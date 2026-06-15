10 filme cu bugete modeste, care s-au remarcat prin încasări fabuloase la box office

Aceste filme au arătat că succesul de la box office nu depinde de investiții remarcabile.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Little Miss Sunshine
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

În ciuda bugetelor considerate modeste, filmele din această listă s-au făcut remarcate prin încasări uriașe la box office.

1. Little Miss Sunshine

În filmul Little Miss Sunshine, Olive, în vârstă de șapte ani, merge alături de întreaga ei familie într-o aventură ce se anunță a fi amuzantă și plină de peripeții. Olive participă la finala unui concurs de frumusețe, cu speranța că va și câștiga. Cu un buget de 8 milioane de dolari, încasările filmului Little Miss Sunshine au fost de peste 100 milioane de dolari. 

2. Lock, Stock and Two Smoking Barrels

Guy Ritchie a scris și regizat Lock, Stock and Two Smoking Barrels, un film despre infractori, datorii și lumea interlopă a Londrei. Bugetul filmului a atins suma de 1,3 milioane de dolari, iar la box office a acumulat 30,5 milioane de dolari.

3. Mad Max: Fury Road

În Mad Max: Fury Road, filmul din 2015 regizat de George Miller, Max Rockatansky pleacă singur într-o aventură, ulterior alăturându-se unui grup de supraviețuitori ai deșertului. Bugetul filmului a ajuns la 150 de milioane de dolari, iar încasările la 378,9 milioane de dolari. Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult și Zoë Kravitz se numără printre starurile care au jucat în film.

4. My Big Fat Greek Wedding

Bugetul comediei romantice My Big Fat Greek Wedding a fost de 5 milioane de dolari și a încasat 368 de milioane de dolari la nivel mondial. În film îi cunoaștem pe Toula și Ian, care se îndrăgostesc din prima clipă unul de celălalt. Toula este de origine greacă, în timp ce Ian nu, iar familia ei este împotriva relației lor, de aici pornind nenumărate întâmplări mai mult sau mai puțin amuzante. 

5. The Purge

În The Purge, liniștea unei familii este zdruncinată de apariția unui intrus care pătrunde prin efracție în casa lor, chiar în timpul în care orice infracțiune, inclusiv omorul, devine legală. Bugetul filmului regizat de James DeMonaco a fost de 3 milioane de dolari și a acumulat încasări de 89,3 milioane de dolari.

6. Smile

În Smile, filmul horror scris și regizat de Parker Finn, o psihiatră este marcată de un incident traumatizant la care asistă. Pelicula din 2022 a avut un buget de aproximativ 17 milioane de dolari, iar la nivel global a strâns încasări de 217,4 milioane de dolari.

7. She’s Gotta Have It

She’s Gotta Have It este lungmetrajului de debut al regizorului Spike Lee. În acest film, el a explorat sexualitatea feminină. Filmul a urmărit o femeie de culoare, Nola Darling, care își trăiește viața după bunul plac, fără inhibiții și limitări, și are trei iubiți. Fiecare dintre ei vine cu perspectiva personală asupra felului în care Nola alege să se reaporteze la relații. Bugetul filmului a fost de 175.000 de dolari, iar la box office a încasat 7,1 milioane de dolari. 

8. Slumdog Millionaire

Slumdog Millionaire este o dramă coming of age despre un tânăr din Mumbai și despre felul în care experiențele vieții se intersectează cu frânturi din trecutul său. Filmul răsplătit cu opt premii Oscar a avut un buget de 15 milioane de dolari și a încasat 377 de milioane de dolari în întreaga lume.

9. Friday the 13th

Friday the 13th este un film horror din 1980 despre mai mulți adolescenți care vor să reînvie o tabără de vară. Dar, acest lucru vine și cu un cost pe măsură și cu trezirea unor personaje care inspiră frică și teroare. Filmul a fost finalizat în câteva săptămâni, având un buget de 550.000 de dolari. La box office a încasat aproape 40 de milioane de dolari. 

10. The King’s Speech

În The King’s Speech, filmul regizat de Tom Hooper, Colin Firth a jucat rolul viitorului rege al Marii Britanii, Regele George al VI-lea. Pelicula urmărește dificultățile pe care le avea acesta cu vorbirea și felul în care a fost ajutat de un logoped. The King’s Speech a avut un buget de 15 milioane de dolari, iar la box office a obținut un profit de 414 milioane de dolari.

