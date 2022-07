Filme și seriale noi de văzut în luna iulie 2022 pe Netflix

Iată ce filme și seriale nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Stranger Things 4 – Volumul 2

Au trecut șase luni de la bătălia de la Starcourt, care a semănat teroare și distrugere în Hawkins. Având încă de suferit de pe urma acesteia, grupul nostru de prieteni trebuie să se despartă pentru prima dată, iar complicațiile vieții de liceu nu le-au ușurat existența. În această perioadă marcată de vulnerabilitate, apare o nouă și înspăimântătoare amenințare. Dezlegarea groaznicului mister al acesteia ar putea pune capăt, în sfârșit, ororilor din Lumea Răsturnată.

Premiera: 1 iulie

Persuasion

Anne Elliot este o nonconformistă cu mentalitate modernă, care trăiește împreună cu familia ei de snobi, aflată în pragul falimentului. Atunci când Frederick Wentworth, bărbatul pe care l-a lăsat să plece, revine pe neașteptate în viața ei, Anne trebuie să decidă dacă vrea să lase trecutul în urmă sau preferă să-și asculte inima odată cu această nouă șansă. O adaptare a romanului omonim, semnat de Jane Austen. Rolurile principale sunt interpretate de Dakota Johnson, Cosmo Jarvis, Henry Golding, Richard E. Grant.

Premiera: 15 iulie

The Gray Man

The Gray Man este un fost agent CIA, Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Six. Pescuit dintr-un penitenciar federal și recrutat de fostul supraveghetor, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry a fost cândva un negustor al morții extrem de priceput, apreciat de Agenție. Acum, însă, roata s-a întors și Six a devenit ținta, fiind urmărit în întreaga lume de Lloyd Hansen (Chris Evans), un fost coleg de la CIA, dispus să facă orice pentru a-l elimina. Agenta Dani Miranda (Ana de Armas) este de partea lui, iar el va avea nevoie de toată susținerea posibilă.

Premiera: 22 iulie

Boo, Bitch

Două prietene încep ultimul an de liceu hotărâte să se remarce. Dar una dintre ele devine fantomă și va trebui să-și trăiască din plin timpul de viață rămas. În acest nou serial Netflix le vei putea vedea pe Lana Condor, Jami Alix și Madison Thompson.

Premiera: 8 iulie

Uncoupled

Când iubitul care i-a fost alături 17 ani îl părăsește brusc, un agent imobiliar de peste 40 de ani din New York se trezește singur și este nevoit să o ia de la capăt. Neil Patrick Harris și Marcia Gay Harden joacă în acest nou serial Netflix.

Premiera: 29 iulie

Purple Hearts

Deși foarte diferiți, o cantautoare (Sofia Carson) și un pușcaș marin (Nicholas Galitzine) se îndrăgostesc iremediabil în ciuda tuturor obstacolelor.

Premiera: 29 iulie

Dangerous Liaisons

Isteața Célène se îndrăgostește de Tristan, băiatul rău de la noul ei liceu din Biarritz, neștiind că e victima unui pariu între el și Vanessa, vedeta de pe social media.

Premiera: 8 iulie

King of Stonks

Disperat să aibă faimă în afaceri, un geniu al finanțelor extrem de ambițios minte, înșală și complotează pentru a-și propulsa spre succes noua companie deloc originală. Serialul îi are în rolurile principale pe Wilson Gonzalez și Matthias Brandt.

Premiera: 6 iulie

Girl in the Picture

În acest documentar, o femeie găsită muribundă pe marginea drumului lasă în urmă un fiu, un bărbat care susține că e soțul ei și un mister care devine un coșmar.

Premiera: 6 iulie

Hello, Goodbye, and Everything in Between

Clare și Aidan decid ca, înainte de facultate, să se despartă fără regrete și fără suferință. Le va oferi întâlnirea epică de adio o ultimă șansă de a găsi iubirea?

Premiera: 6 iulie

The Longest Night

O închisoare psihiatrică e înconjurată de oameni înarmați, iar telefoanele nu au semnal. Scopul este prinderea lui Simón Lago, criminal în serie. Șase episoade. O noapte.

Premiera: 8 iulie

The Sea Beast

O fată devine pasager clandestin pe nava unui renumit vânător de monștri marini pornit într-un periplu de poveste pe mările necunoscute, iar legenda se scrie de la sine. O animație impresionantă în care vocile personajelor aparțin unor actori celebri precum Karl Urban, Dan Stevens sau Jared Harris.

Premiera: 8 iulie

D.B. Cooper: Where Are You?!

În 1971, un pirat aerian sare dintr-un avion cu o geantă plină de bani furați și scapă basma curată. Identitatea sa a rămas învăluită în mister zeci de ani la rând. Un documentar de neratat.

Premiera: 13 iulie

Under the Amalfi Sun

În timpul unei vacanțe pe Coasta Amalfitană, Vincenzo și Camilla își pun dragostea la încercare, iar prietenii lor, Furio și Nathalie, au parte de propriile aventuri.

Premiera: 13 iulie

Resident Evil

La aproape trei decenii de la descoperirea virusului T, o epidemie scoate la iveală secretele întunecate din Umbrella Corporation. Serialul are la bază celebra franciză horror.

Premiera: 14 iulie

Virgin River – Sezonul 4

Mel se orientează în noua ei realitate, viitorul lui Jack este amenințat de trecut și în Virgin River apar noi personaje care tulbură apele.

Premiera: 20 iulie

Rebelde – sezonul 2

Acest serial plin de drame pentru tineri adulți revine cu un nou sezon. Rebelii este un reboot al îndrăgitei telenovele cu și pentru adolescenți din care, la începutul anilor 2000, au derivat mai multe telenovele în Argentina și Mexic. Rebelii este regizat de Santiago Limón și Yibran Asaud, iar acțiunea se desfășoară pe culoarele din Elite Way School, care găzduiește o nouă generație de elevi și noi povești și personaje, cărora li se alătură și unele mai vechi, pe care, cu siguranță, fanii le vor recunoaște.

Premiera: 27 iulie

