A fi femeie nu se rezumă la vergeturi, decolteu, țâțe și buci! Derapajul lui George Buhnici: o scurtă observație despre sexualizarea corpurilor femeilor

Trăim în lumea în care fetelor și femeilor le este frică să meargă pe stradă pentru că ar putea fi hărțuite sau agresate. Trăim în lumea unde unii bărbați consideră că e OK să le acorde note fetelor pe baza aspectului lor fizic, în care constant resimțim presiunea socială că nu suntem suficient de bune, în care ne e afectată stima de sine, în care ni se spune să nu mai purtăm haine considerate provocatoare ca să „nu ne-o cerem” când ieșim în public, în care am fi „perfecte” dacă am slăbi, dacă am merge la sală și dacă ne-am face, eventual, și câteva operații estetice. Și mai trăim și în lumea în care derapajul lui George Buhnici mai pune o cărămidă la tot acest tablou toxic.

Povestea pe scurt despre derapajul lui George Buhnici este cam așa: într-un interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Buhnici, care se afla pe plajă la festivalul Neversea, a ținut să emită păreri nesolicitate despre corpurile femeilor și despre cum ar trebui să arate ele. Mai precis, fostul prezentator de la PRO TV a spus:

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine şi nu aş vrea să mi se interpreteze, dar suntem la festival, putem să dăm vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”

Ce e problematic la derapajul lui George Buhnici

Să o luăm cu începutul. Femeile nu se duc la mare pentru plăcerea vizuală a bărbaților. Corpurile femeilor nu sunt simple obiecte. Femeile nu sunt niște obiecte sexuale. Femeile sunt, spre surprinderea multora am impresia, ființe umane, care au drepturi și care taxează declarațiile misogine și sexiste. Un discurs cum este cel exemplificat din plin de Buhnici contribuie și mai mult la perpetuarea stereotipurilor de gen toxice și, în general, la aceste standarde binare de gen care nu corespund cu realitatea socială în care ne aflăm.

George Buhnici vrea să se uite la mare și la plajă „la țâțe și la buci” și în același timp vrea ca femeile să nu aibă vergeturi. De parcă este atât de ușor să scapi de vergeturi, care nu dispar printr-o minune cu mersul la sală, și care, de fapt, reprezintă un proces firesc, prin care fiecare corp trece și pe care nu-l poți controla. Ne îndeamnă să mergem la „săliță” și să nu investim în tatuaje, că el crede „că am fi toți mai bine.” Eu cred că am fi toți mai bine dacă nu și-ar da diverse persoane, fie ele și publice, cu părerea despre corpurile oamenilor și despre alegerile pe care le fac în ceea ce privește stilul lor de viață.

George Buhnici nu s-a oprit din declarații. În aceeași emisiune menționată mai sus, acesta a făcut o remarcă cel puțin problematică despre soția lui, Lorena, alături de care are și o fiică, pe nume Ariana.

„Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”. Reporterul îi spune: „25”, iar Buhnici răspunde: „Mulțumesc, ai văzut.” Reporterul adaugă: „Dar nu-i minoră, cum ai zis!”, iar Lorena, soția lui George Buhnici, zice: „Nu, nu sunt, Doamne ferește!” Ulterior, Buhnici precizează: „Auzi, dacă-ți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră! Că dacă scazi cât i-ai dat tu cu cât are ea, minoră iese!”

Cu această comparație, George Buhnici ne aduce aminte că sexualizarea și fetișizarea minorelor e la ordinea zilei și că nu vede nimic greșit în asta, după cum am observat și într-o postare de pe contul lui personal de Instagram, publicată pe 12 octombrie 2020, în cadrul căreia o fotografie în care e alături de soția lui, Lorena, a fost însoțită de descrierea: „Am corupt această minoră. Mă declar pierdut.”

Foto: Instagram George Buhnici

George Buhnici, care e cunoscut pentru emisiunea pe care a prezentat-o la PRO TV, iLikeIT, și pentru conținutul preponderent din zona tehnologiei pe care îl realizează în prezent pe YouTube, are o comunitate numeroasă pe rețelele de socializare și, fiind și persoană publică, este urmărit de destul de mulți oameni, printre care și adolescenți probabil, care poate că-l privesc ca pe un exemplu de urmat și pe care îi poate influența. Dar, după acest derapaj, cred, și sper, că perspectiva se va schimba.

O justificare de care nu aveam nevoie

George Buhnici a avut și o primă reacție după ce aceste declarații ale sale au făcut înconjurul Internetului pe bună dreptate. A publicat un articol pe blogul personal care se numește „Pedofilia este o crimă. Obezitatea, o problemă de sănătate publică” și în care scuzele pe care trebuia să le aibă pentru că a jignit femeile nici măcar nu se regăsesc. El ține să ne explice cum a expus o problemă de sănătate publică, adică obezitatea, pe care a mai abordat-o și în cadrul altor podcasturi alături de specialiști, și că nu a criticat și expus opinii pe care nu i le-a cerut nimeni despre corpurile femeilor.

„La cât mă pricep eu, femeilor le place să fie admirate, respectate, să primească flori și complimente. Să îi spui unei femei că arată mai tânără decât vârsta din buletin este ceea ce își doresc marea majoritate, mai ales după vreo 30 de ani. În cazul soției mele, chestia asta se vede. E meritul ei că se îngrijește iar asta m-a motivat și pe mine în ultimii ani să revin de la vreo 100 de kilograme spre o siluetă… normală.”

