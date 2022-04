Amalia Năstase se mândrește cu fiica ei! Cât de mult a crescut Emma, mezina familiei

Amalia Năstase pare să le aibă pe toate: o familie superbă, un partener pe măsură și o carieră de invidiat. Fosta soție a tenismenului Ilie Năstase se mândrește cu fiicele sale cu fiecare ocazie. Vedeta a postat o imagine cu mezina familiei, iar fanii au reacționat imediat.

Recent, Amalia Năstase a postat o imagine adorabilă cu fiica ei, Emma. Mezina familiei a crescut și îi seamănă enorm mamei sale și deja și-a stabilit pașii spre o viitoare profesie. Potrivit mamei sale, tânăra dorește să intre în domeniul imobiliarelor, aspirând la o carieră de succes.

Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram o imagine în care o ține în brațe pe Emma, iar zâmbetele de pe chipurile lor sunt dovada că se bucură de fiecare moment. Amalia Năstase a ținut să le precizeze fanilor de pe rețelele de socializare că fiica sa va activa în domeniul imobiliarelor.

Fanii de pe Instagram nu au rămas indiferenți și i-au urat Emmei succes în cariera sa și în planurile pentru viitor. Ba mai mult, mulți dintre ei au semnalat și asemănarea izbitoare dintre cele două, admirând cât sunt de frumoase. „Mult succes”, „Să-ți trăiască și să te bucuri de copiii tăi minunați”, „Sunteți superbe amândouă”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Amalia și Ilie Năstase au divorțat de mai bine de 11 ani, însă au păstrat o relație apropiată de dragul copiilor. Cei doi și-au crescut împreună fiicele și se mândresc de fiecare dată cu cele două. Anunțul despărțirii celor doi a fost surprinzător pentru lumea mondenă, însă vedeta nu are regrete.