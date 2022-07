Reacții dure în mediul online după derapajul lui George Buhnici. Ce mesaje tranșante au transmis Alina Eremia și Ilona Brezoianu

Declarațiile controversate făcute de George Buhnici, pe care cu siguranță le-ai auzit sau citit până acum, nu au rămas fără replică în mediul online. De la fanii care au luat cu asalt secțiunea de comentarii de la postările făcute de Buhnici pe social media până la vedete sau formatori de opinie, toți au criticat dur derapajul fostului prezentator de la PRO TV.

Alina Eremia, Cristina Bălan, Ilona Brezoianu, mesaje dur pe social media

Alina Eremia s-a alăturat celor care au considerat, și pe bună dreptate, că declarații lui Buhnici sunt misogine, răutăcioase și toxice și a ținut să îți spună punct de vedere prin intermediul unui mesaj transmis pe social media.

„Înțeleg că cea mai mare investiție ar trebui să fie în noi, în sănătatea noastră mentală și fizică, dar femeile nu sunt obiecte pe care le așezi undeva să dea frumos. Fiecare face cum simte. Misoginismul e în floare pe Facebook, e o lume încremenită în timp. Hai să fim mai buni! Că nu costă nimic! Jur!”, a scris Alina Eremia pe rețelele de socializare.

Ilona Brezoianu, fosta concurentă de la emisiunea Te cunosc de undeva, a avut o replică ironică la adresa declarațiilor lui George Buhnici, subliniind că are o siluetă pentru care a muncit mult, tocmai pentru a fi pe placul fostului moderator TV.

„Recunosc, mi-am făcut corpul ăsta să-i placă lui Buhnici, că zic poate dau de el pe la mare și mă face de balamuc. Nu m-a întrebat nimeni, dar cele mai sexy femei mi se par cele cu încredere în ele. Nicidecum abdomenul perfect sau lipsa de celulită sau de vergeturi. Asta așa ca să nu zic că n-am avut o părere despre acest subiect. Vă pup pe toți!”, a scris actrița Teatrului de Comedie pe contul ei de Instagram.

Cristina Bălan, fosta concurentă de la Vocea României, a povestit despre momentele dificile prin care a trecut în timpul sarcinii, dezvăluind că, deși a rămas cu vergeturi, le consideră doar amintiri ale unor momente dificile prin care a trecut.

„Aveam peste 90 kg și o depresie cât Titanicul, după nașterea traumatizantă a gemenilor mei. Aveam și celulită și vergeturi. Și nu prea mai ieșeam din casă. Cum să mai ies, să mă vadă și să mă judece lumea, care habar n-avea prin ce trecusem și vedea doar o ‘balenă’, o obeză, o ‘nesimțită care bagă 5 șaorme deodată’?! Doar când eram nevoită s-o fac, atunci scoteam nasul în lume. Și atunci, cu capul în jos.”, și-a început Cristina Bălan mesajul de pe Facebook.

Vedeta a recunoscut că a mers la sală pentru a reveni la silueta de dinainte de naștere, însă acest lucru nu a ajutat-o să scape și de vergeturi.

„Dar de vergeturi nu am scăpat, ele sunt semnele unei sarcini dificile, cu doi copii. Ele sunt rămășițele unei pieli întinse prea mult, în timpul unei depresii post-natale și post șoc traumatic. Ele sunt vestigiile unor răni emoționale foarte adânci, pe care cu greu le-am gestionat. Sunt amintirile unor vremuri foarte, foarte, foarte grele…”, a mai scris ea.

Cristina Bălan mai este de părere că declarațiile lui George Buhnici au fost făcute cu scopul de a atrage atenția, însă acest lucru nu justifică acest tip de derapaj.

„Foarte posibil ca acele declarații buhnicio-mârlănești să fie făcute fix pentru a stârni reacții, pentru a atrage atenția, însă subiectul este la fel de important, indiferent de motivație: femeile trebuie să satisfacă ochii masculilor, trupurile lor trebuie să fie perfecte, altfel degeaba au creier sau talent sau calități nenumărate. Dacă au vergeturi sau celulita, Doamne feri, să nu îndrăznească să-și arate pielea. Fetelor, cu 70/80/100+ kg, dacă aveți și vergeturi și celulita, vă rog eu frumos: la plajă cu voi! Capul sus, zâmbetul pe chip si trupul în slip.”, a mai scris ea.

Asociația Centrul Filia, mesaj tranșant pentru George Buhnici

Asociația Centrul Filia, al cărei scop este lupta împotriva hărțuirii, abuzului și a discriminării asupra femeilor, a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare, oferind argumente pentru care declarațiile lui Buhnici sunt inadecvate și extrem de nocive în societatea românească de azi.

„Am ascultat și noi declarațiile lui George Buhnici și am citit și reacțiile din ultimele zile de pe internet 🤯. Explicăm mai jos de ce genul acesta de declarații nu fac decât să contribuie la un mediu toxic, misogin și periculos pentru femei și fete.

❌ „Venim la mare ca să vedem piele – aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi, deci dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală.

Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare.”

Nu George, nu e normal să vrei să vii la plajă să obiectifici femeile și să le arunci priviri libidinoase.

#feministreminder: corpurile noastre nu sunt obiectul plăcerii bărbaților, valoarea noastră ca femei nu este dată de felul în care ne percep bărbații în raport cu standardele lor. Nu mergem la „săliță” să ai după ce să întorci capul pe stradă, ci sunt alegerile noastre privind propriul stil de viață.

Îți reamintim că genul acesta de reacții și comportamente se încadrează la hărțuire. 😉

❌ „Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur.

Dacă îți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră. Că dacă scazi cât i-ai da tu cu cât are ea, minoră iese.”

Ne-a șocat inadecvarea acestei declarații și lejeritatea cu care George Buhnici promovează sexualizarea minorelor. La 41 de ani este mai mult decât problematic ca „minorele” să fie standardul tău de frumusețe și atracție fizică.

⚠️ În Romania in fiecare săptămână sunt înregistrate în medie două cazuri de viol sau act sexual cu o victimă minoră în familie. Astfel de declarații nu fac decât să normalizeze violența împotriva fetelor și să contribuie la un mediu nesigur, mai ales când vine din partea unei persoane publice, al cărei discurs influențează opinia sutelor de mii de urmăritori pe care îi are.

😳 În 2020 același George Buhnici posta o fotografie cu partenera sa cu descrierea „Am corupt această minoră. Mă declar pierdut.”

Îl declarăm și noi o cauză pierdută, dar îi și recomandăm pe această cale să vorbească cu femeile din viața lui despre violență și agresiune, despre toate momentele în care s-au simțit în pericol sau inconfortabil din cauza presiunii pe care societatea o pune pe corpurile noastre și din cauza unor astfel de declarații care ne obiectifică și ne sexualizează.

Poate ar trebui să îți petreci mai puțin timp justificându-ți declarațiile pe Twitter și mai mult timp educându-te cu privire la egalitate de gen și violența împotriva femeilor.”

Declarațiile care au stârnit valuri de revoltă

Într-un interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Buhnici, care se afla pe plajă la festivalul Neversea, a ținut să emită păreri nesolicitate despre corpurile femeilor și despre cum ar trebui să arate ele. Mai precis, fostul prezentator de la PRO TV a spus:

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine şi nu aş vrea să mi se interpreteze, dar suntem la festival, putem să dăm vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”