Referitor la postarea din 2020, când a comparat-o pe soția lui cu o minoră, spune că „era evident o metaforă.” Ce ar fi dacă nu am face metafore legate de promovarea sexualizării și obiectificării minorelor?

„O fac constant, am făcut-o și acum vreo trei ani când am spus că arată ca o minoră într-o postare pe Instagram. Era evident o metaforă. Dacă o spune un comediant, e umor? Dacă o spun eu, de ce devine altceva decât o glumă, fie ea și de slabă calitate? Oricine mă cunoaște știe ce relație am cu soția și că nu încurajez pedofilia. Nu mă așteptam ca, din tot ceea spun și fac, o metaforă să aibă un astfel de succes după un interviu pentru un show de la TV.”

Insistă în ideea că nu a făcut altceva decât să tragă un semnal de alarmă cu privire la obezitate în cadrul unei emisiuni mondene. Aduce în discuție și „corectitudinea politică exagerată” și că ar fi un soi de victimă a unor troli de pe Internet care vor să-l denigreze.

„Am criticat public expunerea obezității și celulitei. Nu sunt primul care spune că avem o epidemie de obezitate. O spun medicii și o vedem cu toții. În #IGDLCC am abordat subiectul de mai multe ori cu medici și nu numai. Sunt știri și la TV constant. Cei care încă mai avem curajul să vorbim deschis și să deranjăm corectitudinea politică exagerată trebuie să o spunem deschis. Obezitatea este o problemă națională. O persoană obeză nu alege să fie obeză dar e treaba noastră ca societate să încurajăm, să motivăm și să punem presiune pentru ca o problemă de sănătate publică să nu devină noua normalitate. Da, am spus că fetele ar trebui să mai treacă pe la sală. Întrebați antrenorii de toate felurile câți copii mai ajung la sport. Am spus-o pe un ton sarcastic, cu ironie, pentru un show de TV și a deranjat. Dar e adevărat.”

Concluzia lui George Buhnici

În încheierea articolului publicat pe blogul personal, George Buhnici scrie că „pedofilia este inacceptabilă” (așa cum ar trebui să fie și comparația dintre soția lui în vârstă de 40 de ani și o minoră) și că nu se va opri din a spune ceea ce gândește, adică e posibil ca pe viitor să mai întâlnim și alte comentarii pe care le face despre corpurile oamenilor.

„Pedofilia este inacceptabilă, e o crimă și trebuie pedepsită! Îmi iubesc soția și încurajez pe fiecare să aibă grijă de sănătatea lui. Nu mă voi opri să spun ce gândesc dar voi fi mult mai selectiv cu locurile unde vorbesc. O să îmi aleg cuvintele mai cu grijă dar nu pot opri trolii. E treaba fiecăruia să gândească pentru el. Nu luați de-a gata nimic de pe internet și dacă vreți punctul meu de vedere, scrieți-mi direct pe contact at buhnici.ro.”

Un alt exemplu când George Buhnici critică o femeie pentru aspectul ei fizic

Nu este pentru prima dată când George Buhnici crede că e OK să-și dea cu părerea despre corpul altei persoane. Într-un video pe care l-am văzut recent pe TikTok, o critica de această dată pe Yumi Nu, un model plus-size de origine asiatică, care a apărut pe coperta Sports Illustrated Swimsuit, iar după fosta vedetă de la PRO TV a susținut vehement că „nu m-am luat niciodată de corpul cuiva, de felul cum arată” într-un drept la replică dintr-un scandal pe care îl are cu un blogger.

„Să o vedem pe doamna cu totul, domnișoara, cum o cheamă. Da, într-adevăr. Not beautiful. Nu aș vrea să trăiesc ziua când o femeie, cum este cea de pe coperta Sports Illustrated, are și Miss Universe. Pentru că dacă vrem să aspirăm la varianta optimă, mamiferul ideal de sex feminin sau mamiferul ideal de sex masculin, nu ar trebui să se ducă spre direcția aia. Chestia aia nu reprezintă… Da, ok, fața este drăguță, nu știu ce, poate că unora să le placă niște forme mai voluptoase, practic cu mai mult țesut adipos, cu mai multă grăsime, faptul că unora le place, nu ar trebui să devină normă.”

După valul de reacții virulente pe care le-am văzut în social media despre derapajul lui George Buhnici, în care a fost taxat pentru declarațiile sale, atât de către femei, cât și de către bărbați, am speranța că societatea se poate îndrepta în direcția bună, că nu mai tolerăm body shaming-ul, că nu mai acceptăm ca o persoană să ne critice felul în care arătăm și deciziile pe care le luăm cu privire la propriul corp, și că vom trage la răspundere pe cineva, fie că vorbim de o vedetă cu notorietate, un formator de opinie, artist, vlogger, blogger, influencer sau creator de conținut, pentru opiniile problematice, misogine, sexiste, rasiste, homofobe pe care le emite în spațiul public. Pe de o parte, mă bucur că s-a deschis o conversație despre corpurile femeilor și criticile pe care le primim zilnic pentru aspectul nostru fizic și presiunile pe care le resimțim pentru că nu ne încadrăm în niște norme imposibil de atins. Dar, pe de altă parte, mă întristez când îmi aduc aminte că în societatea actuală regăsim dinamicile patriarhale și că egalitatea de gen e un vis tot mai departe de noi.

Foto: Instagram George Buhnici

