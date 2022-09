Cu ce probleme de sănătate se confruntă Alina Pușcaș: „E groaznic, sunt toată umflată”

Alina Pușcaș se numără printre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi. Recent, le-a povestit fanilor care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă în ultima perioadă. Ce a dezvăluit prezentatoarea TV pe rețelele de socializare?

Alina Pușcaș este activă pe Instagram, acolo unde împărtășește constant cu urmăritorii ei momente din viața de familie, dar și proiectele profesionale în care este implicată. Într-o serie de Instastories, Alina Pușcaș a vorbit deschis despre problemele ei de sănătate. Prezentatoarea TV a explicat care sunt simptomele pe care le are, dar și ce anume i s-a întâmplat. Mai exact, în ultima vreme vedeta se confruntă cu o alergie și a fost nevoită să meargă și la un medic.

Cu ocazia asta, Alina Pușcaș a recunoscut că timp de doi ani a încercat să evite să ia medicamente pentru alergii, însă un consult la alergolog a făcut-o să își schimbe opinia. De asemenea, prezentatoarea TV a ținut să îi sfătuiască pe cei care trec printr-o situație similară cu a ei să meargă la doctor pentru că alergia s-ar putea agrava dacă nu este tratată la timp și pot apărea și alte complicații.

„Pentru mine a fost o dimineață destul de nasoală pentru că odată cu începutul școlii, a debutat, nu știu cum de s-au legat așa lucrurile, alergia agresivă pe care am avut-o și anul trecut. Anul trecut am reușit să o tratez în vreo trei săptămâni. Ei bine, astăzi, 31 august, se pare că s-a declanșat din nou. E groaznic, sunt toată umflată, mi-e fața umflată, nasul, gura, ochii mă ustură. Știu că sunt multe persoane care încearcă să evite medicamentele împotriva alergiilor, asta am făcut și eu vreo doi ani de zile, dar în momentul în care am ajuns la alergolog mi-a spus că, din păcate, dacă lași genul ăsta de alergii agresive să te afecteze și nu o tratezi, poți să ajungi să ai probleme grave la sistemul respirator. Așa că, cei care aveți probleme așa cum am eu, mergeți de urgență la alergolog și luați-vă un tratament personalizat. Nu e de lăsat”, a povestit Alina Pușcaș pe Instagram.