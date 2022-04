Iulia Vântur, dezvăluiri despre planurile sale de viitor. De ce nu se întoarce în India

Iulia Vântur a petrecut Paștele în România, la Iași alături de familie și cei apropiați. Deși are o perioadă încârcată din punct de vedere profesional, Iulia Vântur a reușit să își organizeze programul în așa fel încât să ajungă acasă cu ocazia sărbătorilor pascale.

Vedeta a acordat un interviu în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță și a vorbit despre cum a petrecut această perioadă în Iași, dar și despre planurile sale pentru următoarea perioadă.

„Am venit de Paște acasă. M-am chinuit trei zile să vin acasă, în Iași. Sunt cu părinții. Sper că ați avut toți un Paște minunat alături de cei dragi vouă”, a declarat Iulia Vântur.

În încercarea de a preveni o întrebare incomodă din partea moderatorului, Iulia Vântur i-a declarat acestuia că părinții ei se uită constant la emisiunea lui, cu atât mai mult în momentul în care apare fiica lor.

„Mama mi-a transmis că te urmărește în fiecare zi. Să ai grijă ce spui”, i-a transmis Iulia Vântur lui Cătălin Măruță, la care acesta a răspuns: „Se uită acum și nu mai pot să zic.„

În ceea ce privește planurile sale pentru următoarea perioadă, Iulia a precizat că nu e va întoarce în India, acolo unde este stabilită de ani buni, ci în America.

„Stau câteva zile și după aceea mă întorc în State. Am venit din Statele Unite, am avut multe concerte în orașe importante. A fost superb. Am cântat pe unele scene unde au cântat nume legendare, cum ar fi Frank Sinatra, Beyonce și a fost un moment de care am fost foarte mândră. Acum și mai frumos, că sunt acasă de Paște”, a declarat aceasta.

Iulia Vântur a avut în România o carieră în plină ascensiune, dacă stăm să ne gândim la succesul emisiunii „Dansez pentru tine”, pe care a prezentat-o alături de Ștefan Bănică. De mai mulți ani, vedeta locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film, pentru care este apreciată.

Deși foarte mulți ar crede că Iulia Vântur și-a propus să aibă o carieră în India, vedeta a lămurit într-un interviu recent acest aspect și a mărturisit că nu a avut un plan legat de asta. De asemenea, a povestit că a întâmpinat și momente dificile, însă dorindu-și foarte mult să ajungă acolo, a reușit să le facă față.

„Cred că muzica m-a ales pe mine în India. Nu mi-am propus de astăzi înainte mă apuc de cântat în India. Mi-a luat un an să mă conving că e în regulă să cânți chiar dacă nu ai făcut asta de mic copil. Am făcut ore de canto în fiecare zi, pentru că primeam din ce în ce mai multe propuneri să cânt diverse piese și am început să mă pregătesc în fiecare zi.

Mi-a fost greu. Am învățat că sunt puternică acolo, am învățat că mă am pe mine și asta este lecția vieții mele. Au fost momente în care aveam nevoie de părinți și de prietenii mei de-o viață. Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut. Nu e simplu deloc. Dar mi-am dorit să ajung acolo. A fost o alegere pe care am luat-o cu bună știință”, a declarat Iulia Vântur în emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3.

