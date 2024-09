Vedete și ținute spectaculoase la Bof 500 Gala (Galerie FOTO)

Și exact asta am admirat la evenimentul organizat de Business of Fashion în cadrul Săptămânii Modei de la Paris, eveniment cunoscut sub numele de BOF 500 Gala.

Pe 28 septembrie, în timpul Săptămânii Modei de la Paris, destul de multe vedete îndrăgite au fost prezente la BOF 500 Gala. Evenimentul s-a desfășurat la la Hotelul Shangri-La din Paris, iar vedetele au venit să celebreze oamenii care modelează industria modei globale, fiind o gală despre încurajarea și lăudarea creativității, leadership-ului și inovației în comunitatea modei.

Printre cei prezenți s-au numărat designeri precum Zac Posen, Phoebe Philo, Victoria Beckham, Glenn Martens, Seán McGirr și Willy Chavarria; vedete precum Wizkid, J Balvin, Damiano David, Yseult, Greta Lee, Ayo Edebiri, Jared Leto, Nina Dobrev, Paris Jackson și Colman Domingo și topmodelele Nora Attal, Kit Butler, Amelia Gray, Thylane Blondeau, Adriana Lima.

Foto: Profimedia, PR

