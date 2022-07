Lorena Buhnici, primele declarații după derapajul soțului ei: „Informația clară a fost scoasă din context”

Lorena Buhnici a reacționat după ce soțul ei, George Buhnici, a fost criticat pentru declarațiile sale recente.

George Buhnici a fost taxat aspru pentru comentariile sexiste și misogine pe care le-a făcut despre aspectul fizic al femeilor. În emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, fosta vedetă de la PRO TV se afla la festivalul Neversea și a punctat, fără să-i solicite nimeni părerea, că nu își dorește să vadă femei la mare care să aibă vergeturi și a îndemnat fetele să meargă la sală. Buhnici a adăugat că își dorește să vadă la mare „țâțe și buci”, o remarcă prin care le obiectifică pe femei.

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine şi nu aş vrea să mi se interpreteze, dar suntem la festival, putem să dăm vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”