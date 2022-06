Alina Eremia, dezvăluiri despre lupta cu depresia și dependența de care a suferit

Alina Eremia este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, care s-a remarcat de la primele sale apariții. Cu o voce inconfundabilă și o atitudine mereu pozitivă, cântăreața a cucerit publicul, iar piesele sale au ajuns în scurt timp hit-uri. Cu toate că pare să aibă o viață ca în filme, în care se bucură de celebritate, artista a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme de sănătate din cauza carierei.

Invitată în podcast-ul lui Damian Drăghici, Alina Eremia a recunoscut că s-a confruntat foarte mult timp cu o dependență pe care o au multe persoane. Este vorba despre dependența de zahăr, un aspect care și acum îi pune probleme, deși face tot posibilul pentru a evita tentațiile dulci.

În ceea ce privește trucurile la care apelează pentru a-și păstra silueta, Alina Eremia recunoaște că se bazează pe tehnologie, mai exact o aplicație cu ajutorul căreia ține socoteala caloriilor pe care le consumă într-o zi.

„Eu îmi calculez caloriile. Am o aplicație unde îmi trec tot ce mănânc în ziua respectivă și cumva îți face și schematic așa, câte grăsimi ai consumat, câtă proteină. Încerc să fiu în parametrii normali, am foarte mare grijă ce mănânc. Nu țin vreo dietă, nu țin vreun regim, nu încurajez chestia asta. Am avut 12 kilograme în plus… Am avut multe kilograme în plus și nu e ca și cum nu le purtam cu mândrie, nu aveam o problemă. Am ajuns într-un punct în care am zis că vreau să arăt altfel, vreau să fiu mai sănătoasă, vreau să am grijă ce mănânc”, a mai declarat ea.