Reacția lui Dan Capatos, după ce George Buhnici a dat vina pe emisiunea lui pentru controversa creată: „N-ai fost doar un fraier care a scăpat niște vorbe”

Dan Capatos a răspuns în fața acuzațiilor lui George Buhnici, după ce acesta a susținut că de vină pentru scandalul în care este implicat este emisiunea prezentatorului de la Antena Stars. Capatos a declarat că atitudinea lui Buhnici denotă paranoia și lipsă de asumare.

În urma scandalului izbucnit, Dan Capatos a dezaprobat vehement afirmațiile lui George Buhnici și a transmis că regretă ca în loc să își ceară scuze, a dat vina tocmai pe emisiunea lui, unde a fost difuzat interviul.

„Eu nu-l cunosc pe George, nu avem nimic de împărțit. Am mers la el acasă, am filmat casa și a fost totul normal. Pe plajă la Neversea a ieșit acest interviu, unde a spus acele lucruri. Am ales să difuzăm materialul, pentru că ni se pare normal. A fost un lucru asumat din partea lui. El nu a trimis nicio reacție către noi, nu a realizat ce a spus. Acum, George Buhnici a venit cu un drept la replică. Și aici mi se pare o greșeală.

Cred că din momentul în care a început și a încercat să repare toate aceste prostii pe care le-a spus altfel decât printr-un simplu ‘îmi cer scuze, îmi pare rău, băusem și eu ceva’ care cred că ar fi fost acceptat ca răspuns mult mai rapid și mult mai ușor decât tot baletul pe care a încercat să-l facă după, că-l urmărește nu știu cine, nu știu ce cu războiul…

Dar să legi frânturi de puzzle-uri de acolo, de acolo și de acolo. Asta înseamnă să fii un pic paranoic când nu mai reușești să vezi cu adevărat ce se întâmplă. N-a făcut asta și a postat pe blogul lui o explicație. E halucinant„, a declarat Dan Capatos la Antena Stars, în emisiunea Xtra Night Show.