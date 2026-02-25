Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Sunteți niște scorpii negre la suflet. Și vorbesc în numele tuturor femeilor…”

Adelina Pestrițu a atras toate privirile la balul Bridgerton din București, un eveniment organizat de Netflix și care a adus romantismul serialului la Palatul Parlamentului.

Mesajul Adelinei Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la bal

Adelina Pestrițu a mizat pe glamour absolut la balul Bridgerton de la București. Rochia lungă, acoperită în întregime cu paiete în nuanța șampaniei, i-a conturat silueta, iar accesoriul de păr inspirat de anii ’20 a completat look-ul strălucitor, confecționat cu mii de pietre.

Creatoarea de conținut a primit multe laude pentru ținuta purtată la balul Bridgerton de la București, dar la fel de multe critici. Adelina a ales să răspundă celor care au criticat-o printr-un mesaj dur postat pe rețelele de socializare.

„Cea mai ‘frumoasă’ susținere e între femei. Cum descoperim o femeie care se simte bine, atac-o! S-o distrugem, să-i luăm și ultima fărâmă de încredere în ea. De ce să o lăsăm să strălucească? (Aici nu e vorba doar despre mine). Femeia nu are voie să fie frumoasă, să dezvolte business-uri, să fie deșteaptă, realizată sau să se simtă bine în pielea ei. Practic, toată frumusețea se transformă într-o povară greu de dus și de neacceptat pentru unii din jurul ei. Pedeapsă capitală și alta nu. Te-aș fi postat direct cu nume, dar am prea mult bun simț pentru oameni ca tine, așa că bucură-te de întuneric de una singură”, și-a început Adelina mesajul.

Creatoarea de conținut a ținut să precizeze că, indiferent cât i-ar displăcea o persoană, nu ar recurge niciodată la injurii, cu atât mai mult dacă este vorba despre o femeie.

„Sunt mândră de multe lucruri din viața mea, dar în special de faptul că indiferent de cât de tare mi-ar displăcea o persoană, NU aș încerca să o atac sau să îi las comentarii urâte care să o afecteze. Și eu am persoane pe care nu le plac din diferite motive, inclusiv femei. Dar să încerc să le distrug încrederea sau să le invadez spațiul cu ură? Să le distrug momentul în care se simt frumoase sau admirate? Niciodată!

Întotdeauna caut să văd ce trebuie schimbat la mine pentru a ajunge la cea mai bună versiune a mea. Nu sunt perfectă. Și eu am momente în care bârfesc cu prietenele, așa cum toată lumea o face (cine zice că nu, MINTE). Dar până la atac la persoană e distanță mare. Își fac un scop din a-i face pe alții să se simtă ca și cum nu ar conta, nu ar face nimic bun sau nu ar avea nicio realizare”, a adăugat Adelina.

Adelina Pestrițu a evidențiat faptul că, de-a lungul vieții sale, cele mai urâte și jignitoare comentarii au fost cele venite din partea femeilor.

„De-a lungul vieții mele publice am primit cele mai jignitoare comentarii de la FEMEI, serii nesfârșite de bullying. Au încercat din răsputeri pe toate căile să îmi ia entuziasmul de a mai face ceva. Știți ce? Sunteți niște scorpii negre la suflet. Și vorbesc în numele tuturor femeilor care au fost atacate de voi”, a mai scris ea.

Adelina Pestrițu, despre veniturile obținute din mediul online

Adelina Pestrițu a dezvăluit secretul succesului său și modul în care a reușit să atragă un număr atât de mare de urmăritori pe rețelele de socializare. Fosta prezentatoare TV activează de mulți ani în mediul online, având aproape 2 milioane de urmăritori pe Instagram și se bucură de atenția internauților.

Adelina Pestrițu a evitat însă să dea sume exacte sau măcar aproximative, punând accent pe cheltuielile care vin la pachet cu job-ul de content creator.

​„Depinde cât de mult muncești și cât de implicat ești în ceea ce faci. Nu aș putea să-ți dau sume exacte și în general nu-mi place să vorbesc despre asta, dar ca în orice alt domeniu, dacă muncești și îți vezi de treaba ta, câștigi pe măsură. Și totuși până la câștiguri, trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții, respectiv să plătești taxele, să achit salariile oamenilor din echipă, să investești în tine, să fii responsabil cu tot ce ține de acest business”, a declarat Adelina pe internet.

Foto: Instagram

