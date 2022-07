Alina Pușcaș, reacție după derapajul lui George Buhnici: „Știe foarte clar cât de periculoase sunt astfel de declarații publice”

Alina Pușcaș a vorbit despre derapajul lui George Buhnici, în care acesta a făcut comentarii sexiste și misogine la adresa corpurilor femeilor. Într-o serie de Instastories, prezentatoarea TV a recunoscut că s-a arătat șocată de faptul că aceste afirmații vin din partea unei persoane care are o experiență notabilă în televiziune și care este conștientă de cât de problematice sunt astfel de declarații făcute în spațiul public.

Alina Pușcaș a povestit despre o experiență din trecut în care și-a dorit să ajungă la o agenție de modelling, însă a fost refuzată pentru că avea vergeturi. În continuare, prezentatoarea TV a spus cum au apărut, în cazul ei, vergeturile, și că acestea nu dispar cu „săliță”, spre marea surprindere a lui George Buhnici, care îndemna femeile să investească în mersul la sală.

„Îmi amintesc cu tristețe că acum niște anișori, în adolescență mai exact, mi-am dorit foarte mult să ajung la o agenție de modele. Am reușit să obțin interviul, dar acesta a ținut undeva până la 5 minute cred pentru că în momentul în care au văzut că am vergeturi pe coapse, m-au refuzat instant. Au spus că toate modelele lor sunt fără aceste imperfecțiuni ale pielii. Așa că, vă dați seama cât de supărată și dezamăgită am fost de mine, pentru că eu asta am înțeles la momentul respectiv, că nu am cum, n-am nicio șansă să fiu acolo, să fiu între modele pentru că aveam nișe nenorocite de vergeturi. O să vă și spun cum am făcut aceste vergeturi pentru că nu le obții așa, doar de la păpică cum se sugerează. Vergeturile apar atunci când în general există niște modificări de volum fizic într-un timp foarte scurt. Eu la 16 ani m-am apucat de alergat pentru că eram foarte schiloadă, nu-mi plăcea, evident, și atunci am vrut să pun un pic mai multă musculatură pe mine. În mai puțin de 4 luni, m-am dezvoltat foarte bine, doar alergând și mergând la sală și pielea practic s-a crăpat. Din acest motiv au apărut aceste vergeturi, pentru că masa musculară a crescut foarte repede într-un timp foarte scurt. Așa că, iată, mie mi s-a întâmplat exact de la acea săliță să fac acele vergeturi care, surpriză, nu se tratează cu „sălița” și nici cu creme, nu merge, nici chiar cu laser.”