Citește și:
10 filme care au fost retrase din cinema într-un timp foarte scurt și motivele acestei decizii

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.133 Titanic - Ediția nr.133 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Fostul partener ține legătura cu părinții tăi și ei îl preferă în locul noului iubit? Ce se întâmplă în această dinamică
Lifestyle
Fostul partener ține legătura cu părinții tăi și ei îl preferă în locul noului iubit? Ce se întâmplă în această dinamică
Modalități prin care tu sau partenerul vă sabotați (inconștient) relația de cuplu
Lifestyle
Modalități prin care tu sau partenerul vă sabotați (inconștient) relația de cuplu
Ce să îți spui ori de câte ori ești tentată să accepți o relație bazată pe sex, deși nu îți dorești asta
Lifestyle
Ce să îți spui ori de câte ori ești tentată să accepți o relație bazată pe sex, deși nu îți dorești asta
We are family. All of us. Sau cum încearcă familiile queer să obțină drepturi egale de la statul român
Lifestyle
We are family. All of us. Sau cum încearcă familiile queer să obțină drepturi egale de la statul român
Îți este foarte teamă să intri într-o relație? Scuze pe care le folosești și cum te afectează emoțional
Lifestyle
Îți este foarte teamă să intri într-o relație? Scuze pe care le folosești și cum te afectează emoțional
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna iunie 2026
Lifestyle
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna iunie 2026
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Simona Halep la petrecerea de retragere din tenis. Fostul lider mondial a strălucit
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Simona Halep la petrecerea de retragere din tenis. Fostul lider mondial a strălucit
Ultima postare făcută de Memis Selciuc înainte să moară. Mesajul emoționant lăsat de saxofonist
Ultima postare făcută de Memis Selciuc înainte să moară. Mesajul emoționant lăsat de saxofonist
Cum arată locuința secretă a Nicoletei Luciu din Budapesta. Casa se află într-o zonă exclusivistă din capitala Ungariei
Cum arată locuința secretă a Nicoletei Luciu din Budapesta. Casa se află într-o zonă exclusivistă din capitala Ungariei
Cum arată soția lui Emil Boc. Oana Boc este lector universitar și atrage privirile cu fiecare apariție
Cum arată soția lui Emil Boc. Oana Boc este lector universitar și atrage privirile cu fiecare apariție
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
"Mergeam sprijinită de pereți!" A cântărit 250 kg și nu mai avea nicio speranță! Dar azi trăiește o minune! Mariana Buică e mamă și e pur și simplu de nerecunoscut!
"Mergeam sprijinită de pereți!" A cântărit 250 kg și nu mai avea nicio speranță! Dar azi trăiește o minune! Mariana Buică e mamă și e pur și simplu de nerecunoscut!
A vrut să se știe de la ea! Nu a zis nimic după ce a fost văzută în prezența milionarului Dorin Mateiu, dar acum Simona Halep rupe tăcerea: „Începe pentru mine o altă etapă!”
A vrut să se știe de la ea! Nu a zis nimic după ce a fost văzută în prezența milionarului Dorin Mateiu, dar acum Simona Halep rupe tăcerea: „Începe pentru mine o altă etapă!”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Marșul Bucharest PRIDE 2026, organizat de Asociația ACCEPT, va avea loc pe 13 iunie
Marșul Bucharest PRIDE 2026, organizat de Asociația ACCEPT, va avea loc pe 13 iunie
Lifestyle

Pe 13 iunie are loc Marșul Bucharest Pride.

+ Mai multe
10 filme în care aceeași persoană a regizat, scris și jucat rolul principal
10 filme în care aceeași persoană a regizat, scris și jucat rolul principal
Lifestyle

Nu sunt rare cazurile în care o singură persoană a lucrat în calitate de regizor, scenarist și actor pentru un film.

+ Mai multe
Atacuri verbale, jigniri, țipete. Așa vă certați voi, exploziv? De ce trebuie corectat acest comportament
Atacuri verbale, jigniri, țipete. Așa vă certați voi, exploziv? De ce trebuie corectat acest comportament
Lifestyle

Stilul vostru conflictual este dramatic, zgomotos ca manifestare. Nu vedeți nicio problemă la tipul acesta de certuri, dar costurile sunt importante.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC