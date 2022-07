Derapajul lui George Buhnici, anchetat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Ce amendă riscă după afirmațiile jignitoare la adresa femeilor

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în cazul derapajului lui George Buhnici, acesta riscând să fie amendat dacă se va dovedi că declarațiile fostului prezentator PRO TV sunt discriminatoare la adresa femeilor.

În emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, George Buhnici, care se afla la festivalul Neversea, a punctat, fără să-i solicite nimeni părerea, că nu își dorește să vadă femei la mare care să aibă vergeturi și a îndemnat fetele să meargă la sală și a adăugat că își dorește să vadă la mare „țâțe și buci', o remarcă prin care le obiectifică pe femei.

În cazul în care Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) va ajunge la concluzia că afirmațiile lui George Buhnici sunt discriminatoare, acesta poate primi o amendă între 2.000 și 100.000 de lei.

„În principiu, condiția femeii în societatea din România e una dificilă. Suntem pe primul loc în UE la mame minore, pe primele locuri la traficul de ființe umane – toate acestea au legătură cu tratamentul în societate. Există și violența de familie cu femei ucise în fiecare an. Toate acestea au legătură cu un comportament în societate față de femei, unele moștenite istoric, altele create în diferite conjuncturi – competiție politică, publicitate etc, în care este exploatată sexualitatea femeii”, a mai declarat Csaba Asztalos, președintele CNCD, pentru sursa citată.

Într-un interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Buhnici, care se afla pe plajă la festivalul Neversea, a ținut să emită păreri nesolicitate despre corpurile femeilor și despre cum ar trebui să arate ele. Mai precis, fostul prezentator de la PRO TV a spus:

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine şi nu aş vrea să mi se interpreteze, dar suntem la festival, putem să dăm vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”