Alina Pușcaș, dezvăluiri inedite despre relația cu soțul ei. Cei doi au așteptat cinci ani să se căsătorească

Alina Pușcaș și soțul ei se bucură din plin de căsnicia lor, și deși au o familie fericită, momentele în doi sunt prețioase. Prezentatoarea TV de la „Te cunosc de undeva” obișnuiește să împărtășească cu publicul imagini de cuplu și recent a oferit detalii neștiute despre căsnicia cu Mihai Stoenescu.

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani, iar de-a lungul timpului relația lor a devenit tot mai puternică. Cu toate că nu a fost vorba despre dragoste la prima vedere, prezentatoarea și partenerul ei s-au înțeles de minune, iar de atunci sunt de nedespărțit.

Alina Pușcaș a dezvăluit pentru revista VIVA! că a ieșit la o întâlnire cu Mihai Stoenescu după patru luni de când s-au cunoscut prima dată. Inițial aceasta a apelat la o intervenție stomatologică și nu s-a gândit că va fi invitată la o întâlnire ceva timp mai târziu. Ba mai mult, Alina Pușcaș a povestit că nu a fost dragoste la prima vedere între ei.

„Prima noastră întâlnire a fost la patru luni de la intervenția stomatologică, chiar în seara în care câștigasem show-ul „Dansează printre stele.” Cina romantică a venit ca un bonus la trofeul emisiunii. Practic, de la acea cină, ne-am văzut și auzit la telefon zilnic! Ne-am plimbat prin parc la 3 noaptea, ascultam muzică în mașină precum adolescenții. Și la câteva zile de la cină am plecat împreună la schi în Austria, unde Mihai mi-a îndeplinit un vis de mic copil – să învăț să schiez. Nu a fost dragoste chiar la prima vedere, cel puțin nu din partea mea, pentru că la momentul intervenției stomatologice eu am văzut doar doi ochi albaștri… El, purtând bonetă și mască, practic nu îl vedeam deloc. (râde) Dar la acea cină romantică, da, a fost dragoste la prima vedere.”

Cei doi au așteptat 5 ani până când să facă pasul cel mare și să se căsătorească. Alina Pușcaș a explicat că au vrut să fie siguri că se potrivesc înainte de a ajunge în fața altarului, motiv pentru care și-au alocat tot timpul de care au avut nevoie.

„Ne-am demostrat fără să vrem cât de mult ne potrivim și ne dorim să fim împreună… De ce spun asta? Pentru că sunt multe cupluri care, din cauza nebuniei de început cu nopțile nedormite – pentru că așa este viața de bebeluș, să șantajeze emoțional părinții – nu rezistă. Perioada de după naștere, care nu e tocmai cea mai confortabilă, noile responsabilități, oboseala și stresul acumulate își spun cuvântul. Iar cei doi fie se detașează unul de celălalt, fie se despart, pentru că ajung să nu mai fie toleranți, să fie cu nervii întinși la maximum, fiecare partener să fie de părere că trage suficient de mult pentru noua postura de părinte. Așa că noi am trecut testul acesta cu brio și, după ce i-am făcut pe toți trei, am considerat că putem să facem și pasul acesta, care să nu fie sub nicio formă o banală formalitate, ci o bucurie, o emoție ce a completat statutul nostru de cuplu și de părinți”, a declarat Alina Pușcaș pentru VIVA!.