Amalia Năstase, detalii inedite despre soțul ei: „Sunt cu omul pe care îl iubesc”

Amalia Năstase și partenerul ei, Răzvan Vasilescu, formează un cuplu de câțiva ani. Au împreună un fiu, pe nume Toma, iar Amalia mai are două fete, pe Alessia și Emma, din mariajul anterior cu Ilie Năstase, de care a divorțat în 2010 după o relație de 14 ani și o căsnicie de 7 ani.

Amalia Năstase a făcut declarații inedite despre soțul ei, Răzvan Vasilescu, în cadrul emisiunii „Teo Show” de la Kanal D. Vedeta și partenerul ei s-au căsătorit civil în urmă cu șase ani în Las Vegas. În aceeași emisiune, Amalia Năstase a vorbit și despre mariajul pe care l-a avut cu Ilie Năstase.

„Nu de asta s-a terminat prima mea căsătorie, că mi-am dat seama că sunt constrânsă de actul căsătoriei! Nu, sub nicio formă, adică, eu sunt foarte liberă dar în același timp am foarte multe tradiții pentru că fără tradiții nu putem să fim noi! Eu sunt măritată cu Răzvan în Las Vegas și suntem căsătoriți! Am copii care au crescut într-o familie, care indiferent că s-a destrămat prima familie, au crescut în a doua familie la fel de armonios! Îmi place să fiu căsătorită! Sunt cu omul pe care îl iubesc! Eu nu înțeleg când alții nu vor să se căsătorească! Până la urmă dacă e doar o hârtie, de ce să nu o faci?”, a declarat Amalia Năstase în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D.