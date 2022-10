Alina Pușcaș și Irina Deleanu, ceartă în trafic: „Am fetița cu diabet. Am întrebat-o ce problemă are”

Alina Pușcaș și Irina Deleanu au avut parte de un moment foarte tensionat în trafic. Prezentatoarea Tv de la Antena 1 și președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică au intrat în conflict din cauza unui loc de parcare alocat persoanelor cu dizabilități. Fosta gimnastă a povestit că a rămas uimită de atitudinea actriței și vrea scuze publice din partea ei.

Fosta gimnastă și prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” au avut un moment plin de tensiune în mijlocul zilei, când s-au certat din cauza unui loc de parcare alocat persoanelor cu dizabilități. Irina Deleanu a povestit cum Alina Pușcaș i-a atras atenția pentru faptul că a parcat pe un astfel de loc, având o atitudine ce ar fi lăsat-o uimită pe sportivă.

Irina Deleanu i-ar fi explicat Alinei Pușcaș că are tot dreptul să parcheze pe acel loc întrucât era cu fetița ei în mașină, care suferă de diabet și are episoade când i se face foarte rău. Ba mai mult, fosta gimnastă i-ar fi spus actriței să își ceară scuze pentru atitudinea sa, în timpul scandalului fiind prezentă și fetița ei.

„Am fetița cu diabet și avem ca drepturi și acest permis de parcare, pe care-l folosesc când merg cu ea, pentru că i se poate schimba starea, i se mai face rău când îi crește sau scade glicemia. Fii-mea se uita în dreapta și tocmai îmi spunea pe cine a văzut. Și fix când ne am dat jos, ne-a strigat: Să nu vă dea Dumnezeu să aveți nevoie de acel loc. Am rămas proastă, am întrebat-o ce problemă are și dacă a verificat”, a declarat Irina Deleanu pentru playtech.ro.