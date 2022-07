Ies la iveală noi detalii despre Armie Hammer, după scandalul sexual în care a fost implicat

Armie Hammer a fost „înlăturat” din dinastia de familie înființată de străbunicul său, Armand Hammer. Actorul este implicat într-un scandal de proporții cu cei dragi și a decis să se separe de familie pentru a-și lua viața în propriile mâini.

Armie Hammer, scandal cu familia sa

În timp robinetul familiei „s-a închis” pentru Armie în urma scandalului de „canibalism” care l-a dus la dezintoxicare, familia Hammer continuă să trăiască din plin datorită străbunicului Armand care s-a afirmat ca magnat miliardar al petrolului în anii ’50 cu Occidental Petroleum, conducând compania din 1957 până la moartea sa în 1990. Potrivit cărții „Dossier: Istoria secretă a lui Armand Hammer”, de Jay Epstein, magnatul a fost el însuși implicat în mai multe scandaluri, de la spălare de bani la spionaj sovietic.

Ocolindu-l pe fiul său, Julian, afacerea a fost transmisă în cele din urmă tatălui lui Armie, Michael, care continuă să conducă Fundația Hammer International, Fundația Armand Hammer și alte organizații sub numele familiei.

Actorul a fost surprins într-o ipostază inedită

Avocatul lui Armie , Andrew Brettler, a declarat vineri pentru Page Six, în urma informațiilor potrivit cărora clientul său ar lucra în Insulele Cayman, că nu poate „confirma sau infirma informația, deoarece Armie nu a abordat acest subiect. Cred doar că este aiurea că, dacă el vinde timeshare, presa îl face de rușine pentru că are o slujbă normală.”

Actorul, în vârstă de 35 de ani, a fost văzut luna trecută la biroul din stațiunea Morritt’s, purtând un tricou polo albastru și analizând prețurile pentru o unitate cu câțiva potențiali cumpărători. În timpul discuției, el le-ar fi oferit potențialilor cumpărători un timeshare pentru 2.020 de dolari pe săptămână sau „doar aproximativ 21.000 de dolari pentru zece ani de vacanță”.

În plus, față de noua activitate, o sursă apropiată starului din „Call Me by Your Name” a declarat pentru Vanity Fair că Robert Downey Jr. a plătit fără ezitare pentru șederea de șase luni a lui Hammer la un centru de dezintoxicare din Florida și i-a permis lui Hammer și familiei sale să stea la el acasă pentru a evita recenta supraveghere din partea presei.

