10 filme cu bugete modeste, care s-au remarcat prin încasări fabuloase la box office

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În ciuda bugetelor considerate modeste, filmele din această listă s-au făcut remarcate prin încasări uriașe la box office.

1. Little Miss Sunshine

În filmul Little Miss Sunshine, Olive, în vârstă de șapte ani, merge alături de întreaga ei familie într-o aventură ce se anunță a fi amuzantă și plină de peripeții. Olive participă la finala unui concurs de frumusețe, cu speranța că va și câștiga. Cu un buget de 8 milioane de dolari, încasările filmului Little Miss Sunshine au fost de peste 100 milioane de dolari.

2. Lock, Stock and Two Smoking Barrels

Guy Ritchie a scris și regizat Lock, Stock and Two Smoking Barrels, un film despre infractori, datorii și lumea interlopă a Londrei. Bugetul filmului a atins suma de 1,3 milioane de dolari, iar la box office a acumulat 30,5 milioane de dolari.

3. Mad Max: Fury Road

În Mad Max: Fury Road, filmul din 2015 regizat de George Miller, Max Rockatansky pleacă singur într-o aventură, ulterior alăturându-se unui grup de supraviețuitori ai deșertului. Bugetul filmului a ajuns la 150 de milioane de dolari, iar încasările la 378,9 milioane de dolari. Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult și Zoë Kravitz se numără printre starurile care au jucat în film.

4. My Big Fat Greek Wedding

Bugetul comediei romantice My Big Fat Greek Wedding a fost de 5 milioane de dolari și a încasat 368 de milioane de dolari la nivel mondial. În film îi cunoaștem pe Toula și Ian, care se îndrăgostesc din prima clipă unul de celălalt. Toula este de origine greacă, în timp ce Ian nu, iar familia ei este împotriva relației lor, de aici pornind nenumărate întâmplări mai mult sau mai puțin amuzante.

5. The Purge

În The Purge, liniștea unei familii este zdruncinată de apariția unui intrus care pătrunde prin efracție în casa lor, chiar în timpul în care orice infracțiune, inclusiv omorul, devine legală. Bugetul filmului regizat de James DeMonaco a fost de 3 milioane de dolari și a acumulat încasări de 89,3 milioane de dolari.

6. Smile

În Smile, filmul horror scris și regizat de Parker Finn, o psihiatră este marcată de un incident traumatizant la care asistă. Pelicula din 2022 a avut un buget de aproximativ 17 milioane de dolari, iar la nivel global a strâns încasări de 217,4 milioane de dolari.

7. She’s Gotta Have It

She’s Gotta Have It este lungmetrajului de debut al regizorului Spike Lee. În acest film, el a explorat sexualitatea feminină. Filmul a urmărit o femeie de culoare, Nola Darling, care își trăiește viața după bunul plac, fără inhibiții și limitări, și are trei iubiți. Fiecare dintre ei vine cu perspectiva personală asupra felului în care Nola alege să se reaporteze la relații. Bugetul filmului a fost de 175.000 de dolari, iar la box office a încasat 7,1 milioane de dolari.

8. Slumdog Millionaire

Slumdog Millionaire este o dramă coming of age despre un tânăr din Mumbai și despre felul în care experiențele vieții se intersectează cu frânturi din trecutul său. Filmul răsplătit cu opt premii Oscar a avut un buget de 15 milioane de dolari și a încasat 377 de milioane de dolari în întreaga lume.

9. Friday the 13th

Friday the 13th este un film horror din 1980 despre mai mulți adolescenți care vor să reînvie o tabără de vară. Dar, acest lucru vine și cu un cost pe măsură și cu trezirea unor personaje care inspiră frică și teroare. Filmul a fost finalizat în câteva săptămâni, având un buget de 550.000 de dolari. La box office a încasat aproape 40 de milioane de dolari.

10. The King’s Speech

În The King’s Speech, filmul regizat de Tom Hooper, Colin Firth a jucat rolul viitorului rege al Marii Britanii, Regele George al VI-lea. Pelicula urmărește dificultățile pe care le avea acesta cu vorbirea și felul în care a fost ajutat de un logoped. The King’s Speech a avut un buget de 15 milioane de dolari, iar la box office a obținut un profit de 414 milioane de dolari.

Foto: PR

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