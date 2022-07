Primele urmări ale derapajului lui George Buhnici. Compania care renunță la colaborarea cu el după un parteneriat de ani buni

Derapajul lui George Buhnici a strânit un val de reacții furioase nu doar din partea publicului, ci și din partea partenerilor cu care vloggerul colabora. O societate bancară din România a transmis printr-un comunicat că va încheia parteneriatul cu fostul prezentator TV în urma declarațiilor revoltătoare făcute recent.

Cu toate că majoritatea au așteptat un mesaj cu scuze din partea lui Buhnici , vloggerul a postat pe blogul său personal un text prin care a încercat să își justifice, într-un fel sau altul, afirmațiile făcute într-un interviu televizat, fără a-și cere scuze pentru jignirile aduse. Ba mai mult, Buhnici a dat vina pe emisiunea lui Dan Capatos, unde au fost difuzate afirmațiile lui, pentru scandalul ce a urmat. În urma atitudinii fostului prezentator TV, societatea bancară BCR a transmis că va încheia parteneriatul cu acesta și respinge în totalitate declarațiile sexiste ale lui Buhnici.

„Situația din ultimele zile generată de unul dintre partenerii noștri, George Buhnici, ne-a pus în poziția de a reacționa la acest derapaj. Am respins și vom respinge întotdeauna orice atitudine de sexism și discriminare în limbajul public.Totuși, am crezut și credem în a doua șansă, nu în execuții sumare, în piața publică. Continuăm să credem că orice greșeală se repară mai ales cu implicarea celui care a greșit. Adevărul simplu spus este ca am așteptat în ultimele zile (din respect pentru un partener de mulți ani) poziția lui la reacția publicului și, mai ales, la solicitarea noastră de angajare într-o campanie de educație împotriva discriminării și sexismului. Am primit un răspuns din care este evident că vedem diferit lucrurile. L-am anunțat pe George că vom încheia parteneriatul cu el. Sexismul, discriminarea, obiectificarea sexuală a femeilor sunt inacceptabile în orice formă și nuanță, implicită sau explicită.”, a transmis societatea bancară pe pagina de Facebook.