la mare, în multe mări. Locul meu preferat a fost, va fi și va rămâne tot timpul Coasta de Azur. Mi se pare că Franța este cea mai frumoasă țară din lume și, bineînțeles, Coasta de Azur este cel mai frumos loc de vacanță”, a mai spus Amalia Năstase.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Amalia Năstase a dezvăluit cum a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Răzvan Vasilescu, și a mărturisit că el a fost cel care a planificat respectiva cununie civilă din Vegas.

„Nu aveam niciun plan, era surpriză. Răzvan mi-a făcut surpriză cu fetele și m-a cerut în seara aia. Nu mi-a dat nimic de înțeles. Am mers la Vegas cu fetele, Răzvan a închiriat un costum și eu mi-am luat din mall o rochie albă și am avut un buchet de flori din plastic. Și ne-a căsătorit Elvis. Apoi, am făcut în România o ceremonie religioasă, dar doar cu familia”, a spus Amalia Năstase pentru cancan.ro.

Amalia Năstase a vorbit deschis și despre certurile cu partenerul ei, Răzvan Vasilescu, dar și despre cum gestionează astfel de momente care apar în căsnicia lor.

„Ne-am mai certat, dar ne-am certat știind că o să ne împăcăm, fără să ne despărțim. Nu mai avem 18 ani să ne certăm și să stăm supărați unul pe celălalt. Noi n-avem probleme cu dragostea, altele sunt problemele din cauza cărora ne certăm, dar nu din cauza dragostei. Din fericire, n-avem probleme cu dragostea. Mie atunci mi se pare cel mai nasol, când te cerți că unul iubește mai puțin.”

Foto: Instagram

