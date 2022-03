Alina Eremia vorbește despre relația cu partenerul ei și despre ultima sa piesă, în colaborare cu Carla’s Dreams

Cel mai recent single lansat de Alina Eremia este 20:29, o melodie scrisă de Carla’s Dreams care reprezintă prima colaborare dintre ei, și în al cărei videoclip Alina apare alături de partenerul său din viața reală. Am stat de vorbă cu ea despre ce spune piesa, despre cum s-a născut parteneriatul creativ cu Carla’s Dreams și despre ce se mai întâmplă în viața ei personală.

ELLE: Spune-ne despre 20:29, colaborarea ta cu Carla’s Dreams. Cum s-a întâmplat? Cum ați lucrat împreună?

Alina Eremia: Eram la studio și m-am intersectat cu Carla’s, nu aveam sesiune împreună. Am povestit puțin și la un moment dat îi spune lui Turcu să aducă chitara, sa începem o idee. A fost super spontan totul. S-a uitat la ecranul telefonului și era 20:29. Așa a luat naștere piesa. Eu îmi doream de mult timp să lucrez cu el, este top 3 artiști pe care îi apreciez mult. Au mai urmat câteva zile în care am încheiat structura piesei, am tras voci finale, s-au mai produs modificări. Sunt foarte fericită cum sună și sper că e în playlist-ul oamenilor. Îi mulțumesc lui Carla’s ca mi-a scris o piesă așa frumoasă și lui Turcu pentru producție.

ELLE: În clip reprezinți patru tipologii de femei care traversează etapele unei relații – poți să ne povestești mai mult despre asta? De unde a venit ideea? Cum ai pus-o în practică?

Alina Eremia: În piesă, vorbesc despre 4 femei și despre semnificația fiecăreia în relația cu el. Inițial, am vrut sa fie 4 femei diferite, care să nu știe de existența celeilalte, până în momentul în care prima îi scrie celei de-a doua femei că nu o va iubi niciodată, pentru că ea a fost prima dragoste. Apoi, m-am gândit să complic lucrurile și să redau 4 ani de relație, 4 ipostaze diferite. În primul an, totul e lapte și miere, în anul 2, dragostea e intensă, dar apar mici disensiuni. În anul 3, certurile sunt tot mai frecvente și în cel de-al 4-lea an, relația dintre ei s-a distanțat foarte mult și cu greu poate să fie salvată.

ELLE: Ce ai intenționat să exprimi cu acest clip? Ce a ieșit? Ai vreo poveste memorabilă sau nostimă de la filmări pe care vrei să ne-o spui?

Alina Eremia: Este o poveste inspirată din realitate, nu este ceva fictiv. Știu femei care au primit mesaje de la fostele iubite ale partenerului, care au încercat să le facă să se îndoiască de iubirea lui. Piesa asta este povestea lor. Am filmat alături de iubitul meu, pentru că erau scene mai tandre și nu m-aș fi simțit confortabil să filmez cu altcineva. Fiind și cadre cu cearta, a fost super amuzant să jucăm faptul că suntem supărați și ne contram și am întrerupt de câteva ori pentru că ne venea să râdem.

ELLE: Povestește-ne, te rog, și despre styling-ul pe care l-ai abordat pentru a întruchipa aceste patru tipuri de femei și despre cum vezi tu exprimarea prin haine.

Alina Eremia: Styling-ul a avut un rol important pentru că a subliniat, din punct de vedere vizual, ce am urmărit sa redăm în poveste. Primul outfit este sexy, super stilizat, cu un machiaj conturat, genul de ținută pe care o porți când vrei să impresionezi. Al doilea outfit este cool, relaxat, young, unde am vrut să punctăm o schimbare de look prin tunsoare și culoare de păr. A treia ținută este mai feminină, pentru că am vrut sa marcăm maturizarea personajului feminin și faptul că relația s-a transformat pentru că ei s-au schimbat. Ultimul look este cel mai clean, pentru a accentua și mai mult schimbarea și ruptura dintre ei. Culoarea alb exprimă vulnerabilitate, așa că mi s-a părut cea mai potrivită.

ELLE: Ce feedback ai primit până acum pentru piesă?

Alina Eremia: Oamenii au perceput piesa 20:29 ca pe o maturizare muzicală și chiar mă bucura că au sesizat lucrul asta. Feedback-ul a fost unul extraordinar de bun și le mulțumesc pentru susținere și pentru că niciodată nu mă dezamăgesc.

ELLE: Pentru că tot ai lansat o piesă care vorbește despre relații, ne împărtășești și cum merg lucrurile în relația ta?

Alina Eremia: Suntem mai bine ca niciodată. Relația a evoluat în cel mai frumos mod posibil, avem o comunicare extraordinară, iar susținerea este reciprocă, ceea ce îți da imboldul să visezi cât mai înalt.

ELLE: E a treia oară când colaborezi cu partenerul tău pentru un clip – cum este? Cum te simți să faci asta?

Alina Eremia: Mă simt super în largul meu când e el în preajma. De-asta a și acceptat, pentru că a știut că așa o să mă simt eu cel mai bine.

ELLE: Cum e diferită relația voastră față de cea pe care o vedem în clip?

Alina Eremia: Cred că primul cadru din clip reflectă cel mai mult dinamica relației noastre. Eu mă alint super mult, el e super atent și râdem mult împreună.

ELLE: Că tot vorbim despre viața ta personală, știu că ai un câine care e deja membru al familiei de ceva vreme, iar de curând l-ai transformat în NFT. Ne spui de unde a venit ideea asta și cum s-a materializat?

Alina Eremia: Este primul meu NFT. Cochetam cu ideea de ceva vreme, doar că în crypto, este foarte important să cunoști echipa din spate, astfel încât să poți analiza dacă e o investiție sigură sau nu. Stând de vorbă cu unul dintre dezvoltatorii MetaPupsClub, care ne este prieten, ne povestea de proiect și de roadmap, așa că ideea de a-l transforma pe King într-un Metapup plutea în aer. Zis și făcut. Pentru că iubesc animalele și mai mult de când îl am pe King, ce m-a convins sa mă implic în proiectul acesta a fost utilitatea din spatele lui. Un procent din încasări va fi redirecționat către adăposturi de animale din Europa, inclusiv București și Statele Unite. Va fi o colecție limitată de 5555 de NFT-uri. După achiziția metapup-ului, vei primi acces în MetaPark, o arenă exclusiva în Metaverse, unde vei putea interacționa cu alți holderi de metapupsi, îți vei putea plimba, hrăni, antrena metapup-ul. Fiecare interacțiune crește experienta NFT-ului, permițând metapup-ului să crească în nivele și să câștige premii exclusive. Sunt puse la bătaie premii extraordinare: Tesla, 100.000 euro și multe altele.

ELLE: Ce a adus King în viața ta? Ce e frumos și ce e complicat în relația voastră?

Alina Eremia: Extrem de multă iubire. Iubire necondiționată și devotament. Fericirea cu care ne întâmpină de câte ori venim acasă, nu contează că plecăm pentru 10 minute. Nu-mi mai imaginez acum viață fără el. Mă face să râd în permanență. Nu mi-am închipuit că se poate crea o astfel de legătură. Este o responsabilitate mare, ne-am modificat puțin programul, mai ales că îi acordăm foarte multă atenție.

Foto: PR

