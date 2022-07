Reacția incredibilă a unei vedete feminine din România, după derapajul lui George Buhnici: „Revărsări de slană și de acumulări de celulită”

Derapajul lui George Buhnici a stârnit valuri de revoltă în România, însă există și persoane care îi aprobă declarațiile controversate. Mai mult, este vorba despre persoane publice și, în acest caz, chiar de o femeie, ceea ce este surprinzător și șocant în același timp.

Este vorba despre Marina Almășan, vedetă chiar a postului public, care, culmea se prezintă și ca redactor șef al unei reviste online dedicată femeilor, dar probabil adresându-se doar celor care se încadrează în normele și ideile promovate public de către ea (deși nu lipsesc articolele prin care sfătuiește persoanele durdulii cum să își aleagă costum de baie „dacă li se face de mers la mare”).

Realizatoarea de televiziune Marina Almășan a povestit într-un interviu că acum preferă să facă plajă pe terasa casei sale și nu la mare deoarece nu este mulțumită de felul în care arată, ținând însă să sublinieze că îi dă dreptate lui George Buhnici și că lumea vine la mare ca să se bucure de frumos.

„Nu am mai fost la mare de zece ani. Prefer să mă bronzez pe terasa casei mele, unde nu mă vede nimeni. Nu mai am forme pe care să le expun în public. Prin urmare, convinsă fiind că trupul meu adună destule hibe, m-am expus mereu cu zgârcenie în public, considerând (la fel ca și Buhnici) că lumea vine la mare ca să se bucure de frumos. Nu de revărsări de slană și de acumulări de celulită.”, a declarat Marina Almășan într-un interviu acordat impact.ro .

Mai mult, aceasta a ținut să povestească cum, în vremurile în care alegea să meargă în vacanță la plajă, făcea acest lucru cât mai departe de ochii lumii și, înainte de concediu, recurgea la o cură de slăbire drastică pentru a se asigura că arată cât mai bine în ochii celor din jur. Pentru că fix aceasta este motivul pentru care mergem în vacanță la mare, nu?

„Băile mele de soare se întâmplau mai mereu pe la câte-o periferie de plajă, mai totdeauna în costum de baie întreg și invariabil la primele ore ale dimineții. Uram să fie multă lume în jur, ca să nu devin obiect de studiu. Mai mult decât atât, fiecare mers la mare era precedat de câte-o cură de slăbire draconică, asociată unui program intensiv de gimnastică acasă sau prin Parcul Floreasca, înfășurată în celofan pe sub treningul cât mai gros”, a mai declarat Marina Almășan pentru sursa citată.

Prezentatoarea a făcut și câteva observații pe seama persoanelor plinuțe, considerând că acest lucru este doar un semn de indolență, lăcomie, lipsă de voință, jignind astfel oamenii supraponderali sau care se luptă cu kilogramele în plus, uitând sau ignorând probabil faptul că acumularea de kilograme nu este cauzată întotdeauna doar de lipsa sportului sau de mâncatul în exces.

Declarațiile Marinei Almășan nu s-au oprit aici, căci prezentatoarea a ținut să își spună punctul de vedere și prin intermediul unui articol scris pe site-ul la care este redactor șef, articol intitulat chiar Celulitele lui Buhnici, însoțit de imagini de arhivă cu aceasta în costum de baie și postat în cadrul unei rubrici sponsorizate de un cunoscut lanț de farmacii.

Prezentatoarea, care se descrie „ca o feministă înrăită”, și-a spus părerea despre subiectul care a stârnit atâtea controverse în ultima perioadă, neuitând să le jignească pe vedetele de la noi care au criticat declarațiile lui Buhnici (menționăm doar Alina Eremia, Ilona Brezoianu, Cristina Bălan, Alina Pușcaș), caracterizându-le drept niște „vedete (îndoielnice, după părerea mea, dar bune de gură)”.

Faptul că o vedetă feminină este de acord cu declarațiile controversate ale lui George Buhnici lasă de înțeles cât mai avem de luptat cu mentalitatea românilor și faptul că întotdeauna vor exista persoane care îi vor judeca pe cei de lângă ei numai după aspectul fizic.

Dar poate că ar trebui să îi reamintim doamnei că lipsa stimei de sine nu înseamnă kilograme în plus, ci retincența de a te arăta în public așa cum ești în realitate, sau, în acest caz, numai „după o cură de slăbire draconică, asociată unui program intensiv de gimnastică acasă”, căci, așa cum bine observăm, inteligența și bunul simț nu contează sau, poate, ca în cazul de față, lipsesc cu desăvârșire.



Într-un interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Buhnici, care se afla pe plajă la festivalul Neversea, a ținut să emită păreri nesolicitate despre corpurile femeilor și despre cum ar trebui să arate ele. Mai precis, fostul prezentator de la PRO TV a spus:

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine şi nu aş vrea să mi se interpreteze, dar suntem la festival, putem să dăm vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”